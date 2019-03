Liveticker

Tschechien Könnte Tschechien hier der Schweiz am Ende das Finale schenken? Cestmir Kozisek leistet sich den Totalabsturz, kommt überhaupt nicht klar und stürzt bei etwas mehr als 140 Metern schon wieder vom Himmel. Sein Team fällt auf den letzten Rang zurück.

Russland Evgeniy Klimov erlebte am Freitag einen schwarzen Tag und schaffte es gerade so durch die Qualifikation. Hat sich der 25-Jährige heute rehabilitiert? Der Flug läuft zumindest besser durch als noch gestern und er bringt die 207 Meter. Es wird keine leichte Aufgabe für die Schweiz Russland zu knacken, denn hinten drauf haben sie Flieger Vassiliev.

Finnland Die Jury geht wegen des Aufwinds jetzt gleich einmal drei Gates nach unten. Eetu Nousiainen wird das nicht schmecken, denn er bräuchte in seiner derzeitigen Form eher einen höheren Anlauf. Zeigt sich dann auch im Flug. Nach 186 Metern bringt er Finnland nicht wirklich nach vorne.

Polen Jakub Wolny lässt nicht nach! Der junge Pole nutzt die aktuellen schönen Aufwindbedingungen für 227,5 Meter. Der Telemark ist ebenfalls sauber gesetzt und so sind ihm die hohen Noten sicher. Polen hält die Spitzenposition auch nach zwei Gruppen.

Deutschland Was für ein Sprung! Richard Freitag hat richtige Schwierigkeiten in der ersten Flugphase und fast wäre der Ski ihm weggekippt. Doch das balanciert er aus und brennt noch die 231 Meter in den Schnee. Das DSV-Quartett rückt wieder näher an Norwegen heran!

Japan Naoki Nakamura ist die Schwachstelle der Japaner, was sich auch jetzt wieder zeigt. Er kann nicht ganz mithalten und landet schon bei 200 Metern. Japan lässt in dieser Gruppe wieder liegen.

Österreich Leichter Aufwind jetzt für Philipp Aschenwald. Kann er das für einen weiten Sprung ausnutzen? Jawohl! Dieses Mal passt alles viel besser als in der verkorksten Qualifikation am gestrigen Tag. Er kann ein paar Punkte für Österreich aufholen, Norwegen und Slowenien bleiben aber davor.

Norwegen Anders Fannemel schleicht über den Hang, hat nicht die Höhe eines Prevc, dafür aber eine größere Weite. Die Norweger halten sich nach 218 Metern von Fannemel im Rennen um den Sieg.

Slowenien Peter Prevc ist am Absprung auch ein wenig übermütig, doch der Slowene kann das mit seiner Erfahrung ausbügeln und stellt dennoch die 215 Meter hin. Die Slowenen sind derzeit im Zwischenklassement souverän vorne, aber die eigentliche Konkurrenz steht noch oben.

Schweiz Dominik Peter übertreibt es nach dem Absprung. Er ist zu spät dran, dann schlägt es ihm die Ski entgegen! Dadurch gehen die Meter flöten. Die Schweiz bleibt hinter Russland zurück.

Tschechien Polasek hatte vorhin ordentlich vorgelegt, kann Tomas Vancura jetzt nachziehen? Er muss viel in der Luft arbeiten und nimmt sich dadurch ein paar Meter in der Weite. 182 Meter reichen aber dennoch, um locker vor Russland und Finnland zu bleiben.

Russland Mikhail Nazarov macht es für sein Team ganz anders, haut einen Flug über die 200 Meter raus und bringt sein Team wieder vor die Finnen.

Finnland Mit einem Gate mehr Anlauf schickt die Jury mit Andreas Alamommo den ersten Athleten des zweiten Blocks auf den Weg. Großartig viel springt aber nicht heraus und der 20-Jährige lässt nach 166,5 Metern für sein Team liegen.

Polen Piotr Zyla findet hier wieder zu seiner Form, die in in den letzten Wochen ein bisschen abhanden gekommen war! Der 32-Jährige kommt sehr gut in seinen Flug, macht eine gute Fläche und brettert die 219,5 Meter hin. Die Polen schnappen sich nach der ersten Gruppe die Führung.

Deutschland Constantin Schmid hat es ähnlich von den Bedingungen wie vorhin Sato, muss sich der Weite des japanischen Konkurrenten aber geschlagen geben und landet bei 204,5 Metern. Was ist das Wert? Platz vier.

