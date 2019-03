Liveticker

Russland Mikhail Nazarov kann auch nicht den großen Sprung bringen und muss bei 110 Metern zur Landung kommen. Die Zeichen verdichten sich, dass Russland und Finnland hier nicht ins Finale kommen werden, sollte es denn einen 2. Durchgang geben bei diesen Bedingungen.

Finnland Da in dieser Gruppe ein paar starke Springer mit dabei sind, hat sich die Jury dazu entscheiden eine Luke weniger Anlauf zu geben. Andreas Alamommo aus Finnland dürfte das nicht gefallen, denn aus diesem Gate kann er gerade einmal 96,5 Meter zeigen.

Polen Fast sieben Minuten musste Wolny zuwarten, ehe er losgelassen wird. Der zeigt sich von der Pause unbeeindruckt und kann mit 125 Metern einen guten Sprung runterbringen.

Polen Jakub Wolny braucht jetzt viel Nervenstärke. Insgesamt dreimal musste der junge Pole schon runter vom Balken, weil jetzt wieder eine richtig starke Böe durchfegt. Eine Situation, die dem polnischen Cheftrainer Stefan Horngacher so gar nicht passt. Er fordert einen Vorspringer, damit Wolny sich noch einmal in Ruhe vorbereiten kann.

Deutschland Constantin Schmid liegt richtig hoch über den Hang, unten fällt der 19-Jährige dann aber schnell runter und muss den Sprung nach 119,5 Metern beenden. Deutschland verliert jetzt einige Zähler und findet sich auf Rang fünf wieder.

Japan Auch Noriaki Kasai kann mit seiner Leistung zufrieden sein. Der 46-Jährige hat das abgeliefert, was man aktuell von ihm erwarten kann und die Japaner sind weiter im Kampf um das Podest mit dabei.

Österreich Manuel Fettner müsste jetzt ebenfalls in diesen Bereich liegen, wenn er die Österreicher an Norwegen vorbeibringen will. Gelingen tut ihm das mit 125,5 Metern zwar nicht, die ÖSV-Adler bleiben aber im Rennen um die Topplätze. Es steht aktuell Rang drei zu Buche.

Norwegen Die norwegische Nachwuchshoffnung bekommt die Freigabe und zeigt, wieso er als einer der Topathleten für die nächsten Jahre gehandelt wird. Pedersen erwischt seinen Sprung perfekt, macht viel Geschwindigkeit auf den ersten Metern und bringt 130,5 Meter.

Slowenien Anze Lanisek ballt die Faust bei der Ausfahrt und freut sich über einen richtig starken Satz! Der 22-Jährige nutzt sein Fluggefühl voll aus, legt sich auf das Luftpolster und knallt die 129,5 Meter raus. Klar, damit geht es souverän an die erste Position.

Schweiz Für Andreas Schuler heißt es zunächst wieder runter vom Startbalken, da der Wind derzeit keine Freigabe zulässt. Im zweiten Versuch gibt es dann aber das "Go" und Schuler wird losgelassen und der 23-Jährige macht seine Sache ordentlich. Schuler setzt bei 121,5 Metern die Landung hin und bringt die Schweizer mit gutem Vorsprung zu Finnland und Russland auf die zweite Position.

Tschechien Lukas Hlava hat im Flug ebenfalls viel zu tun, zieht aber trotzdem durch und bringt 118,5 Meter für seine Mannschaft runter.

Russland Maksim Sergeev kann auch nicht die große Weite bringen, setzt aber immerhin mehr hin als vorhin Määttä. Die Russen kommen der finnischen Mannschaft wieder etwas näher.

Finnland Jarkko Määttä eröffnet für die finnischen Skispringer die zweite Gruppe, muss aber bereits nach 104 Metern die Landung hinbringen. Die Finnen verlieren wichtige Punkte im Kampf um den Platz im Finaldurchgang.

Polen Piotr Zyla hält die Polen im Rennen. Mit 122,5 Metern bleibt er zwar deutlich hinter der Geiger-Weite, doch die Abzüge für den Wind waren geringer und in der Haltung gab es bessere Werte als beim Deutschen. Nur 1,2 Punkte trennen die beiden Teams.

Deutschland Was für ein Satz! Karl Geiger hat in der Luft auch richtig viel zu tun und muss sogar den Sprung aufmachen, damit es nicht zu weit geht. Mit 130 Metern geht es für das deutsche Team auf die erste Position.

Japan Das ist jetzt Stress pur! Yukiya Sato bekommt den Clip seiner Bindung nicht an den Schuh und er muss lange pfriemeln, ehe es passt. Doch da fliegt jetzt auch die Ungewissheit mit, ob das Material tatsächlich hält. Dann spielt auch noch der Wind nicht mit und im unteren Teil packt eine Böe zu. Sato kämpft sich immerhin noch auf 121,5 Meter durch und hält sein Team damit ebenfalls im Rennen.

