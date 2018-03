Liveticker

Die deutschen Springer um Andreas Wellinger und Richard Freitag sind bislang in Lauerstellung. Sie haben momentan die Plätze sechs und acht inne. Heute außerdem am Start: Andreas Wank, Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe und Karl Geiger.

Willkommen!

Wir begrüßen Sie zum Weltcup-Springen am Holmenkollen in Oslo. Nachdem die DSV-Adler gestern im Teamspringen einen Podestplatz verpasst haben, geht es heute wieder im Einzel um Weltcup-Punkte. Außerdem schielen Wellinger, Freitag und Co. auf die Gesamstwertung in der Raw-Air-Serie.