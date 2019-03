Liveticker

Philipp Aschenwald ist zwar im Wettkampf dabei, doch in der Raw Air-Wertung wird er nach 126 Metern wohl ein wenig an Boden verlieren.

Anže Semenič hat jetzt plötzlich Rückenwind, was kann er damit zeigen? Gar nichts! Der Slowene stürzt bei 113,5 Metern ab und sichert Fettner damit sein Ticket für den Wettkampf.

Was für ein Pech! Im Training war Manuel Fettner hier richtig gut dabei, jetzt bleibt der weite Sprung aus und er muss zittern, ob es sich mit der Qualifikation ausgeht. Mit 119,5 Metern ist der derzeit 23. und bräuchte noch einen Athleten, der hinter ihm bleibt.

Ganz anders läuft es für Peter Prevc. Er kommt jetzt erst so richtig in Fahrt und scheint endlich seinen perfekten Sprung gefunden zu haben, den er über die gesamte Saison gesucht hat. Bei nur leichtem Aufwind geht es für ihn bis auf 130 Meter, womit er sich vor Schmid schieben kann.

Bei ihm scheint auf den letzten Wochen der Saison gar nichts mehr zu gehen! Wie schon in Oslo hadert der Norweger auch hier und wird sich nach einem Sprung schon heute verabschieden müssen.

Anders Fannemel (NOR)

Noriaki Kasai zeigt sich in der Luft wie üblich ästhetisch und liefert eine Technik wie aus dem Lehrbuch ab. Die Landung bei 127,5 Metern haut den Oldie aus Japan aber ein wenig rein.

Naoki Nakamura weiß ebenfalls zu gefallen und zieht seinen Sprung auf eine ansehnliche Weite von 128 Meter hinunter. Auch bei ihm geht es souverän in die Top 50.

Stark! Constantin Schmid steht seinem Teamkollegen Paschke in Nichts nach und hämmert hier ebenfalls einen richtig weiten Satz auf 133,5 Meter raus. Auch die Haltung gefällt und er erhält dreimal die 18.0. Es gibt die deutsche Doppelspitze.

Dem 20-Jährigen scheint zum Saisonende so langsam die Luft auszugehen und nicht jeder Sprung ist auf hohen Niveau. Der aber hat mal wieder besser gepasst und nach 124,5 Metern ist er sicher im Wettkampf vertreten.

Viktor Polášek lässt auch nicht aus! Der 21-Jährige kommt zwar etwas verdreht vom Tisch, kann das aber gut kompensieren und geht noch auf 126,5 Meter runter. Durch die geringeren Abzüge in der Windwertung reicht das derzeit für Platz drei. Führender bleibt Paschke.

Robin Pedersen muss zwar bereits bei 121 Metern landen, hatte aber jetzt auch deutlich weniger Aufwind als viele andere Athleten. So reicht es für ihn dann doch knapp für die Teilnahme am Wettkampf.

Robin Pedersen (NOR)

Sturz von Marius Lindvik! Nachdem es den 20-Jährigen bereits am Holmenkollen erwischt hatte, kommt er jetzt erneut bei der Landung zu Sturz, nachdem es bis auf 136 Meter gegangen war. Lindvik steht aber schnell wieder auf und auch den Sprung in den Wettkampf hat er geschafft.

Marius Lindvik (NOR)

Schade! Martin Hamann kann ebenfalls keinen Versuch zeigen, der für die Top 50 reichen wird. Mit nur 116,5 Metern ist der Weg in den Wettkampf weit.

Kevin Bickner ist die Enttäuschung anzusehen! Der US-Amerikaner übertreibt es am Absprung, hat viel zu kämpfen, bis er seinen Sprung anehrend stabil hat und kommt nicht viel weiter als 112,5 Meter.

Es wird eng werden für den Slowenen, der mit der Schanze schon im Training haderte. Mit 117,5 Metern geht es in den hinteren Bereich der Tabelle und wohl eher nicht in den Wettkampf.

Dimitry Vassiliev steigt oben sehr hoch raus, doch unten raus fehlt es dann doch an Weite und er landet nach 124 Metern. Mit der Qualifikation für den morgigen Tag sollte es sich aber dennoch ausgehen.

Mackenzie Boyd-Clowes (CAN)

Der Sprung war nichts! Alex Insam ist am Tisch viel zu passiv unterwegs, wartet lange ab und kann so keine Geschwindigkeit machen. Insam wird morgen ebenfalls nicht dabei sein.

Der finnischen Nationalmannschaft droht der nächste schwarze Tag und auch beim dritten Athleten steht am Ende des Sprunges nicht viel zu Buche. Nach 119,5 Metern ist Nousiainen schon sehr weit zurück.

Pawel Wasek ist der Nächste auf der Liste, der sich nicht in Richtung des morgigen Tages vorbereiten kann. Seine 111 Meter werden nicht reichen, um den Cut zu schaffen.

Das ist schon eine kleine Überraschung. Der Junioren-Weltmeister kann jetzt nicht abliefern und muss schon früh nach 118,5 Metern zur Landung kommen. Wird ihm sicherlich nicht reichen, um in den Top 50 zu landen.

