Liveticker

Für den Sprung von Yuki Ito wird zum ersten Mal das Gate gewechselt. Aus Gate 20 heraus egalisiert die bisherige Bestweite von Silje Opseth (NOR, 123 Meter), bekommt aber 7,6 Gatepunkte zugesprochen und setzt sich souverän an die Spitze des Klassements!

Die Slowenin schafft es, den Sprung von Svenja Wuerth zu überbieten. Mit einem 121,5 Meter-Sprung setzt sie sich 12,5 Punkte vor Wuerth an die Spitze.

Die nächste DSV-Springerin ist an der Reihe! Svenja Wuerth erreicht eine Weite von 115 Metern, führt das Feld souverän an und qualifiziert sich als erste Teilnehmerin für den zweiten Durchgang!

Es ist alles angerichtet. In Oberstdorf ist es bei Temperaturen um die 4 Grad Celsius recht eisig, doch es scheint die Sonne. Der Wind wird heute wohl kein allzu großer Faktor werden.

In wenigen Minuten geht es los!

Die Generalprobe für die WM in Seefeld

Das heutige Einzelspringen stellt den letzten offiziellen Wettbewerb vor der anstehenden WM in Seefeld dar. Am 26. Februar starten die Damen mit einem Teamspringen in die Weltmeisterschaft.