Liveticker

Kurze Pause, dann folgt das Finale Aktuell bleibt der Wind konstant. Nach den vielen Verzögerungen am Vormittag will die Jury jetzt natürlich aufs Gas drücken, um noch einen zweiten Durchgang hier zu ermöglichen. Deswegen geht es schon um 14:52 Uhr weiter. In Charkowsky ist es zudem bereits dunkel geworden, Ortszeit haben wir gleich 19 Uhr.

Seifriedsberger überragt Lang ist es her, dass Jacqueline Seifriedsberger im Auslauf so strahlen durfte. 96 Meter bei normalen Verhältnissen und dazu tolle Noten brachten die 28-Jährige weit nach vorne. Punktgleich mit Sara Takanashi kämpft die Österreicherin aktuell auf Platz drei mit uns Podest. Chiara Hölzl (8.) und Eva Pinkelnig (10.) sind ebenfalls noch in Reichweite.

Althaus wieder an der Spitze Da hat sie das Optimum raus geholt. Katharina Althaus setzte sich mit 95 Metern an die Spitze, Nuancen machten gegenüber Juliane Seyfarth den Unterschied aus. Aus deutscher Sicht ein brillantes Zwischenergebnis, nachdem Carina Vogt (13.) und Svenja Würth (23.) ebenfalls souveräne Sprünge zeigen konnten.

Deutsche Doppelführung zur Pause! Endlich hat der Wind einen Wettkampf zugelassen. Alle 40 Springerinnen sind bei relativ ähnlichen und machbaren Verhältnissen vom Balken gelassen worden und haben sich so einen fairen Durchgang geliefert. Die Top vier liegen innerhalb sieben Zehntel-Punkten. Das ist ein hauchdünner Abstand und verspricht viel Spannung.

Maren Lundby (NOR) Überraschung! Die Siegerin der Quali fällt etwas zurück und setzt ihren Telemark bei 92 Metern. Der Stil ist natürlich wieder exzellent, aber die Weite fehlt. Nur Platz sechs für Lundby!

Katharina Althaus (GER) Althaus schlägt zurück! In Nizhny Tagil noch klar hinter Seyfarth die Nummer zwei im Team, jetzt verdrängt Althaus ihre Landsfrau von der Spitze. 95 Meter, aber minimal bessere Noten! Das geht ganz eng zu da vorne.

Juliane Seyfarth (GER) Mit der Blue Bird Tour ist ein kleiner Titel noch zu gewinnen. Und das will Seyfarth unbedingt erreichen, nach 95 Metern übernimmt sich auch hauchdünn die Führung! Die Doppelsiegerin der letzte Woche bekommt in der Endabrechnung weniger Windpunkte abgezogen als die restliche Spitze.

Sara Takanashi (JPN) Sie mag die Schanze, schließlich hatte sie hier gleich zur Premiere gesiegt. Mit 95,5 Metern übernimmt sie die Führung, ist allerdings punktgleich mit Seifriedsberger - zwei Frauen liegen also aktuell an der Spitze.

Eva Pinkelnig (AUT) Ist da etwa Enttäuschung zu erkennen? Nach Platz zwei in der Quali waren die Erwartungen natürlich relativ groß, aber Pinkelnig kann das im Wettkampf nicht ganz bestätigen und ist nach 91,5 Metern Sechste. Trotzdem sollte sie sich über die Führung von Seifriedsberger auch freuen.

Nika Kriznar (SLO) Immer wieder stark, aber kein Podestplatz - das ist die Bilanz von Kriznar in dieser Saison. Auch heute verkauft sich die Slowenin wieder teuer und übernimmt mit 94 Metern den dritten Platz, aber nur vorerst.

Anna Odine Strøm (NOR) Jetzt kommen die Top-Leute. Strøm muss ein bisschen federn lassen, bei 90,5 Metern ist Schluss. Allerdings reicht das durch gute Noten und wenig Abzügen noch für den vierten Rang.

Carina Vogt (GER) Nach einem schwachen Wochenende in Nizhny Tagil muss Vogt neues Selbstbewusstsein sammeln und macht das mit 91 Metern auch. Allerdings ist der Aufwind plötzlich wieder sehr kräftig und sorgt für viele Abzüge, deswegen nur der sechste Platz für die Deutsche.

