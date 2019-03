Liveticker

Maja Vtic (SLO) Maja Vtic tut sich in dieser Saison schwer und auch heute passt die Technik der erfahrenen Athletin aus Slowenien nicht ganz zusammen. Mit 95 Metern schafft sie gerade so den Sprung in den Wettbewerb.

Julia Kykkänen (FIN) Die Finnin muss lange warten, ehe sie die Freigabe erhält, dann aber hat sie es gar nicht so schlecht von den Bedingungen. Ausnutzen kann aber auch sie das nicht und es geht auf exakt die gleiche Weite wie vorhin bei Würth.

Svenja Würth (GER) Für Svenja Würth geht es nach ihrer Verletzungpause darum, wieder im Weltcup Fuß zu fassen und so viele Bewerbe wie möglich mitzunehmen. Die Bedingungen sind gut, in der Technik lässt sie aber etwas liegen und auch die Landung setzt Würth nicht sauber hin. 107 Meter reichen ihr aber für die sichere Teilnahme im Einzelwettkampf.

Daniela Vasilica Haralambie (ROU) Daniela Vasilica Haralambie kann die Marke, die es derzeit für die Qualifikation braucht, ebenfalls souverän überfliegen und setzt sich nach 107 Metern dicht hinter die Führende.

Josephine Pagnier (FRA) Josephine Pagnier hat wieder ein wenig mehr Rückenwind. Was kann sie damit runterbringen? Einen soliden Versuch auf 104,5 Meter, der ihr die zweite Position im Zwischenergebnis sichert.

Nita Englund (USA) Auch sie werden wir am morgigen Sonntag noch einmal wiedersehen. Nita Englund qualifiziert sich mit 98 Metern für den morgigen Wettkampf.

Ksenia Kablukova (RUS) Ksenia Kablukova hat es auch richtig schwer, macht ihre Sache aber ordentlich und kann hier immerhin noch einen Sprung auf 95 Meter hinbringen, der ihr die Teilnahme am Bewerb sichert.

Katra Komar (SLO) Keine Chance für die erst 17-jährige Athletin aus Slowenien! Katra Komar hat richtig viel Rückenwind und hat in der Luft viel zu kämpfen, um ihre Ski stabil zu halten. Sie wird bei 78 Metern gnadenlos auf den Hang gedrückt.

Ingebjørg Saglien Bråten (NOR) Vorhin noch Aufwind, jetzt wieder Rückenwind. Ingebjørg Saglien Bråten hat es schwer und kämpft sich gerade einmal auf 91,5 Meter hinunter. Sie muss noch mindestens eine Athletin hinter sich lassen, wenn sie morgen noch einmal springen möchte.

Kinga Rajda (POL) Die nächste junge Athletin aus Polen begibt sich mit Kinga Rajda in die Spur. Geht es auch für sie in den Wettkampf? Wohl nicht. Rajda hat Schwierigkeiten in der Luft und es werden gerade einmal 89 Meter, womit sie sich auf den vorletzten Rang einordnen muss.

Kamila Karpiel (POL) Die junge Polin hat deutlich weniger Aufwind, kann sich mit 103,5 Metern aber ebenfalls die sicherte Teilnahme im Einzelwettkampf sichern, der am Sonntagmorgen stattfinden wird.

Karolina Indrackova (CZE) Karolina Indrackova erwischt gute Bedingungen, aber auch einen guten Sprung. Sie kommt nach dem Tisch gut in ihre Position und schafft es mit 114,5 Metern Oi von ihrer Spitzenposition zu verdrängen.

Nina Lussi (USA) Nina Lussi hat eine schwierige Saison hinter sich und da sind solche Bedingungen wie heute in Oslo das reinste Gift. Die Flugposition wirkt sehr unsauber und bei 89 Metern ist für die US-Amerikanerin dann auch schon wieder Schluss.

Zdenka Pesatova (CZE) Für Zdenka Pesatova heißt es am Anlauf lange warten, bis die Winde eine Freigabe zulassen, als sie dann losgelassen wird, hat sie es aber auch nicht optimal und muss sich durchbeißen. Mit 95,5 Metern muss sie sich zufriedengeben.

Astrid Moberg (SWE) Auch Astrid Moberg hat es nicht leicht und trifft in ihrem Sprung auf viel Rückenwind. Da hat sie auf ihrem derzeitigen Leistungsniveau ebenfalls keine Chance und es werden nur 85 Meter.

