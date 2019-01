Liveticker

USA Im letzten Durchgang wird nach dem aktuellen Stand gesprungen, daran, zu Beginn ändert sich aber nicht viel und die USA muss trotzdem den Anfang machen. Der fällt mit 80 Metern Nita Englund solide aus.

Deutschland Wird es zur letzten Gruppe doch noch einmal spannend? Carina Vogt hat es schwer von den Bedingungen und findet in ihrem Sprung kein Luftpolster vor. Mit 89 Metern lässt Deutschland gegenüber Österreich wieder liegen. Wie groß ist der Vorsprung vor der letzten Gruppe? 9,2 Zähler. Wenn Althaus den Sprung stabil runterbringt, sollte es sich eigentlich dennoch ausgehen.

Österreich Top! Chiara Hölzl springt heute auf einem ganz hohen Niveau und auch ihr zweiter Sprung kann sich sehen lassen. Sie kommt gut in die Flugphase und kann sich auf den leichten Aufwind legen. Der Telemark ist nicht ganz sauber gesetzt, trotzdem sammelt sie nach 93,5 Metern einiges an Punkten für ihr Team.

Norwegen Silje Opseth kann die Steilvorlage nicht nutzen und bleibt mit 81,5 Metern hinter Iwabuchi zurück. Japan kann sich im Fight um den letzten Podestrang weiter vor Norwegen halten.

Japan Kaori Iwabuchi hat es schon wieder ganz anders vom Wind her und muss sich durch leichten Rückenwind runterkämpfen. Zu was reicht es ihr dieses Mal? 82 Meter. Damit ist sie nicht zufrieden und schüttelt bei der Ausfahrt den Kopf.

Slowenien Ursa Bogataj lässt wieder fliegen! Bei der Slowenin passt heute alles zusammen und sie präsentiert den zahlreichen Zuschauern wieder einen stabilen Sprung in den hohen Weitenbereich. Mit 95 Metern setzt sich Slowenien jetzt deutlich von dem russischen Team ab.

Russland Sofya Tikhonova dürfte mit ihrem Sprung nicht zufrieden sein. Der Wind war eigentlich ganz gut, ausnutzen konnte das die 20-Jährige aber nicht und mit 84,5 Metern fällt der Angriff nach vorne eher verhalten aus.

China Xueyao Li kann erneut einen schönen Sprung runterbringen und segelt deutlich weiter als zuvor Lussi. Das reicht dann auch, um sich knapp vor den Konkurrenten zu schieben. 1,8 Punkte liegen die Chinesinnen nun vor den USA.

USA Nina Lussi eröffnet den dritten Durchgang in diesem Wettkampf mit einem Sprung, der auf 72,5 Meter ging.

Deutschland Ramona Straub muss im zweiten Sprung bereits etwas früher landen als in ihrem zweiten Versuch, trotzdem ist da durch den großen Vorsprung nur wenig passiert. Nach ihren 82 Metern sind es noch 16,3 Punkte die Deutschland führt. Der Frust von Straub ist aber dennoch deutlich, sie hätte sich natürlich lieber stärker präsentiert.

Österreich Klasse! Eva Pinkelnig kommt auch in ihrem Finalsprung hier richtig gut zurecht und kann bei leichtem Rückenwind einen schönen Versuch auf 91,5 Meter zeigen. Für die Haltung gibt es zwar ein paar Abzüge, aber dort hat heute kaum eine Athletin hohe Punkte absahen können. Mit 33,7 Punkten hält man sich deutlich vor Japan.

Norwegen Kann Ingebjørg Saglien Bråten die Chance nutzen und Norwegen an den Japanerinnen vorbeibringen? Die Windbedingungen sind eigentlich ganz gut, an Weite fehlt es ihr dann mit 78 Metern aber deutlich. Japan kann sich im Kampf um Rang drei wieder absetzen.

Japan Yuka Seto kann erneut einen guten, aber keinen ihrer besten Sprünge abliefern. Nach 82,5 Metern lässt sie die Tür für die Konkurrenz aus Norwegen weit auf.

Slowenien Was kann Maja Vtic dagegensetzen? Nicht viel. Mit 78 Metern zeigt sie erneut einen eher durchwachsenen Sprung und so lässt Slowenien ein paar Zähler liegen. Für Russland reicht es dennoch knapp.

Russland Aleksandra Barantceva bringt ihre Sprungtechnik da schon deutlich besser durch und kann den Versuch auf 82,5 Meter runterbringen. Jetzt ist Slowenien wieder im Zugzwang.

China Auch Tong Ma muss ihren Sprung bereits früh zu Ende bringen. Mit 74 Metern kann sie nichts daran ändern, dass ihr Team knapp hinter der USA zurückbleibt.

