Liveticker

Die letzte Starterin im ersten Durchgang ist unten. Mit 91,5 Meter kann die Deutsche Katharina Althaus durchaus zufrieden sein. Überragend war das aber nicht. So muss sie gleich drum kämpfen, um auf einem der erste drei Plätze zu verbleiben.

94 Meter stehen auf der Anzeigetafel, nachdem Lundby im Auslauf steht. Das war ein toller Sprung der erfahrenen Norwegerin, die sich dadurch an die Spitze der Konkurrenz setzt.

Maren Lundby (NOR)

Ohje, was ist da passiert. Daniela Iraschko-Stolz hat einen völlig misslungenen Flug und mehr als Platz 13 ist im Augenblick nicht für die drin. Da muss sie im zweiten Druchgang deutlich mehr riskieren.

Die Dominatorin der letzten Jahren, muss sich in diesem Jahr erst wieder an die Spitze heran arbeiten. Mit einem Sprung auf 92 Metern, ist das heute ein wichtiger und guter Schritt, der sie nach vorne bringen wird.

So ganz zufrieden wird Ramona Straub nicht sein. Sie landet zwar auf Platz vier, aber hat schon einige Punkte Rückstand auf die Spitze und die besten Springerinnen kommen ja noch.

Die erste Olympiasiegerin im Damenskispringen sitzt auf dem Balken, rückt noch einmal ihre Brille zurecht, geht in die Hockposition und liefert einen ordentlichen Sprung. Sie springt auf exakt 88 Meter, was aktuell den dritten Platz bedeutet.

Auch Sofya Tikhonova kann ihre gute Form unter Beweis stellen. Technisch liefert sie einen guten Sprung und landet bei 86 Metern. Das passt und bringt sie sicher in den zweiten Durchgang.

Auf den vorderen Rängen ist bei den letzten Springerinnen nicht viel passiert. Jetzt sitzt Hölzl aber auf dem Balken, trifft den Absprung extrem gut und segelt auf exakt 92 Meter. Das war wirklich ein toller Sprung, der Hölzl an die Spitze bringt.

Anna Rupprecht kann an die Leistung ihrer Kollegin aus dem Alpenland anknüpfen und sich vor ihr Qualifizieren. Ihr Sprung endet bei 85,5 Metern.

Xueyao Li setzt sich an die Spitze. Jetzt ist Schwung in der Angelegenheit. Ihr Sprung endet erst bei 83,5 Metern und das sieht dann auch für den zweiten Durchgang sehr gut aus.

Tara Geraghty-Moats (USA) / Nina Lussi (USA)

Geraghty-Moats greift den ersten Platz an. Sie landet bei 72 Metern aber so ganz kommt sie nicht an Natalie Eilers ran. Nina Lussi macht das schon besser. mit ihrem Sprung rangiert sie mit der Kanadierin zusammen auf dem ersten Platz.