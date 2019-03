Liveticker

Spela Rogelj (SLO) Spela Rogelj hat Glück und erwischt nach langer Zeit mal wieder einen leichten Wind von vorne. Nutzen kann sie das aber nicht und mit 108 Metern geht es auch für sie nicht auf die ganz große Weite.

Yuka Seto (JPN) Yuka Seto kommt besser durch und kann immerhin die 107 Meter runterbringen. Insgesamt bleibt es in dieser Phase aber eine zähe Angelegenheit.

Elena Runggaldier (ITA) Große Enttäuschung bei Elena Runggaldier! Die Italienerin kam hier bisher eigentlich ganz gut zurecht, doch jetzt hat auch sie in der Luft mit dem Wind zu kämpfen. Schon nach dem Tisch fehlt die Höhe und es geht nur auf 76,5 Meter. Ihr Arbeitstag ist damit ebenfalls beendet.

Kaori Iwabuchi (JPN) Kaori Iwabuchi hat schon deutlich mehr Erfahrungen auf den Großschanzen, die in Japan auch auf nationaler Ebene regelmäßig gesprungen werden. Nutzen kann sie das heute aber nicht und mit 95 Metern bleibt sie deutlich hinter Brecl zurück.

Jerneja Brecl (SLO) Die erst 17-jährige Slowenin zeigt, dass es trotzdem noch auf Weite gehen kann und stellt mit 112 Metern den bisher besten Sprung in dieser Konkurrenz hin. Es geht mit großem Vorsprung an Kykkänen vorbei auf die erste Position.

Lucile Morat (FRA) Schade, dass jetzt der Aufwind komplett weg ist. Lucile Morat ist die nächste Springerin, die bei viel Rückenwind keine Weite bringen kann und schon fast auf dem Vorbau der Schanze landen muss.

Maja Vtic (SLO) Vor einigen Jahren war Maja Vtic eine der besten Athletinnen, wenn es auf die großen Schanzen ging, in dieser Saison aber läuft es bei ihr so überhaupt nicht rund und sie stürzt bei nur 73 Metern ab. Der Frust ist groß und sie schlägt sich bei der Ausfahrt die Hände vor's Gesicht und sucht schnell das Weite.

Julia Kykkänen (FIN) Die Jury entscheidet sich dafür, jetzt den Anlauf um zwei Luken zu verlängern. Eine gute Entscheidung, denn auch Julia Kykkänen trifft jetzt auf einen ungemütlichen Rückenwind in ihrem Sprung. Den kann sie durch den längeren Anlauf aber kompensieren und schafft es noch auf 101 Meter.

Svenja Würth (GER) Da hatte sie keine Chance! Svenja Würth erwischt unglückliche Winde und wird bei Rückenwind über die Schanze gelassen. Es drückt sie unbarmherzig schon nach 90 Metern auf den Hang. Für das Finale sollte das reichen, aber für mehr leider nicht.

Daniela Vasilica Haralambie (ROU) Daniela Vasilica Haralambie dürfte mit ihrer Leistung nicht zufrieden sein, denn eigentlich kann die Rumänin das deutlich besser. In der Technik wirkte sie doch sehr unrund und schon am Tisch hatte sie es leicht verdreht. Gerade einmal 84 Meter werden ihr gut geschrieben.

Josephine Pagnier (FRA) Die großen Weiten bleiben derzeit aus und auch Josephine Pagnier aus Frankreich muss schon kurz nach der 80-Meter-Marke zur Landung kommen.

Nita Englund (USA) Ganz ohne Pausen wird es heute nicht über die Bühne gehen und auch Nita Englund muss jetzt erst einmal wieder runter vom Startbalken, da der Wind kurz nach dem Schanzentisch zu stark ist. Als sie die Freigabe bekommt, heißt es aber auch für sie früh landen und es geht nur auf 72 Meter.

Ksenia Kablukova (RUS) Und auch Ksenia Kablukova pflückt es schon früh aus der Luft. Schon kurz nach dem Tisch, schlagen ihr die Ski entgegen und der Wind bremst sie dahin. Enttäuschende 84 Meter stehen nur zu Buche für die 20-Jährige.