Ursa Bogataj (SLO) Mit Slowenien ist heute auch zu rechnen! 94,5 starke Meter von Bogataj trennt die beiden Österreicherinnen an der Spitze, weil sich die 24-Jährige auf Platz zwei einreiht. Nur die schlechteren Noten sorgen für einen Rückstand.

Chiara Hölzl (AUT) Oh ja, das österreichische Team ist heute wirklich gut drauf. Hölzl springt bei schwächeren Bedinungen auf 91,5 Meter und sorgt damit für eine Doppelführung. Das sah in der Quali schon nach einem guten Ergebnis aus, Seifriedsberger toppt das Ganze jetzt nochmal.

Yuki Ito (JPN) Es geht immer häufiger Richtung 90 Meter. Ito landet einen halben Meter hinter dieser Marke und übernimmt damit den dritten Platz. Seifriedsberger führt weiterhin mit einem komfortablen Vorsprung.

Lidiia Iakovleva (RUS) Die russische Neuentdeckung der Saison enttäuscht! 80 Meter, viele Abzüge und auch nicht wirklich gute Noten bedeuten aktuell das Aus, wenn nicht noch eine Konkurrentin hinter ihr landet. Das wäre beim Heimweltcup natürlich bitter.

Sofya Tikhonova (RUS) Die 20-Jährige etabliert sich in diesem Jahr im oberen Mittelfeld des Weltcup-Zirkusses und übernimmt nach 90 Metern den Platz hinter Seifriedsberger.

Silje Opseth (NOR) Es gibt immer wieder kurze Aufwindphasen, in denen viel möglich ist. Opseth verpasst eine solche Phase knapp und erreicht nur 84,5 Meter, die für Platz fünf reichen. Mal sehen, wer Seifriedsbergers Weite als nächstes anvisiert.

Lara Malsiner (ITA) Malsiner war eine der letzten Springerinnen im Probewettkampf und segelte bei massivem Aufwind auf 95,5 Meter. Jetzt landet die Italienerin bei 90 Metern und setzt sich auf den dritten Rang - ordentlich.

Alexandra Kustova (RUS) Auf Seifriedsbergers Supersprung folgt Kustova, die trotz besseren Bedingungen über zehn Meter kürzer springt. Österreich darf sich auf einen erfolgreichen Wettkampf freuen.

Jacqueline Seifriedsberger (AUT) Wo kam dieser Satz denn her? 96 Meter! Und das bei gar nicht so überragenden Verhältnissen. Da hat Seifriedsberger mal einen raus gehauen und übernimmt mit großen Abstand die Führung.

Nozomi Maruyama (JPN) Platz zwölf zuletzt in Nizhy Tagil, da will Maruyama anknüpfen - und schafft das auch! 88,5 Meter bringen die Japanerin an die Spitze.

Spela Rogelj (SLO) Stark in der Quali und in der Probe, auch im Wettkampf gelingt der Slowenin ein ordentlicher Sprung. 86,5 Meter bedeuten Platz drei - minimal hinter Seto.

Yuka Seto (JPN) So langsam werden höhere Weiten erzielt. Seto kommt auf 86,5 und reiht sich hinter Runggaldier ein. Der Wind bläst weiter von vorne, wenn auch nur leicht.

Elena Runggaldier (ITA) Neue Führende! Die Italienerin erzielt mit 88 Metern eine neue Top-Weite, bekommt hervorragende Noten und nicht zu viele Windpunkte abgezogen. Das könnte heute etwas weiter nach vorne gehen.

Jerneja Brecl (SLO) Bei der Raw Air war sie regelmäßig unter den Top 20, das wird heute eng. Allerdings hat Brecl die bislang miesesten Verhältnisse und reiht sich deswegen mit 80,5 Metern trotzdem auf Platz fünf ein.

Kaori Iwabuchi (JPN) Morat braucht nicht mehr zittern, weil Iwabuchi schwächelt und trotz günstiger Verhältnisse nur 81,5 Meter weit springt. Das reicht aktuell nicht für den zweiten Durchgang.

Julia Kykkänen (FIN) Sehr schöner Sprung von Kykkänen! Mit 24 Jahren schon recht routiniert, springt die Finnin auf 82,5 Meter und reiht sich auf Platz fünf ein.

Lucile Morat (FRA) Über 80 Meter müssen es mindestens sein, je nach Aufwind sogar mehr. Morat muss zittern, 81 Meter und nicht die höchsten Noten bedeuten, dass sie noch eine Konkurrentin hinter sich lassen muss.

