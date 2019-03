Liveticker

Damit ist der erste Durchgang beendet. Robert Johansson bleibt der beste Springer auf dieser Schanze und führt verdient zur Hälfte des Wettbewerbs. Dazu überzeugte auch Stefan Kraft mit einem klasse Sprung. Nicht mit im Finale dabei sein werden leider Andreas Wellinger, Martin Hamann und Luca Egloff. Auch Jan Hörl verpasst den zweiten Durchgang als 31. knapp. Hier geht es in etwa 15 Minuten mit den besten 30 Springern weiter!

Der Zweite der Raw-Air-Wertung stellt seine Ski in der Luft zu steil auf. Nach dem missglückten Probedurchgang tastet er sich mit 127 Metern wieder heran, verliert aber weitere Punkte in der Wertung auf Johansson.

Kamil Stoch zeigt einen soliden, aber keinen überragenden Sprung. Ohne Windunterstützung bringt er 125.5 Meter. Das ist in Ordnung!

Wow! Stefan Kraft zeigt hier einen überragenden Sprung, bei dem er den Absprung optimal trifft und sehr sauber in der Luft liegt. Die Trainer feiern Stefan Kraft, der viel Risiko gegangen ist, das aber voll belohnt wurde! Klasse!

Der nächste Pole fährt sehr tief an, muss dann gleich nach dem Absprung korrigieren, kann den Sprung aber dennoch auf 124 Meter nach unten ziehen. Das war ein ordentlicher Sprung.

Bei guten Windbedingungen kommt Dawid Kubacki zwar sehr hoch vom Schanzentisch weg, kann das dann allerdings nicht in Drehung und Geschwindigkeit umsetzen und verliert deutlich auf Johansson.

Robert Johansson (NOR)

Jetzt sind wir gespannt, was der Norweger zeigen kann. Im Probedurchgang hatte Forfang richtig einen rausgehauen! Doch auch Johann Andre Forfang hat es jetzt nicht einfach. Nach dem Absprung muss auch er kämpfen, wackelt in der Luft und landet schon bei 121 Metern - Kopfschütteln bei Forfang.

Johann Andre Forfang (NOR)

Zum Glück hat Markus Eisenbichler jetzt wieder leichten Aufwind unter sich, doch auch der letzte Deutsche kommt nicht richtig ins Fliegen. Schade! Mit 120 Metern kommt auch er nicht in die Top Ten.

Roman Koudelka kommt hoch hinaus und schnell in sein stabiles Flugsystem. So trägt ihn der Aufwind auf 127.5 Meter. Na bitte! Da freut sich der Tscheche im Auslauf zurecht.

Evgeniy Klimov wackelt gewaltig in der Luft. Außerdem fehlt es dem Russen deutlich an Flughöhe. Damit kommt er nicht über 120 Meter hinaus.

Jetzt gilt's für Andreas Wellinger! Der Deutsche hat keine optimalen Bedingungen, vor allem oben bläst der Wind von hinten. Damit hat Wellinger direkt nach dem Absprung zu kämpfen, sein rechter Ski zieht direkt zur Seite - das reicht nur zu Rang 20. Damit ist er im zweiten Durchgang nicht dabei! Schade! Dabei war der Probedurchgang so gut...

Andreas Stjernen (NOR)

Im Zuschauerraum wird es laut, denn ein Norweger sitzt auf dem Balken. Doch Andreas Stjernen zeigt sich in diesen Tagen in keiner guten Form. Nach dem Absprung läuft ihm der linke Ski weg, so gerät er ins Wanken und muss den Flug abbrechen. Das war wieder nichts.