Karoline Roestad (NOR) Karoline Roestad hat das Glück nicht gerade gepachtet auf ihrer Heimschanze. Schon im Training hatte sie immer Pech mit den Bedingungen und auch jetzt meint es der Wind nicht gut mit ihr. Mit einer richtigen Kante von hinten hat sie überhaupt keine Chance und wird bei 81,5 Metern gnadenlos auf den Hang gedrückt. Da nutzen dann auch 7,3 Pluspunkte in der Windkompensation nicht mehr.

Stepanka Ptackova (CZE) Stepanka Ptackova gehört zu den Nachwuchshoffnungen der Tschechen, mit ihren 16 Jahren könnte die Anlage in Oslo aber noch eine zu große Herausforderung sein. Mit 96,5 Metern muss auch sie schon vor der 100-Meter-Marke landen.

Susanna Forsström (FIN) Susanna Forsström geht die Sache auf der Großschanze ebenfalls zu vorsichtig an und braucht nach dem Absprung sehr lange, um sich über den Ski zu positionieren und Richtung zu machen. Sie muss nach 93 Metern landen.

Shihori Oi (JPN) Es ist angerichtet und mit Shihori Oi sitzt die erste Athletin auf dem Balken. In den Training ging es für die Japanerin nicht über die 100 Meter und auch jetzt heißt es für die 19-Jährige schon früh die Landung setzen. Mehr als 98,5 Meter waren bei ihr nicht drin.

Vorspringer in der Spur Es dürfte bald losgehen. Momentan gehen einige Vorspringer über die Schanze, um die Spur vom Schnee freizuräumen.

Das Glück springt mit Für die Athletinnen wird es kein leichter Sprungdurchgang werden. Der Wind am Holmenkollen ist derzeit unstabil und wechselt schnell. Da wird gleich auch das nötige Glück und Fingerspitzengefühl der Jury eine Rolle spielen. Tückisch könnten durch den Schneefall aber auch längere Pausen sein, in denen sich der Schnee in die Spur legt.

Start wird sich verzögern Die Rennleitung gab gerade bekannt, dass sich der Start der Qualifikation um gut zehn Minuten verzögern wird. Da das Training später als geplant gestartet werden konnte, verzögerte sich auch hinten raus der Ablauf. Man möchte nun gegen 11:40 Uhr loslegen, momentan springen noch die letzten Athletinnen im Training.

46 Athletinnen am Start Am Start sind heute 46 Athletinnen, von denen sechs in Richtung des morgigen Einzelwettkampfes ausgesiebt werden. Erwartet wird zudem ein großes Leistungsgefälle, da der Holmenkollen in Oslo doch sehr streut und besonders die jüngeren Athletinnen vor eine Herausforderung stellen dürfte.

Das ÖSV-Team Auf dem Zettel haben muss man auch das Team aus Österreich. Insbesondere Daniela Iraschko-Stolz und Eva Pinkelnig konnten zuletzt mit starken Leistungen überzeugen. Neben ihnen wurden für die Bewerbe im hohen Norden einzig Chiara Hölzl und Jacqueline Seifriedsberger nominiert.

Althaus und Seyfarth lauern Nicht unterschätzen darf man sicherlich das deutsche Team. Besonders Katharina Althaus und Juliane Seyfarth haben Lundby in dieser Saison bereits häufig das Leben schwer gemacht und gelten auch für die Tour zu den großen Favoritinnen. Daneben wurden Carina Vogt, Anna Rupprecht, Ramona Straub und Svenja Würth für die Wettkämpfe in Norwegen nominiert.

Schlägt Lundby wieder zu? Topfavoritin auf den Gesamtsieg der Tour ist sicherlich Maren Lundby, die sich über die neue Tour durch ihr Heimatland mehr als glücklich zeigte und von einem großen "Meilenstein im Damenskispringen" sprach. Die 24-Jährige dominiert derzeit den Weltcup und räumte auch bei der WM in Seefeld ab.

Das Programm Für die Damen sind in den nächsten Tagen insgesamt neun Sprünge geplant. Das Feld wird gemeinsam mit den Herren reisen und die Wettkämpfe von den Großschanzen absolvieren. Einzig auf das abschließende Skifliegen auf der Skiflugschanze in Vikersund müssen die Skispringerinnen verzichten. Das Preisgeld bei der Raw Air fällt mit 35.000 Euro zwar kleiner aus bei den Herren, es handelt sich aber dennoch noch um eine staatliche Summe, die jede Springerin sicherlich gerne mitnehmen würde.