USA Tara Geraghty-Moats kann um diese Weiten in ihrer aktuellen Form nicht mithalten und muss schon gut 20 Meter früher als Seyfarth die Landung hinbringen.

Deutschland Juliane Seyfarth lässt auch jetzt wieder nicht aus und bei leichtem Aufwind präsentiert sie erneut einen Versuch in den hohen Weitenbereich. Mit ihren 93 Metern vergrößert Deutschland den Vorsprung zu Österreich auf 42,4 Punkte!

Österreich Jacqueline Seifriedsberger kann zum Abschluss auch noch einmal einen tollen Sprung abliefern und es geht bis auf 92 Meter hinunter. Österreich übernimmt klar die Führung und ist auf dem Weg Rang zwei abzusichern.

Norwegen Vorhin brachte Anna Odine Strøm die Norwegerinnen in eine gute Position, jetzt muss auch sie sich bei Rückenwind durchkämpfen und das macht sie erstklassig! Mit 93,5 Metern ist Norwegen wieder mittendrin im Podestkampf! 2,1 Punkte fehlen nur noch zu Japan.

Japan Auch Yuki Ito bekommt es mit Rückenwind zu tun, kann ihren Sprung aber dennoch stabil und weit runterziehen. Für die wacklige Landung bei 87 Metern lässt sie allerdings einige Punkte für die Mannschaft liegen. Für die bisherige Konkurrenz reicht das aber trotzdem locker.

Slowenien Spela Rogelj hat es jetzt richtig schwer im Hang und wird bei viel Rückenwind losgeschickt. Insgesamt ist ihr Sprung auf 82 Meter dann auch ziemlich viel wert. Ihre Mannschaft hält sich vor Russland.

Russland Alexandra Kustova kann sich zu ihrem ersten Sprung jetzt deutlich steigen und bekommt die Technik viel besser umgesetzt. Bis auf 92 Meter geht es hinunter, womit man Slowenien sicherlich unter Druck setzen kann.

China Auch bei Sijia Wang gibt es zum Abschluss des heutigen Tages keine große Weite. Mit 64,5 Metern bleiben die Chinesinnen im Zweikampf mit den USA dahinter zurück.

USA Logan Sankey ist bereit und eröffnet den zweiten Durchgang des heutigen Teamwettkampfes. Mit 63,5 Metern geht es für die 20-Jährige abermals auf eine eher verhaltene Weite.

Finale um 9:52 Uhr Auf die Skispringerinnen wartet jetzt eine kleine Pause, ehe es in den Finaldurchgang gehen wird, in dem noch einmal 32 Sprünge auf uns warten. Los geht es um 9:52 Uhr.

Deutschland führt zur Halbzeit Das deutsche Team springt der Konkurrenz davon! Nach ihren ersten Sprüngen haben Seyfarth, Straub, Vogt und Althaus einen mehr als komfortablen Vorsprung von 39,6 Punkten zu Österreich herausgesprungen. 45,6 Punkte Rückstand haben die Japanerinnen auf der dritten Position.

Deutschland Katharina Althaus lässt noch einmal einen raus! Von oben bis unten passt bei der 22-jährigen Weltcupführenden wieder alles zusammen und das deutsche Team macht einen weiteren riesigen Sprung von der Konkurrenz weg. 96 Meter stellt sie hin und auch die Noten sind gut.

Österreich Puh! Auf dem ersten Blick sieht der Sprung von Daniela Iraschko-Stolz mit 87 Metern alles andere als stark aus, allerdings hatte sie es von den Bedingungen auch nicht leicht und erhält einige Pluspunkte. Das Team hält sich mit 6,2 Punkten vor den Japanerinnen.

Norwegen Im Probesprung lief bei Maren Lundby viel nicht zusammen, macht sie es für ihr Team jetzt besser? Ja, Japan unter Druck setzen kann sie mit ihrem Sprung auf 93 Meter allerdings nicht.

Japan Sara Takanashi kann das zwar nicht schlagen, aber auch ihr Sprung auf 92 Meter ist einiges wert. Anders als Kriznar zuvor hatte sie mit Rückenwind in ihrem Sprung zu kämpfen und erhält dafür ein paar Pluspunkte dazu.

Slowenien Diese Chance lässt sich Nika Kriznar nicht nehmen! Die 18-Jährige bringt ihren Sprung perfekt auf die Kante und bietet mit 96,5 Metern die Höchstweite im bisherigen Durchgang an. Es geht mit großem Vorsprung an das Team aus Russland vorbei.

Russland Das ist schon etwas überraschend! Die beste Athletin der Russinnen patzt jetzt und kann im Wettkampf nicht den besten Sprung anbieten. Es gibt viel Bewegung in der Luft und dann ist schon nach 82,5 Metern Schluss.