Ingebjørg Saglien Bråten (NOR) Das war nichts! Ingebjørg Saglien Bråten kippt der Ski im Mittelteil weg und die Norwegerin hat keine andere Möglichkeit, als schon nach 65 Metern die Landung hinzubringen.

Kamila Karpiel (POL) Die junge Polin muss lange auf ihren Sprung warten, da der Wind momentan nicht innerhalb des Korridors liegt. Insgesamt sind die Verhältnisse hier aber deutlich stabiler als noch am Samstag. Als die 17-Jährige dann die Freigabe erhält, sind die Verhältnisse weiterhin schön, der weite Sprung bleibt aber aus. Karpiel hat viele Schwierigkeiten in der Luft, liegt sehr steil über den Ski und muss bei 74,5 Metern landen.

Karolina Indrackova (CZE) Die nächste Athletin aus Tschechien ist mit Karolina Indrackova bereits in der Luft und kann mit 98 Metern zumindest in die Nähe der 100-Meter-Marke springen. Wenn sie Glück hat, könnte das für das Finale reichen. Im Probedurchgang lag der Cut ungefähr in diesem Bereich.

Zdenka Pesatova (CZE) Auch Zdenka Pesatova tut sich auf der großen Schanze in Oslo noch schwer. Am Absprung wirkt die 20-Jährige noch sehr passiv, macht kaum Richtung und lässt den Sprung einfach passieren. So kann es nicht weiter gehen als 91 Meter.

Stepanka Ptackova (CZE) Stepanka Ptackova hat weniger Wind in ihrem Sprung, kann die Weite der Japanerin aber dennoch überfliegen. Aber auch ihre 92 Metern dürften wohl zu wenig sein, um heute unter die besten 30 zu kommen.

Shihori Oi (JPN) Es ist angerichtet in Oslo und mit Shihori Oi aus Japan ist die erste Athletin in dieser Konkurrenz bereit. Mit 89 Metern wird es für sie allerdings schwer werden, endlich die ersten Punkte in dieser Weltcup-Saison zu holen.

Die Bedingungen Der Holmenkollen begrüßt die Skispringerinnen heute mit Sonnenschein und viel Aufwind, den besonders die Athletinnen am Ende des Durchgangs für weite Sprünge an die 130-Meter-Marke nützen dürften.

Die ÖSV-Ladies Bei den Österreicherinnen konnte sich neben Daniela Iraschko-Stolz am Samstag auch Jacqueline Seifriedsberger hervortun, die auf der schwierigen Anlage in Oslo gut zurecht kam. Chiara Hölzl und Eva Pinkelnig schafften locker den Sprung in den Wettkampf, Richtung Top Ten fehlte am noch der letzte Tacken.

Das deutsche Team Für das deutsche Team war die Qualifikation keinerlei Hürde und wir werden alle sechs Starterinnen auch heute wieder sehen. Neben Althaus und Seyfarth konnte sich hier Ramona Straub in einer guten Verfassung zeigen, auch Carina Vogt zeigte solide Sprünge, wenn es auch für ganz vorne schwer werden dürfte. Komplettiert wird das Team durch Anna Rupprecht und Svenja Würth.

Lundby wieder die Favoritin Nach ihrem starken Auftritt am gestrigen Tag ist Maren Lundby sicherlich auch für den heutigen Tag wieder die ganz große Favoritin. Im Probesprung zeigte die Norwegerin einen Satz auf 137 Meter und ließ die Konkurrenz damit um mehr als 20 Punkte hinter sich. Daneben wollen natürlich wieder Althaus und Seyfarth eine Rolle spielen. Nicht unterschätzen darf man die Japanerinnen Ito und Takanashi, die auf dem großen Bakken bislang gut unterwegs waren.

Lundby führt nach einem Sprung In Führung liegt nach dem ersten Wettkampftag vor heimischer Kulisse die Norwegerin Maren Lundby. Lundby zeigte in der Qualifikation einen Sprung auf 133,5 Meter und hat 134,7 Punkte in der Gesamtwertung. Dahinter haben sich die deutschen Athletinnen Katharina Althaus und Juliane Seyfarth in Stellung gebracht. Althaus hat 8,6 Punkte Rückstand zur norwegischen Überfliegerin, Seyfarth liegt 14,7 Punkte zurück.