Liveticker

Pech verfolgt Iraschko-Stolz

Daniela Iraschko-Stolz aus Österreich ist derweil einmal mehr vom Pech verfolgt. Nachdem sie bereits am vergangenen Wochenende den Heimweltcup in Hinzenbach wegen einer Erkältung auslassen musste, wurde nun eine atypische Lungenentzündung diagnostiziert. In Ljubno ist sie nicht am Start, auch das Antreten in Oberstdorf ist noch fraglich. Die Heim-WM aber sei derzeit für Iraschko-Stolz aber nicht in Gefahr, teilte der ÖSV über eine offizielle Mitteilung mit.