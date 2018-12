Liveticker

Deutsches Quintett

Neben Katharina Althaus, die in der gerade ausgetragenen Qualifikation erneut dominierte, stehen vier weitere deutsche Damen bereit. Gespannt sind wir auf Juliane Seyfarth, ein der Siegerinnen von Lillehammer. Doch die Thüringerin kam bislang auf dieser Anlage nicht so gut zurecht, was sich eben in der Quali wieder bestätigte. Auch Carina Vogt und Ramona Straub hielten sich bedeckt. Ganz gut klar kam vorhin Anna Rupprecht. Pauline Hessler dagegen verpasste den Sprung in den ersten Wertungsdurchgang ganz knapp.