Liveticker

Dawid Kubacki zeigt derweil, dass auch jetzt noch weite Sprünge möglich sein. Der Pole ist viel zu spät am Tisch, kommt trotzdem noch ins Fliegen und kommt auf 206,5 Meter. Damit schiebt er sich zwischen die beiden DSV-Springern.

Kann Gregor Schlierenzauer zur Qualifikation seinen Sprung hier in Vikersund finden? Die Trainingsflüge des Österreichers liefen überhaupt nicht rund und das hilft natürlich wenig, dass er jetzt auch noch warten muss, weil der Wind außerhalb des Korridors lag. Es geht noch einmal zwei Luken nach oben. Hilft aber wenig, wenn der Rückenwind so stark ist. 186,5 Meter stellt er hin. Derzeit ist er damit nicht qualifiziert, aber es braucht nur noch vier Springer, die schlechter sind.

Philipp Aschenwald (AUT)

Philipp Aschenwald aus Österreich ist in der Spur und es läuft wieder gut für den 22-Jährigen. Mit 202,5 Metern greift er natürlich nicht die Führung von Freitag an, aber mit Platz sechs im aktuellen Zwischenresultat ist er sicher am Sonntag mit dabei!