Daniela Vasilica Haralambie (ROU) Knapp ist es, aber auch heute schafft Haralambie den Sprung ins Finale. 83 Meter sind zwar recht weit, aber die Rumänin bekommt einige Windpunkte abgezogen.

Josephine Pagnier (FRA) Gerade so landet Pagnier über dem Strich und darf sich auf einen zweiten Versuch freuen. 80,5 Meter für die Französin. Der Wind bleibt weiter relativ ruhig.

Svenja Würth (GER) Der zweite Durchgang bleibt auch für Würth das oberste Ziel, welches die Deutsche mit starken 85,5 Metern umgehend erreicht. Das sah sehr gut aus, auch wenn die Jury einige Notenpunkte abzieht - Platz drei.

Anna Shpyneva (RUS) Letztes Wochenende kratzte die Russin an den Top Ten, jetzt wird es mit dem zweiten Durchgang eng! Bei recht ungünstigen Verhältnissen muss Shpyneva bei 78,5 Metern aufsetzen und bleibt damit unter der Grenze für die sichere Qualifikation.

Maja Vtic (SLO) Das slowenische Team ist in der Quali und auch in der Probe sehr ordentlich aufgetreten. Auch Vtic fügt sich dem an und qualifiziert sich sofort mit ordentlichen 84 Metern. In Führung liegt weiter Avvakumova.

Ingebjørg Saglien Bråten (NOR) Aktuell läuft der Wettkampf ordentlich. Weitere Verzögerungen darf es eigentlich auch nicht mehr geben. Bråten enttäuscht mit 74,5 Metern und eher schwachen Noten, das wird nichts mit dem zweiten Durchgang.

Nita Englund (USA) Zehn Konkurrentinnen müssen hinter Englund landen, damit es für das Finale reicht. Das US-Girl knackt die 80 Meter-Marke auf den Punkt und reiht sich zunächst auf Platz drei ein.

Ksenia Kablukova (RUS) Die nächste gute Russin! Kablukova hat den besten Wind bislang und nutzt den mit 84,5 Metern auch sehr ordentlich aus. Doppelführung für die Heimmannschaft!

Oceane Avocat Gros (FRA) Avocat Gros schaffte es in der ersten Saisonhälfte regelmäßig ins Finale. Zuletzt tat die Französin sich deutlich schwerer. Mit 77,5 Metern könnte es sehr knapp werden.

Irina Avvakumova (RUS) Sie hat hier schon gewonnen! Bei der Weltcup-Premiere 2014 konnte Avvakumova eines der beiden Springen für sich entscheiden. 83 Meter bedeuten die klare Führung - auch letzte Woche war die Russin stark, wurde da aber disqualifiziert.

Aleksandra Barantceva (RUS) Beim Heim-Weltcup ins Finale zu kommen, wäre für die junge Russin eine tolle Erfahrung. Aber auch die 18-Jährige wird es mit 76,5 Metern wohl nicht packen.

Nina Lussi (USA) Bei Lussi lässt der Wind etwas nach und die Weite auch. Nur 69,5 Meter sind selbstredend deutlich zu wenig und der Negativwert bislang.

Valentina Sderzhikova (KAZ) In Nizhny Tagil war die Kasachin das erste Mal mit dabei, schied aber jeweils im ersten Durchgang aus. Auch heute bleibt es bei der einmaligen Erfahrung - 74,5 Meter.

Veronika Shishkina (KAZ) Zunächst geht es um die Teilnahme am zweiten Durchgang. Das dürfte auch für Shishkina mit 77 Metern schwierig werden.

Alina Borodina (RUS) Schwieriges Weltcup-Debüt für die 17 Jahre alte Russin. 72,5 Meter sind eher mäßig, der Aufwind hält sich aktuell in Grenzen.

Wettkampf startet! Aus Luke 16 geht es los - wie schon teilweise in der Probe. 40 Springerinnen gehen nun also doch noch an den Start!

Neuer Versuch Um 14 Uhr soll der erste Durchgang starten. Mal sehen, was die Bedingungen inzwischen ermöglichen.

Erster Durchgang auf 14 Uhr verlegt Jetzt gibt es doch noch eine längere Pause. Der Start des Wettkampfes ist für 14 Uhr angesetzt worden, also um 18 Uhr Ortszeit in Chaikovsky.

