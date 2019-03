Liveticker

Elena Runggaldier (ITA) Mit 28 Jahren eine der Erfahrensten im Feld. 80 Meter sind allerdings kein Ausreißer für die Italienerin, die sich im sicheren Mittelfeld einreiht.

Jerneja Brecl (SLO) Bei der Raw Air erzielte Brecl bereits ein Top Ten-Ergebnis, dafür sind die 82,5 Meter jetzt zu wenig. Die 17-Jährige darf heute aber nochmal ran.

Kaori Iwabuchi (JPN) 82 Meter sind ganz ordentlich, die erste Japanerin des Tages reiht sich auf Platz vier ein.

Julia Kykkänen (FIN) Das ist eine Enttäuschung! Kykkänen beendet ihren Sprung bereit bei 79,5 Metern, obwohl der Wind wieder sehr günstig entgegen blies. Die Finnin muss um den zweiten Durchgang bangen.

Lucile Morat (FRA) Sehr schön! Erst 17 Jahre alt, aber schon ein gutes Gefühl für die Sprünge. Morat erzielt mit 85 Metern eine neue Topweite und übernimmt damit die Führung.

Josephine Pagnier (FRA) So langsam geht es weiter nach unten auf der Schanze. 78,5 Meter bei schlechterem Wind reihen Pagnier genau vor Würth ein. Die 80 Meter sollten jetzt regelmäßig gepackt werden.

Svenja Würth (GER) Es reicht - gerade so! Würth landet bei 82 Metern, hatte aber auch den besten Wind des Tages und bekommt entsprechende Abzüge. Am Ende reicht es mit 0,2 Punkten Vorsprung für die sichere Teilnahme am zweiten Durchgang.

Daniela Vasilica Haralambie (ROU) Die erfahrene Rumänin knackt die 80 Meter bei weiter ordentlichen Windverhältnissen und darf sich als aktuell Dritte über einen souveränen Einzug in den zweiten Durchgang freuen.

Maja Vtic (SLO) Das wird knapp für die Slowenin! Mit 79 Metern reiht sich Vtic genau hinter den Springerinnen ein, die bereits für das Finale qualifiziert sind. Zittern ist jetzt angesagt.

Anna Shpyneva (RUS) Gerade wurde bekannt, dass die mit Abstand führende Avvamukova disqualifiziert wurde. Deswegen setzt sich Landsfrau Shpyneva mit 82,5 Metern an die Spitze und darf sich auf einen zweiten Sprung freuen.

Ingebjørg Saglien Bråten (NOR) Für die 19-Jährige war der zweite Durchgang zuletzt Pflicht, heute wird die Norwegerin aber zurück geworfen. Nur 73,5 Meter reichen nur für den drittletzten Platz - bitter.

Nita Englund (USA) 72,5 Meter bedeuten den kürzesten Satz des Tages, allerdings hatte Englund auch den schlechtesten Wind. Die Kompensation reicht trotzdem wohl nicht für einen zweiten Wettkampfsprung.

Ksenia Kablukova (RUS) Die zweite Russin des Tages kratzt an den 80 Metern. Kablukova qualifizierte sich in der ersten Saisonhälfte regelmäßig für das Finale, in letzter Zeit hatte sie damit allerdings größere Probleme. Heute könnte es wieder soweit sein.

Oceane Avocat Gros (FRA) Der Wind bleibt ganz ordentlich, für Avocat Gros geht es aber nicht so weit wie für Avvakumova: 75,5 Meter. Für die Französin wird es knapp mit dem zweiten Durchgang.

Irina Avvakumova (RUS) Die 27-Jährige hat es bisher immer in den zweiten Durchgang geschafft, danach sieht es auch heute aus 82 Meter ist die bislang mit Abstand beste Weite und die klare Führung für die Russin.

Nina Lussi (USA) Für die ersten Springerinnen geht es darum, den zweiten Durchgang zu erreichen. Für Lussi wird es nach 74 Metern nicht reichen, auch wenn sich das US-Girl zunächst an die Spitze setzt.

Veronika Shishkina (KAZ) Zarte 15 Jahre ist Shishkina alt und sammelt nach der Weltmeisterschaft erste Erfahrungen im Seniorenbereich. Mit 74 Metern setzt sie sich knapp vor ihre Landsfrau.

Valentina Sderzhikova (KAZ) Zunächst starten natürlich die absoluten Außenseiter. Sderzhikova nutzt den Aufwind relativ solide und landet bei 73,5 Metern.

Gleich geht's los! Mit 38 Starterinnen haben wir hier heute ein eher überschaubares Feld, 30 werden wir im zweiten Durchgang wiedersehen. In wenigen Minuten startet der drittletzte Weltcup der Saison.

Schlägt Lundby zurück? Der Favoritenkreis ist in dieser Saison schnell zusammengefasst. Es gibt Maren Lundby und einen kleinen Kreis derer, die die Norwegerin schlagen können. Dazu gehören natürlich die Deutschen Seyfarth und Althaus, aber auch die langjährige Abosiegerin Sara Takanashi. Aus dem erweiterten Feld braucht es schon eine außergewöhnliche Leistung, um hier nach ganz vorne zu springen.

Österreich mit toller Teamleistung Kein Podest, aber trotzdem ein Erfolg: So lässt sich das gestrige Springen der Österreicherinnen beschreiben. Auch ohne Galionsfigur Daniela Iraschko-Stolz zeigte die ÖSV-Adler einen tollen Wettkampf. Eva Pinkelnig bestätigte ihre gute Form bei der Raw Air mit einem fünften Platz, auch Chiara Hölzl (7.) und Jacqueline Seifriedsberger (12.) dürfen zufrieden sein. Vielleicht ist heute sogar noch etwas mehr möglich.

Deutsche Form belohnt Bei der Weltmeisterschaft bestätigte das DSV-Team, dass es als Mannschaft kaum zu schlagen ist. In der Einzelwertung machte dagegen Lundby zuletzt regelmäßig die Hoffnungen auf einen Sieg zunichte. Juliane Seyfarths Sieg belohnte daher endlich die starken Wochen. Auch wenn Katharina Althaus das Podest so knapp verpasste, durfte sich das Team freuen. Carina Vogt (21.) und Svenja Würth (26.) blieben dagegen unter ihren Möglichkeiten. Heute gibt es einen neuen Versuch, Ramona Straub und Anna Rupprecht sind dagegen nicht mitgereist.

Seyfarth stoppt Dominatorin Nach fünf Wettkämpfen war es mal wieder so weit: Maren Lundy wurde geschlagen. Die Überfliegerin der Saison hatte 2019 erst fünf Springen nicht gewonnen und musste sich gestern der starken Juliane Seyfarth geschlagen geben. Anna Odine Strøm komplettierte das Podium als Dritte mit einem hauchdünnen Vorsprung von 0,1 Punkten auf Katharina Althaus. Heute dürfte es ähnlich spannend werden.