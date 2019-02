Liveticker

Fazit

Was für ein toller Wettkampf! Das Duell zwischen Althaus und Lundby ist unfassbar spannend und am Ende gewinnt die Norwegerin mit 0,4 Punkten Vorsprung auf die trotzdem zufriedene Katharina Althaus. Insgesamt landen vier deutsche Mädels unter den Top 10, was das tolle Gesamtergebnis abrundet. Für heute verabschieden wir uns vom Skispringen der Damen und freuen uns, sie morgen wieder begrüßen zu können.