Nächste Verzögerung 11:30 Uhr ist die nächste Richtzeit für die Jury. Zur Erinnerung: Beim Sommer-Grandprix vor über einem halben Jahr ist eines der beiden Springen wegen der Windverhältnisse ausgefallen.

Pause bis 11:00 Uhr Der Bedingungen machen einen Wettkampf weiter unmöglich. Um 15 Uhr Ortszeit - also 11 Uhr MEZ - wird ein neuer Versuch gewagt.

Jury bespricht sich in 15 Minuten Die FIS-Organisatoren haben noch keine Angaben zum neuen Start des ersten Durchgangs gemacht. Bis 10:35 Uhr wird nichts passieren, dann bespricht sich die Juriy erneut. Der Wind hatte zur Hälfte des Probedurchgangs massiv zugenommen und wurde schlussendlich zu stark.

Springen verzögert sich Der Wettkampf wird verschoben! Zu starker Wind sorgte bereits vor einigen Minuten für den Abbruch des Probedurchgangs. Die Organisatoren haben den Start des ersten Durchgangs zunächst um 15 Minuten verlegt. Wir melden uns wieder, wenn es los geht!

Zweiter Weltcup-Halt in Chaikovsky Bevor in wenigen Minuten der erste Durchgang beginnt, lohnt sich nochmal ein Blick auf die Statistik. In der Saison 13/14 war Chaikovsky das erste Mal Teil des Winter-Weltcups. Damals siegten Sara Takanashi und Irina Avvakumova jeweils ein Springen. Im Sommer macht der Grand Prix hier ebenfalls Halt, auch bei den Männern. Beim letzten Springen im September gewann Ema Klinec vor Maren Lundby und Sara Takanashi. Vor Weihnachten verletzte sich die Slowenin dann schwer am Knie und fiel für die restliche Saison aus.

Österreich will aufs Stockerl Zwei Springerinnen sind toller Verfassung, dazu gute Leistungen in der Qualifikation: Der ÖSV darf aufs Treppchen hoffen! Eva Pinkelnig durfte zuletzt bei der Raw Air in Norwegen mehrfach nach oben klettern, Chiara Hölzl träumt noch von so einem Erfolg. Die Nachwuchshoffnung ist aber auf einem sehr guten Weg, heute ist eine Attacke möglich. Die dritte Österreicherin Jacqueline Seifriedsberger kämpft um eine Position im oberen Mittelfeld, Daniela Iraschko-Stolz beendete zuletzt vorzeitig die Saison und geht auch heute nicht an den Start.

Top-Weite für Seyfarth macht Hoffnung "Nur" Platz sechs hieß es für Seyfarth nach der Qualifikation. Allerdings erzielte die 29-Jährige mit 93,5 Metern die beste Weite. Die Team-Weltmeisterinnen dürfen also dank Seyfarth und Katharina Althaus wieder auf einen Podestplatz hoffen. Für die ebenfalls mitgereisten Svenja Würth und Carina Vogt geht zunächst einmal um einen soliden Wettkampf mit zwei Sprüngen. Am letzten Wochenende standen beide kurz vor dem Aus nach dem ersten Durchgang und landeten schlussendlich jenseits der Top 20.

Quali verspricht enges Springen Lundby bleibt natürlich die Frau, die es zu schlagen gilt. Der Weltcup-Gesamtsieg ist längst fix, auch in der Qualifikation holte sich die Norwegerin den Sieg. Allerdings ist nicht nur das DSV-Team eine starke Konkurrenz. In der Quali zeigten die Österreicherinnen Eva Pinkelnig (2.) und Chiara Hölzl (3.) starke Leistungen, auch das Team Slowenien hatte gleich drei Springerinnen unter den besten Zehn.

Seyfarth vs. Lundby Es war das Duell der letzten Woche. Juliane Seyfarth übertrumpfte die Dominatorin der Saison, Maren Lundby, gleich doppelt in Nizhny Tagil. Die Deutsche beendete dadurch nicht nur eine weitere Siegesserie der Weltmeisterin, sondern führt jetzt deutlich bei der Blue Bird Tour. Die Tour addiert alle Ergebnisse aus Nizhny Tagil und Chaikovsky, eine Art russische Vierschanzentournee zum Abschluss der Saison.