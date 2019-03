Liveticker

20 Minuten Pause

Das war es vom ersten Durchgang des Skifliegens in Vikersund! Sloweniens neuer Superstar Domen Prevc führt nach einem Supersatz auf 241 Meter klar vor Ryoyu Kobayashi aus Japan und dem Polen Jakub Wolny. In der Gesamtwertung ist Kobayashi bis auf 6,6 Punkte an den derzeit viertplatzierten Österreicher Stefan Kraft herangerutscht. Das wird eine ganz heiße Entscheidung hier auf der größten Schanze der Welt. Markus Eisenbichler liegt als bester Deutscher auf rang sechs. Um 18:02 Uhr startet das Finale der Top 30. Bis gleich!