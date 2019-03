Liveticker

0,1 Punkte! Knapper gehts nicht! Anna Odine Strøm holt alles raus und zieht ihren Sprung auf 91,5 Meter. Mit dem kleinsten aller Vorsprünge geht es an die Spitze.

Anna Odine Strøm (NOR)

Jacqueline Seifriedsberger hingegen kann mit dem zweiten Sprung nicht so ganz zufrieden sein. Trotz guter Bedingungen werden es nur 87 Meter und zunächst Rang sieben.

Jetzt gilt es für Katharina Althaus! Die deutsche Topspringerin muss sich steigern, wenn sie hier noch aufs Podest will und das gelingt ihr! Althaus segelt bis auf 93 Meter, bekommt ordentliche Noten und geht klar in Führung.

Es geht weiter knapp zur Sache an der Spitze. Ursa Bogataj landet genau bei 90 Metern und reiht sich auf Rang fünf ein. Mit gerade einmal 3,7 Punkten Rückstand auf die Spitze!

Jetzt stehen nur noch die Top Ten oben! Den Anfang macht Chiara Hölzl, die deutlich besser zurecht kommt als im ersten Durchgang und satte 94,5 Meter in den Schnee setzt! Das ist die Führung für die Österreicherin.

Silje Opseth (NOR)

Sara Takanashi haut einen raus! Die Siegerin von Ljubno ob Savinji geht mit einem starken Satz auf 90,5 Meter mit deutlichem Vorsprung in Führung. Damit könnte die Japanerin noch einige Plätze gut machen.

So richtig weit will es momentan nicht gehen. Auch Nozomi Maruyama kommt nicht gut vom Tisch und muss sich mit 86 Metern begnügen.

Knappes Ding! Nika Kriznar knackt zwar als erste Dame in diesem zweiten Durchgang die 90, wird aber aufgrund einiger Abzüge mit einem klitzekleinen Rückstand von 1,4 Punkten zunächst nur auf Rang zwei geführt.

Landsfrau Alexandra Kustova macht das schon besser! Die 20-Jährige zieht ihren Flug bis auf 89 Meter und übernimmt den Platz an der Sonne.

Doch der Konter von Carina Vogt sitzt! Die 27-JÄhrige zeigt sich im Vergleich zum ersten Durchgang verbessert und geht mit einem Satz auf 88 Meter in Führung.

Führungswechsel! Daniela Vasilica Haralambie stellt mit 87 Metern eine neue Bestmarke für diesen zweiten Durchgang auf und setzt sich an die Spitze.

Der konnte sich sehen lassen! Svenja Würth steigert sich im zweiten Durchgang mit einem Satz auf 86 Meter und geht zunächst an die zweite Position.

Das sah schon eher nach was aus! Yuka Seto hüpft mal eben auf 65,5 Meter und geht mit deutlichem Abstand in Führung.

Elena Runggaldier eröffnet den zweiten Durchgang mit einem Satz auf 78 Meter. Die Windbedingungen sind weiter nicht ganz einfach in Nizhny Tagil.

Das war es auch schon vom ersten Durchgang dieses Springens ins Nizhny Tagil! Wie üblich führt also Überfliegerin Maren Lundby, doch DSV-Ass Juliane Seyfarth ist der Norwegerin auf den Fersen. Auch Katharina Althaus auf Rang sieben und die beiden Östereicherinnen Eva Pinkelnig (4.) und Jacqueline Seifriedsberger (6.) haben das Podium im Visier. Um 13:50 Uhr startet der zweite Durchgang der besten 30.

Und Maren Lundby? Die springt natürlich völlig entspannt auf Platz eins! Die Norwegerin landet zwar schon bei 90,5 Metern, hatte aber wesentlich schwierigere Bedingungen als Juliane Seyfarth und geht mit 3,6 Punkten in Front.

Maren Lundby (NOR)

Bei Katharina Althaus hingegen ist heute der Wurm drin. Die Weltcupzweite verschenkt schon am Absprung ein wenig und kann den Flug nur auf 88,5 Meter ziehen. Das ist zunächst nur Rang sechs.

