Liveticker

Die Luke fünf ist eine sehr niedrige Luke. Wenn der Wind kommt, ist das total sinnvoll, so niedrig zu springen. Das Problem: wenn kein Aufwind da ist, fliegt man komplett ohne Polster.

Und auch Andreas Alamommo trifft jetzt auf ungemütliche Winde im Hang. Der junge Finne hat damit so seine Schwierigkeiten. Die 100-Meter-Marke kann auch er nicht knacken. Mit 87,5 Metern ist der derzeit Letzter.

Schuler ist jetzt schon zum dritten Mal vom Sitzbalken an der Schanze runter. Der 24-Jährige muss weiter warten.

Kornilow kann es - normalerweise. Heute aber nicht so richtig. Nur 96 Meter, er hat den Absprung komplett verpasst. Das wird nichts mit dem Finale.

Der Wind ist mächtig aufgefrischt und so muss Rok Justin erst einmal wieder runter vom Startbalken. Als er dann abgelassen wird, zieht er seinen Sprung auf 113 Meter. Es heißt abwarten, wozu das heute reicht.

Aleksander Zniszczol macht den Auftakt. Los geht es aus einer mit Gate 5 sehr niedrigen Luke. Da werden es viele Athleten am Anfang nicht leicht haben. Zniszczol gehört zu dieser Gruppe, denn mit 103 Metern kommt er nicht wirklich ins Fliegen.

Im polnischen Team hat Dawid Kubacki bisher am meisten überzeugt, aber auch Zyla und Stoch sollte man nie abschreiben. Bei den Norwegern hat Johansson die besten Chancen und auch der Slowene Anze Lanisek ist zu beachten. Der Gesamtsieger der letzten Saison, Ryoyu Kobayashi, konnte in Einzelsprüngen ebenfalls schon aufzeigen.

Das ÖSV-Quartett gewann gestern mit der Mannschaft. Vor allem der junge Daniel Huber sowie Stefan Kraft überzeugten dabei. "Ich hätte nicht gedacht, dass es schon so gut läuft", sagte Kraft nach dem Wettkampf.

Die deutschen Springer gehen mit den Startnummern 7 (Moritz Bär), 15 (Pius Paschke), 25 (Constantin Schmid), 34 (Richard Freitag), 40 (Stephan Leyhe), 41 (Karl Geiger) und 44 (Markus Eisenbichler) an den Start.

Reihenfolge: Weltcupstand des Vorjahres

Obwohl Karl Geiger am Freitag die Quali gewann, wird die Startreihenfolge heute durch den Gesamt-Weltcup der Vorsaison bestimmt. Heißt: Vorjahres-Überflieger Ryoyu Kobayashi startet als 50. - in der Quali am Freitag wurde er nur Vierter, gestern im Team erwischte er einen sehr guten und einen sehr mittelmäßigen Sprung.