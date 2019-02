Liveticker

Die klimatischen Bedingungen haben sich noch nicht gebessert. Um 14:30 Uhr soll es in Ljubno losgehen!

Starker Wind in Ljubno

Im ersten Einzelspringen flogen die DSV-Damen knapp am Podium vorbei: Katharina Althaus landete auf dem vierten Rang, Juliane Seyfarth reihte sich direkt dahinter ein. In Abwesenheit der erkrankten Daniela Iraschko-Stolz wurde Eva Pinkelnig als Siebtplatzierte beste Österreicherin.

Setzt Maren Lundby ihre Serie fort?

Die norwegische Weltcup-Führende gewann zuletzt sechs Einzelwettbewerbe in Folge. Auch am Freitag konnte ihr niemand das Wasser reichen, in beiden Durchgängen erreichte sie stolze 90,5 Meter. Zweite wurde die Japanerin Sara Takanashi, die Lokalmatadorin Ursa Bogataj komplettierte das Podium.