China Fangyu Zhou bestreitet heute ihr erstes Springen im Weltcup mit gerade einmal 15 Jahren. Wunderdinge sollte man vor ihr daher nicht erwarten. Die Technik der jungen Athletin ist sehr steil angesetzt und es fehlt noch viel. 70 Meter werden ihrem Team gutgeschrieben.

USA Nita Englund eröffnet die letzte Gruppe im ersten Durchgang, kann mit 71 Metern aber auch nicht wirklich überzeugen.

Deutschland Klasse! Carina Vogt haut im heutigen Wettkampf ihren besten Sprung hier in Zao raus. Sie kommt schön in die Flugposition und lässt sich vom Aufwind auf 95,5 Meter tragen. In der Landung lässt sie zwar etwas liegen, aber das kann das DSV-Team verkraften. Der Vorsprung des Favoritenteams ist auf satte 26,9 Punkte zu Österreich angewachsen.

Österreich Auch Chiara Hölzl kann jetzt nicht den besten Sprung anbieten, hält aber die Österreicherinnen zumindest vor der Mannschaft aus Japan.

Norwegen Der Sprung war nichts! Silje Opseth winkt gezwungen in die Kameras, denn sie weiß, dass sie mit 80 Metern viel an Boden für ihr Team verloren hat. Es geht deutlich hinter Japan zurück.

Japan Kaori Iwabuchi lässt für die Japanerinnen liegen und kann die 90 Meter jetzt nicht knacken. Für die Konkurrenz aus Russland und Slowenien reicht der Sprung auf 87 Meter aber locker.

Slowenien Was kann Ursa Bogataj jetzt für die Sloweninnen reparieren? Mit 91,5 Metern kann sie zwar einen richtig guten Sprung präsentieren, für Russland reicht das aber nicht. 0,7 Punkte bleibt Slowenien dahinter.

Russland Sofya Tikhonova packt da noch einmal deutlich Meter drauf und setzt die Latten bei schönem Aufwind erst nach 90 Metern in den Hang.

China Xueyao Li gehört zu den stärksten Athletinnen in China und das kann sie auch heute wieder zeigen. Es gibt zwar noch einiges an der Technik zu verbessern, mit 86 Metern darf sie persönlich aber zufrieden sein.

USA Zu Beginn der dritten Gruppe geht es wieder etwas kürzer, denn bei der früher so starken Damen-Nation USA passt aktuell nichts zusammen. Auch Nina Lussi kann nicht die 80 Meter überspringen.

Deutschland In der Probe war Ramona Straub völlig abgestürzt, jetzt macht sie es viel besser und bringt die Technik auf die Kante. Mit 89 Metern bleibt die deutsche Mannschaft in Führung und hat nur wenig Rückstand eingebüßt. 8,1 Punkte liegt da DSV-Team nach zwei Gruppen vor Österreich. Dritte sind die Japanerinnen, denen aber schon 24 Punkte fehlen.

Österreich Jetzt muss der Sprung passen! Eva Pinkelnig hat richtig Glück und vor ihrem Versuch dreht der Wind wieder in die andere Richtung. Sie hat einen schönen Zug nach vorne, den muss sie jetzt nur noch nutzen. Und das tut sie! Bis auf 94,5 Meter geht der Sprung hinunter und plötzlich ist Österreich wieder mit im Geschäft!

Norwegen Ingebjørg Saglien Bråten lässt für die Norwegerinnen liegen! Für die 19-Jährige sind nicht mehr als 77 Meter drin und es geht doch deutlich hinter die Japanerinnen zurück.

Japan Auch Yuka Seto hat es nicht gerade leicht, als ihre Startfreigabe erfolgt. Kann sie sich bei viel Rückenwind besser aus der Affäre ziehen als Vtic? Zumindest bedingt. Mit 81,5 Metern setzt sie keinen Sprung der Qualität wie in der Probe hin, hält die Japanerinnen beim Heimspiel aber im Rennen. Da müssen auch die anderen Nationen erst hinspringen.

Slowenien Maja Vtic ist die schwächste Athletin im slowenischen Team und muss jetzt auch noch durch leichten Rückenwind. Das schmeckt ihr gar nicht und mit vielen kleinen Fehlern sind es gerade einmal 72 Meter, die sie runterbringt. Slowenien verliert zu Russland.

Russland Aleksandra Barantceva soll die Russen jetzt nach vorne bringen, ob dafür allerdings ein Sprung auf 80 Meter ausreicht? Wie werden sehen ...

China Zweite Starterin für China ist Tong Ma, die durch ihren eigenwilligen Stil, bei dem die Ski sehr steil angestellt sind, heute nicht viel rausholen kann. Mit 68 Metern bleibt ihr Team hinter der USA zurück.

