Liveticker

Karl Geiger braucht jetzt eine Topweite, aber die Bedingungen passen nicht! 120 m nur - das wird also wohl nichts mit einem Podestplatz. Die Enttäuschung ist ihm anzusehen ...

Japan

Ryoyu Kobayashi schaukelt in der Luft, kommt aber dennoch auf 128,5 m. Er ist noch längst nicht so stabil wie im Vorjahr. Immerhin bringt er Japan in Führung.