Liveticker

Evgeniy Klimov kommt auf eine ähnliche Weite wie Insam zuvor, schafft es aber die Landung deutlich ruhiger in den Hang zu setzen und so bleibt man weiter locker vor Italien.

Polen lässt liegen! Stefan Hula steigt hoch raus, doch dann verliert der 31-Jährige deutlich an Höhe und fällt bei 189,5 Metern in ein Luftloch. Nach diesem Sprung geht es auf Platz drei hinter Österreich und Slowenien zurück.

Auch Daniel-Andre Tande kommt oben nicht perfekt durch, doch der 24-Jährige zieht knallhart durch und brennt trotzdem noch 239,5 Meter in den Schnee! Es zeigt sich einmal mehr, dass die Norweger im Teamwettkampf für gewöhnlich noch einmal zulegen. Norwegen geht mit 11,3 Punkten Vorsprung an die erste Position.

Stefan Kraft muss nach dem weiten Satz von Prevc und dem anhaltenden Aufwind jetzt mit einer Luke weniger Anfahrt in die Spur. Kraft stört das wenig und er haut trotzdem 234 Meter raus. Bei der Landung hat er Glück, dass einige Haltungsrichter den Schlenker beim Ausfahren nicht beachten und er trotzdem hohe Noten erhält. Es geht mit zehn Punkten Vorsprung vor Slowenien an die Spitze.

Letzte Woche hatte das österreichische Team in Oslo Oberwasser, doch seit dem läuft es bei der Raw Air nur durchwachen und einzig Stefan Kraft schafft es, stabil weite Sprünge zu zeigen. So gilt sein Team, welches er gemeinsam mit Michael Hayböck, Manuel Fettner und Philipp Aschenwald bildet auch nicht als eines der großen Favoriten auf das Podest.

Das deutsche Quartett

In den letzten Wettkämpfen war Andreas Wellinger jeweils der Schlussspringer im deutschen Team, heute geht es für ihn von der ersten Position in den Wettkampf, nachdem die Teamkollegen insgesamt stärker waren. An zweiter Stelle wurde Karl Geiger gesetzt, Markus Eisenbichler springt anschließend in der dritten Gruppe, während Richard Freitag als direkter Konkurrent von Johansson und Stoch den Abschluss machen wird.