USA Tara Geraghty-Moats eröffnet die spannende zweite Gruppe, in der viele Teams ihre eher schwächeren Athletinnen gesetzt haben. Zum Auftakt werden es für die USA 66,5 Meter.

Deutschland Im Probedurchgang hatte Juliane Seyfarth den besten Sprung gezeigt und auch jetzt zeigt sie sich wieder richtig gut! Mit ihrem Fluggefühl holt Seyfarth Meter um Meter für ihre Mannschaft und setzt erst bei 93 Metern den Telemark. Die Noten sind ordentlich und auch für den Wind bekommt sie nur wenig abgezogen. Deutschland führt nach der ersten Gruppe mit einem Vorsprung von 8,2 Punkten vor Norwegen.

Österreich Kann Jacqueline Seifriedsberger nachziehen? Leider nicht. Für die 27-Jährige aus Österreich geht es nicht in diesen Bereich und sie muss bei 86 Metern zur Landung kommen. Da sie deutlich mehr in den Windkompensation abgezogen bekommt als Ito, reicht es Österreich für Rang drei.

Norwegen Anna Odine Strøm kann das auch! Die Norwegerin hat wieder schönen Aufwind und nutzt diesen für ihre Zwecke aus. Bis auf 93 Meter zieht sie ihren Sprung runter und bringt die Norwegerinnen damit an die erste Position.

Japan Yuki Ito gehört zu den Wackelkandidatinnen im japanischen Team, heute aber schlägt sie sich ganz ordentlich und stellt bei kaum Windunterstützung einen schönen Versuch auf 86 Meter hin.

Slowenien Im Probedurchgang waren die Sloweninnen insgesamt das stärkste Team. Wie legt Spela Rogelj jetzt für ihre Mannschaft vor? Sie muss lange oben warten, da der Wind zu stark von vorne weht und daher keine Freigabe zulässt. Da muss sie jetzt Nervenstärke beweisen. Als sie dann los darf, kommt er Wind weiterhin schwierig von schräg vorne. Die große weite bleibt mit 83 Metern aus, aber es reicht, um sich vor Russland zu halten.

Russland Nun heißt es aufpassen, denn mit Russland sehen wir den ersten Favoriten im heutigen Wettkampf. Mit 80,5 Metern fällt der Auftakt allerdings noch relativ verhalten aus.

China Bei den Skispringerinnen ist Exot China unter Cheftrainer Heinz Kuttin bereits mit einigen Athletinnen im Mittelfeld angekommen. Zu den Nachwuchsathleten gehört Sijia Wang, die ihre ersten Weltcups bestreitet und Erfahrung auf der großen Bühne sammeln soll. Das Windglück ist ihr heute allerdings nicht treu und auch die Technik passt noch nicht ganz. Bei 50 Metern ist schon Schluss.

USA Es ist angerichtet und mit Logan Sankey geht die erste Athletin über die Schanze. Für eine große Weite reicht es für die 20-Jährige aber nicht. Bereits nach 59,5 Metern heißt es für sie die Ski in den Schnee setzen.

Die Bedingungen Schon fast traditionell sind die Windbedingungen in Zao auch heute wieder schwer. Der Wind wechselt schnell die Richtung und so wird neben dem perfekten Sprung der Wind eine gewisse Rolle spielen. Am Start sind heute acht Mannschaften, es werden also alle Teams im Finaldurchgang auch noch einmal randürfen.

Das ÖSV-Quartett Auch das Quartett aus Österreich hat sicherlich die Chance heute um Plätze weit vorne mitzukämpfen. Als Auftaktsspringerin wurde hier Jacqueline Seifriedsberger nominiert. Danach wird Eva Pinkelnig ihren Sprung machen. An die dritte Stelle wurde Chiara Hölzl gesetzt, den Schlusspunkt setzt Daniela Iraschko-Stolz.

Das deutsche Team Bisher musste die deutsche Mannschaft in den Teamwettkämpfen immer anderen Nationen den Vortritt lassen und schaffte es nicht einmal auf das Podest. Daran möchte man heute etwas ändern und die Möglichkeiten sind da, denn die Leichtungsdichte stimmt. Den Auftakt wird Juliane Seyfarth geben, in der zweiten Gruppe folgt ihr dann Ramona Straub, ehe Carina Vogt an dritter Stelle springt. Den Abschluss macht wenig überraschend Katharina Althaus.

Erster Teamwettkampf des Winters Für die Athletinnen geht es heute in den ersten Teamwettkampf der laufenden Saison und dem erst insgesamt dritten Teambewerb im Rahmen des Weltcups, denn erst seit dem letzten Winter wird überhaupt auch bei den Frauen in Mannschaftschaftskonkurrenzen gesprungen. Siegerteam war bisher immer Japan, doch in dieser Saison passt die Form bei vielen der japanischen Athletinnen nicht und der Kreis der Favoriten ist groß.