Thomas Aasen Markeng (NOR)

Unruhiges Flugsystem von Jarkko Määttä. Der Finne hat einige Schwierigkeiten den Ski stabil zu halten und lässt dadurch einiges an Meter liegen. Mit 121,5 Metern muss er noch abwarten, ob es reichen wird.

Auch der 17-jährige US-Amerikaner muss sich schon heute von dem Publikum in Lillehammer verabschieden, nachdem es nicht weiter als 98 Meter ging.

Wilde Luftfahrt von Tkachenko! Den jungen Kasachen schaukelt es während des Sprung schon wild hin und her, mit 125,5 Metern macht er aber noch viel draus. Ob es für die Qualifikation reicht, wird sich noch zeigen.

Kann auch Matthew Soukup den schönen Aufwind ausnutzen? Er kommt mit 121,5 Metern auf eine gute Weite, die könnte aber bei der derzeitigen Klasse in diesem Durchgang bereits zu wenig sein. Er sortiert sich auf Platz neun ein.

Matthew Soukup (CAN)

Jonathan Learoyd zeigt sich viel stärker! Der Franzose zeigt einen technisch sauberen Sprung, muss im Flug wenig korrigieren und darf sich mit 127 Metern wohl über einen weiteren Sprung hier in Lillehammer freuen.

Martti Nomme ist der nächste Springer im Feld, für den es mit der Qualifikation wohl nichts werden dürfte. Der Este muss bei 115 Metern die Ski in den Hang stellen und liegt derzeit auf den hinteren Rängen.

Auch für ihn wird es nicht reichen, um hier am Dienstag einen zweiten Sprung machen zu dürfen. Es geht gerade einmal auf 109,5 Meter.

Maksim Sergeev ist der erste Springer im Feld, der den schönen Aufwind nicht für seine Zwecke nutzen kann. Der 19-Jährige kam überhaupt nicht in seinen Flug und wird mit 94 Metern morgen nicht mehr vertreten sein.

Was kann Luca Egloff jetzt zeigen? Die Trainings waren auch bei ihm durchwachsen, aber auch er kommt jetzt besser zurecht und geht mit 123,5 Metern knapp über den K-Punkt. Wenn er Glück hat, könnte das schon für den Wettkampf reichen.

Casey Larson hatte in den Trainings noch keinen guten Sprung zeigen können, jetzt aber darf auch er sich über einen schönen Satz freuen. 121 Meter werden dem US-Boy gutgeschrieben.

Fredrik Villumstad (NOR)

Andreas Granerud Buskum war in den Training jeweils der stärkste Athlet der nationalen Gruppe und auch jetzt bestätigt er sein Talent. Mit 124,5 Metern bleibt er zwar von der Weite deutlich hinter Westerheim, allerdings hatte er auch viel weniger Aufwind. Insgesamt sind es dann auch nur 1,7 Punkte, die ihm zur Führung gefehlt hätten.

Andreas Granerud Buskum (NOR)

Der dritte Starter der nationalen Gruppe hat in der Luft bei viel Aufwind ebenfalls viel zu tun, kommt aber auch gut durch und setzt sich mit 125 Metern auf die zweite Position hinter Westerheim.

Joakim Aune (NOR)

Mats Bjerke Myhren kommt an die Weite des Teamkollegen nicht heran, darf aber insgesamt mit seinem Auftritt zufrieden sein. 122 Meter müssen auch die Konkurrenten hier erst einmal hinbringen.

Mats Bjerke Myhren (NOR)

Oscar Westerheim aus der nationalen Gruppe der Norweger ist der erste von 73 Athleten, der in der Qualifikation über den Bakken gehen wird. Und der haut hier gleich richtig einen raus! Der 23-Jährige erwischt einen heftigen Zug von vorne, legt sich aber mit viel Selbstvertrauen auf die Ski und geht bis auf 131 Meter runter.

Oscar Westerheim (NOR)

Im Team der Schweiz bleibt auch alles beim Alten und wir werden die gleichen vier Athleten wie in Oslo sehen. Für Luca Egloff und Andreas Schuler sollte dabei die Qualifikation für den morgigen Einzel im Mittelpunkt stehen. Bei Simon Ammann und Killian Peier geht es indes darum, sich einen Platz im vorderen Bereich der Resultatliste zu ergattern.

Angeführt wird die ÖSV-Mannschaft in Norwegen von Stefan Kraft. Auch Philipp Aschenwald startete gut in die Raw Air und ist als Fünfter der Gesamtwertung momentan zweitbester Österreicher. Auch das restliche Team ist zu Oslo unverändert und besteht aus Daniel Huber, Clemens Aigner, Jan Hörl, Manuel Fettner und Michael Hayböck.

Hamann bleibt im Team

Eigentlich sollte Richard Freitag in Lillehammer in die Raw Air einsteigen, da die Infektion aber noch nicht überstanden ist bleibt vorerst Martin Hamann im DSV-Team. Die besten Möglichkeiten auf gute Ergebnisse haben auch heute sicherlich Markus Eisenbichler und Karl Geiger. Nach seinem Sturz in Oslo wieder mit dabei ist auch Stephan Leyhe. Andreas Wellinger, Constantin Schmid und Pius Paschke komplettieren das Team.