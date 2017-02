Jetzt die 3. Deutsche: Im Einzel Sechste. Und sie hält dem Druck stand! Da fliegt sie hoch und kann so den schlechten Wind unten kompensieren. 95 Meter. Für eine nicht so gute Landung erhält sie Abzüge. Dennoch ein Schritt zu Gold.

Immerhin Zwölfte im WM-Einzel. Auch schon auf dem Podium in dieser Saison dreimal. Dann kam eine Verletzung. Jetzt immerhin 85,5 m. Russland Zweiter. Italien weiter vorne.

Die Weltmeisterin von 2013. Nach langer Verletzungspause mit gutem Saisonstart. Zuletzt aber nicht mehr so gut, im Einzel auch nur 23. 85 Meter jetzt. Die USA hinter Italien Zweiter.

Ihre 88,5 m bringen Italien in Führung.

Markus Eisenbichler sagte: "Es ist angenehm, wenn die Carina da so eine Bombe zündet. Ich habe versucht, auch einen ordentlichen Sprung zu machen. Wir können wirklich ganz zufrieden sein."

Erst 16 Jahre jung. Kam in ihrer Debütsaison im Weltcup noch nie über die Quali hinaus. 62 Meter sind es jetzt.

Deutschland 2.: Markus Eisenbichler

Bislang ist die deutsche Konkurrenz noch nicht in Superform. Was macht der Einzeldritte? Guter Sprung! 95,5 Meter! Weiter als der Rest. Plus Telemark. Deutschland bleibt vorne - und baut den Vorsprung auch noch aus!