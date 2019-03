Liveticker

Nasarow kommt ganz gut ins Fliegen, doch ihm fehlt es an Höhe. Eine große Weite ist so nicht möglich. 195 Meter für Nasarow.

Hayböck bringt das österreichische Team sehr gut in den Wettkampf. Mit 218 Metern ist er im Soll.

Sakala mit dem ersten Flug über 200 Meter. Tschechien erst einmal in Führung.

Sergejew mit einem ganz schwachen Versuch auf nur 152 Meter. Russland also schon ganz früh im Hintertreffen.

Der Wettkampf ist eröffnet. Jarkko Maatta setzt mit 181,5 Metern die erste Weite in den Schnee.

So lief die Probe

Der Probedurchgang ist schon länger durch. Dort konnte sich in der Summe das deutsche Team am Besten präsententieren und hätte vor Österreich und Japan gewonnen. Die Slowenen wären nach einen schwachen Sprung von Peter Prevc nur Vierte geworden. Die Abstände zwischen den vier Mannschaften waren gering, es erwartet uns also ein spannender Wettkampf!