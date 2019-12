Liveticker

Nischni Tagil ist zum fünften Mal in der Weltcup-Geschichte Standort der Skispringer. Im letzten Winter hatte sich der Japaner Ryoyu Kobayashi souverän den Sieg gesichert. Bei den Deutschen war Richard Freitag gestürzt, für ihn sprang Karl Geiger in die Bresche und schnappte sich als bester DSV-Adler den fünften Platz.

Heute erfolgt der heiße Start 15:30 Uhr (in Russland 19:30 Uhr), wir melden uns per Live-Ticker.

Herzlich willkommen

Wir begrüßen zur dritten Weltcup-Station der Skispringer in diesem Winter. Nach Wisla und Ruka sind die Athleten an diesem Wochenende in zwei Einzel-Wettbewerben im Ural in Nischni Tagil gefordert.