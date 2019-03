Liveticker

Juliane Seyfarth wurde gestern Zweite. Doch auch sie kann an das gestrige Ergebnis nicht anknüpfen, mit 0,3 Punkten Vorsprung verdrängt sie Iraschko-Stolz vom sechsten Rang.

Aufgepasst Österreich, die Vortagessiegerin ist an der Reihe! Die 35-Jährige lässt eine Weile auf sich warten und startet dann aus Gate 22. Ihren Erfolg aus Oslo kann sie jedoch nicht wiederholen, mit 124,5 Metern landet sie vorübergehend auf dem sechsten Platz.

Schon ist der erste Platz wieder weg. Nika Kriznar springt zwar noch 1,5 Meter weniger, setzt sich aber dank 18,3 Windpunkten haarscharf an die Spitze! 0,3 Punkte machen den Unterschied.

Die 30-Jährige legt all ihre Erfahrung an den Tag und übernimmt mit 1,7 Punkten Vorsprung die Führung! 132,5 Meter sind zwar keine neue Bestweite, mittlerweile wurde allerdings wieder ein Gate zurückgestellt.

Die 20-jährige Norwegerin hofft in ihrer Heimat auf eine gute Platzierung. Doch es reicht nur für den fünften Rang hinter ihrer Teamkollegin Silje Opseth.

Anna Odine Stroem (NOR)

Alexandra Kustova aus dem russischen Magadan legt eine neue Bestweite hin! Mit 135,5 Metern übertrifft sie die Konkurrenz deutlich. Auch wenn der Wind keine so große Rolle mehr spielt, geht sie auch nach Punkten (136,7) deutlich in Führung.

Die Tirolerin springt 118,5 Meter und schafft es nicht in die Top Ten.

Setzt sich Silje Opseth vor ihrem Publikum an die Spitze? Nein, Jerneja Brecl behält die Oberhand.

Silje Opseth (NOR)

Zumindest im internen Teamranking setzt sich Nozomi Maruyama mit 124,5 Metern an die Spitze.

Kommt Elena Runggaldier mit ihrer Erfahrung hinterher? Die 28-jährige Italienerin springt immerhin 120 Meter, muss aber Wuerth (GER) und Braaten (NOR) nach Punkten den Vortritt lassen und landet auf Platz Vier.

Die 17-jährige Slowenin legt mit 128,5 Metern eine neue Bestweite hin und setzt sich auch nach Punkten deutlich an die Spitze!

Der Sprung der Japanerin gelingt nicht, 108 Meter reichen aber gerade so für die Qualifikation.

Mit der 31-jährigen Maja Vtic ist eine der erfahrensten Springerinnen an der Reihe. Ihr Sprung verläuft mit 107,5 Metern aber eher enttäuschend.

Die einzige Rumänin ist an der Reihe. Sie hat ebenfalls stark mit dem Wind zu kämpfen, sortiert sich aber hinter Braaten (NOR) und Komar (SLO) auf dem dritten Rang ein.

Für eine neue Bestweite reicht es der 19-Jährigen nicht, doch sie setzt sich mit 116,5 Punkten deutlich an die Spitze.

Ingebjoerg Saglien Braaten (NOR)

Stolze 13,9 Windpunkte bekommt Kinga Rajda zugesprochen und setzt sich hinter Karpiel auf den zweiten Rang. Nach aktuellem Stand würden Roestad (NOR), Moberg (SWE), Pesatova (CZE) und Forsstroem (FIN) morgen nicht vom Bakken gehen dürfen.

Die erste Springerin von einem anderen Kontinent ist an der Reihe. Mit einer Distanz von 107,5 Metern und 85,9 Punkten setzt sich die US-Amerikanerin Nina Lussi nicht nur an die Spitze, sie qualifiziert sich auch für das morgige Springen.

Karoline Roestad (NOR)

Zudem erfüllt die Qualifikation natürlich ihren Zweck, das Teilnehmerfeld in Hinblick auf das morgige Einzelspringen zu verkleinern. 45 Springerinnen stehen auf der Startliste, von denen die letzten fünf morgen nicht antreten dürfen.

Auch die Qualifikation beschert den Springerinnen Zählbares für die Raw Air-Wertung. Nach ihrem gestrigen Sieg führt Iraschko-Stolz das Klassement an, doch bei vier ausstehenden Springen (übermorgen geht es nach Trondheim) ist im Rennen um die 35.000 Euro Preisgeld und Ruhm natürlich noch nichts entschieden.

Daniela Iraschko-Stolz gewann den allerersten Raw Air-Wettbewerb der Damen und schob sich in der Weltcup-Wertung auf den sechsten Rang vor. Die Deutschen Juliane Seyfarth und Katharina Althaus komplettierten das Podium, Lundby landete nach einem schwachen zweiten Sprung nur auf dem fünften Platz.

In der norwegischen Hauptstadt sprach lange alles für eine Machtdemonstration der Lokalmatadorin und Weltcup-Führenden Maren Lundby. In der Qualifikation setzte sich die 24-Jährige mit 133,5 Metern souverän durch, beim Einzelspringen kam es jedoch zu einigen Überraschungen.

Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum zweiten Skisprung-Wettbewerb der Damen beim Raw Air in Norwegen. Erst gestern gingen die Springerinnen in Oslo über den Bakken, heute steht bereits die Qualifikation im rund 170 Kilometer weiter nördlichen Lillehammer an. Um 20:30 Uhr geht es los!