Österreich Wie fällt der Start der Österreicher in diesen Wettkampf aus? Bisher kam Hayböck hier ganz gut zurecht, jetzt hat er ein paar mehr Schwierigkeiten und es schaukelt ihn in der Luft mächtig hin und her. Mit 121,5 Metern bleiben aber auch die Österreicher in Schlagdistanz. Nur 1,6 Punkte fehlen zu Slowenien.

Norwegen Wir müssen uns heute wohl auf einen längeren Nachmittag einstellen. Auch für den Startspringer der Gastgeber heißt es erst einmal zuwarten, ehe es losgehen kann. In der Luft hat dann auch er zu kämpfen, bringt den Versuch aber auf eine gute Weite runter. An die Führung setzen kann sich Norwegen nach 123 Metern aber ganz knapp nicht, die bleibt bei den Slowenen.

Slowenien Peter Prevc ist der erste Athlet, der hier länger warten muss, weil gerade eine Böe durchrauscht. Als er dann losgelassen wird, ist der Wind weiterhin richtig stark. Wie kommt Prevc durch? Solide. Mit 122 Metern kann er sein Team an die erste Position bringen.

Schweiz Kann Luca Egloff jetzt noch einmal so einen Sprung zeigen, wie in der gestrigen Qualifkation? Leider nicht. Egloff erwischt es im mittleren Teil richtig schwer von den Bedingungen und kommt so nicht in den unteren Abschnitt, wo ein schöner Aufwind herrscht. 107 Meter, mehr werden der Schweiz nicht gutgeschrieben.

Tschechien Die Jury macht Tempo und mit Viktor Polasek ist schon der nächste Athlet in der Spur und der liefert den ersten gutaussehenden Sprung dieser Konkurrenz ab. 125,5 Meter stellt er für sein Team im ersten Sprung hin. Probleme hatte er nur bei der Landung, über die er sich dann auch ärgert. Da sind einige wichtige Punkte flöten gegangen.

Russland Dmitriy Vassiliev soll für die Russen den Auftakt machen. Der 39-Jährige hat in der Luft viel zu kämpfen, arbeitet viel mit den Armen, landet aber früh bei 110,5 Metern. Die Russen bleiben nach einem Springer deutlich hinter Finnland zurück.

Finnland Eetu Nousiainen ist der Erste, der sich hier bei schwierigen Bedingungen in die Spur hauen muss. Für sein Team legt er 114 Meter vor.

Spielt der Wind mit? Zum großen Spielverderber könnte heute der Wind werden, der zum Damenwettkampf noch einmal auffrischte und dafür sorgte, dass die Probe nach nur einem Springer abgebrochen wurde. Dennoch hofft man, den Wettkampf durchbringen zu können.

Was ist für die Schweizer möglich? Der zweite Durchgang sollte für das Team aus der Schweiz am heutigen Tag eigentlich keine Hürde sein und man hofft, in Richtung Platz sechs springen zu können. Den ersten Sprung im Quartett der Schweiz soll Luca Egloff machen. An die zweite Position wurde Andreas Schuler gesetzt. Die besten Swiss Ski-Athleten Simon Ammann und Killian Peier werden jeweils den Abschluss bilden.

Kraft führt ÖSV-Team an Bei den Österreichern, die heute ums Podest mitkämpfen wollen, wird Michael Hayböck vorlegen, der bislang am Holmenkollen gut zurechtgekommen war. Danach werden Manuel Fettner und Philipp Aschenwald an der Reihe sein. Wenig überraschend als Schlussspringer fungieren wird Stefan Kraft, der in der Gesamtwertung derzeit der bestplazierteste Österreicher ist.

Das deutsche Quartett Im heutigen Teamwettkampf wird in der deutschen Mannschaft Karl Geiger den Anfang machen. In der zweiten Gruppe wird dann Constantin Schmid folgen, der durch sein bisheriges Auftreten gegenüber Andreas Wellinger den Vorzug erhielt. An dritter Stelle springt dann Stephan Leyhe, ehe schließlich Markus Eisenbichler den Abschluss machen wird.

Johansson führt nach Tag eins In Führung liegt nach dem ersten Tag bei der Raw Air-Tour der Norweger Robert Johansson, der in der gestrigen Qualifikation 140,6 Punkte gesammelt hatte. Auf Rang zwei folgt Kamil Stoch mit 136,1 Punkten, dicht gefolgt vom Slowenen Timi Zajc (135,1 Pkt.) und Stefan Kraft aus Österreich, der 134 Punkte auf dem Konto hat. Bester deutscher ist Markus Eisenbichler mit 127,8 Punkten. Peier aus der Schweiz hat als Elfter 126,2 Punkte im ersten Sprung gesammelt.

Einzelsprünge zählen für Tour-Wertung Genau genommen werden heute gleich zwei Wertungen in einer gesprungen. Neben dem Teamsieg geht es für die Starter auch darum, mit ihren Sprüngen wichtige Punkte für die Gesamtwertung der Raw Air zu sammeln. Dort fließt heute das jeweilige Einzelergebnis der Athleten in die Gesamtwertung mit ein.