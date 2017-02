Andreas Wank sagte: "Das war mein bester Sprung hier, speziell auf der Großen. Jetzt hab ich es endlich mal geschafft. Das, was ich eigentlich schon seit der Tournee drauf habe. Die WM-Tür? Der Spalt ist vielleicht zwei Zentimeter weit. Ich versuche als Briefkuvert noch durchzukommen. Ich bin eigentlich gut drauf, konnte es bislang aber noch nicht so zeigen."

Probleme

Ein paar Probleme gab es in Sachen Logistik hier in Pyeongchang: So gab es für den erkrankten Richard Freitag kein Einzelzimmer. Die Schweizer warteten mitten in der Nacht am Flughafen auf ihren Bus.