Japan Yukiya Sato kann zwar die Spitze nicht angreifen, mit 208,5 Metern zeigt der 23-Jährige aber einen soliden Auftakt für die japanische Mannschaft. Die Noten sind ebenfalls ganz ordentlich und das Team setzt sich nur knapp hinter Slowenien auf Rang drei

Österreich Wie starten die Österreicher in den heutigen Wettkampf? Vorhin in der Probe ließ er es richtig krachen, jetzt aber passt der Sprung nicht ganz zusammen und mit 204,5 Metern lässt man gegenüber Norwegen und Slowenien schon liegen.

Norwegen Was kann Johann Andre Forfang für die Norweger dagegensetzen? Einen guten Satz auf 219 Meter für die er auch hohe Haltungsnoten abstaubt, die in den 19er-Bereich gehen. Norwegen schiebt sich nach dem ersten Sprung mit zehn Punkten vor Slowenien.

Slowenien Der slowenischen Mannschaft liegt das Skifliegen im Blut und das zeigt sich jetzt auch wieder bei Anze Semenic. Der 25-Jährige macht richtig Tempo am Absprung, eine gute Fläche in der Luft und stellt die 211,5 Meter hin.

Schweiz Sandro Hauswirth kann die Schweizer zum Auftakt noch nicht in Stellung bringen. Nach seinen 170 Metern liegt die Mannschaft aus der Schweiz auf Rang drei, aber bereits mit großem Rückstand zu Tschechien.

Tschechien Tschechiens erster Springer heißt Viktor Polasek und der kommt zumindest jetzt schon einmal an die 200 Meter heran. Sein Team setzt sich auf Platz eins der aktuellen Wertung.

Russland Maksim Sergeev lässt für die Russen im ersten Sprung deutlich gegenüber Finnland liegen. Der 19-Jährige hat hier schon seit Freitag seine Schwierigkeiten auf der ganz großen Anlage und kommt auch jetzt nicht so recht ins Fliegen. 168 Meter, mehr war nicht drin.

Finnland Jarkko Määttä macht für die finnische Mannschaft den Anfang, die zu denen gehört, die hier um den Finalplatz kämpfen. Zum Anfang legt Määttä die 185 Meter hin.

Schweiz kämpft ums Finale Kleinere Brötchen backen müssen die Schweizer. Bis auf Simon Ammann konnte hier in Vikersund niemand seine Leistung abrufen und auch der sonst so starke Killian Peier hat auf der Flugschanze so seine Probleme und steht weiterhin ohne einen 200-Meter-Sprung da. Verstärkt wird das Team durch die Junioren Sandro Hauswirth und Dominik Peter.

Was ist für Österreicher drin? Die Österreicher haben mit Stefan Kraft einen richtig starken Mann im Team, dahinter aber ist es schwer einzuschätzen. Im Team wird Kraft von Michael Hayböck, Philipp Aschenwald und Daniel Huber verstärkt. Bei allen Dreien ist die Stabilität aktuell nicht vorhanden und auf weite Sprünge können auch mal schlechtere folgen. In der Probe hatte es für die Mannschaft aber glänzend geklappt, dort war das Quartett in der Summe am stärksten. Jetzt heißt es das nur noch in den Wettkampf zu bringen.

Das deutsche Team Heute alle Möglichkeiten auf den Sieg hat das deutsche Team. Als Startspringer wird Constantin Schmid eingesetzt, der hier im Training und der Qualifikation gut performen konnte. An der zweiten Position folgt ihm Richard Freitag, ehe Karl Geiger in der dritten Gruppe springen wird. Den Abschluss bildet Markus Eisenbichler, der hier am Freitag die weitesten Flüge der DSV-Mannschaft abliefern konnte.

Auch Einzelsprünge zählen Wie beim Auftakt in Oslo, wo ebenfalls ein Wettkampf im Team gesprungen wurde, geht es auch heute wieder um zwei Wertungen. Für die besten Springer geht es nicht nur darum, ihrem Team mit weiten Flügen zum Sieg zu verhelfen, sondern auch mit guten Einzelsprüngen den Rückstand in der Raw Air möglichst zu verkleinern.

Spannung in der Raw Air In der Gesamtwertung der Raw Air geht es spannend zu. Stefan Kraft führt die Wertung mit 1567,1 Punkten an, doch nur 6,6 Punkte dahinter lauert Ryoyu Kobayashi auf seine Chance. Ein Rückstand, der auf einer großen Schanze wie dem Vikersundbakken schnell zugesprungen ist. Lokalmatador Robert Johansson ist mit 1528,8 Punkten ebenfalls noch im Rennen um den Gesamtsieg und das dicke Preisgeld.