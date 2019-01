Liveticker

Zehn Mannschaften nehmen den Wettkampf in Angriff, die besten acht Teams kommen in den zweiten Durchgang.

Herzlich willkommen

Wir begrüßen Sie zum Skisprung-Weltcup in Zakopane. Nachdem am Freitagabend die Qualifikation für das Einzelspringen am Sonntag über die Bühne ging, steht heute in der polnischen Hohen Tatra das Teamspringen auf dem Programm. Ab 16.15 Uhr geht der erste Springer über den Bakken.