Bei Sara Takanashi läuft es heute nicht rund. Die Japanerin, die in diesem Winter bereits ein Springen gewinnen konnte, muss sich mit rang zehn zufrieden geben in diesem ersten Durchgang.

Anna Odine Strøm (NOR)

Silje Opseth (NOR)

Lara Malsiner kontert sofort! Die Italienerin hüpft noch einen halben Meter weiter und darf sich nun über den Platz an der Sonne freuen.

Starker Satz von Jacqueline Seifriedsberger! Mit einem sauberen Flug auf 88 Meter übernimmt die erste von drei Österreicherinnen in diesem Einzel die Spitze!

Da wackelt die russische Führung kurz! Nozomi Maruyama springt bis auf einen halben Meter an die 85 von Shpyneva heran und reiht sich direkt dahinter ein.

Die Italienerin kommt nicht so richtig gut weg, rettet sich aber immerhin ins Finale.

Die einzige Finnin in diesem Feld setzt nach solidem Flug ebenfalls bei 79,5 Metern auf und ist im Finale dabei.

Die erste deutsche Springerin ist unterwegs! Svenja Würth liegt ein wenig unruhig in der Luft und muss ganz knapp vor der 80-Meter-Markierung runter. Mit 79,5 Metern hat sie aber durchaus Chancen auf die Top 30.

Die 80 fallen jetzt regelmäßig und an der Spitze gibt es viel Bewefung. Wer jetzt vorne rein springt, hat den zweiten Durchgang bereits sicher. Das gilt auch für Daniela Vasilica Haralambie.

Führungswechsel! Anna Shpyneva setzt eine neue Bestmarke von 85 Metern in den Schnee und geht damit in Front.

Die erste Französin in diesem Finalfeld kommt auch ganz ordentlich runter, verschenkt am Ende aber noch den einen oder anderen Meter. Rang drei für Oceane Avocat Gros.

Mit Irina Avvakumova geht nun auch die erste erfahrene Russin an den Start und übernimmt mit einem ordentlichen Satz auf 83,5 Meter gleich mal die Spitze.

Das nächste russische Nachwuchstalent macht es schon ein wenig besser. Die 17-jährige Aleksandra Barantceva kann ihren Flug bis auf 74 Meter ziehen und geht an die zweite Position.

Das war nix. Valentina Sderzhikova kommt gar nicht erst richtig rein in den Sprung und verbucht die bis dato kleinste Weite am heutigen Tag.

Das ist schon mal eine etwas andere Region. Tara Geraghty-Moats knackt als erste Springerin die 80 Meter und setzt sich klar an die Spitze.

Die Spannung steigt in Nizhny Tagil! Stefaniya Nadymova aus Russland wird dieses Springen von der Normalschanze in wenigen Augenblicken eröffnen!

Der ÖSV muss heute auf seine beste Springerin verzichten. Daniela Iraschko-Stolz ist in Nizhny Tagil nicht dabei. Dafür hat in der eben beendeten Qualifikation aber eine andere Österreicherin für Aufsehen gesorgt. Chiara Hölzl landetet dort noch vor Norwegens Überfliegerin Maren Lundy auf Rang eins. Auch Jacqueline Seifriedsberger und Eva Pinkelnig haben sich locker für das Finale der Top 40 qualifiziert.

DSV-Damen wollen mal wieder ganz nach oben

Auch die deutschen Skispringerinnen haben in den letzten Wochen tolle Form gezeigt. Katharina Althaus und Juliane Seyfarth kamen in der Gesamtwertung der "Raw-Air-Tour" auf die Ränge zwei und drei. Ganz nach oben hat es allerdings schon lange nicht mehr gereicht. Mitte Dezember feierte Althaus den letzten deutschen Einzelsieg im französischen Prémanon. Neben den beiden Topspringerinnen des DSV sind heute auch Carina Vogt und Svenja Würth für Deutschland am Start. Ramona Straub und Anna Rupprecht sind nicht mit nach Russland gereist.