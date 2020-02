Liveticker

Hölzl führt zur Halbzeit Zur Halbzeit hat in Hinzenbach also Chiara Hölzl die Nase vorn. Absetzen aber kann die Österreicherin sich vor heimischer Kulisse nicht und uns erwartet ein richtig spannendes Finale! Hölzl liegt 1,1 Punkte vor Maren Lundby, weitere 0,1 Punkte dahinter lauert Pinkelnig. Insgesamt sind es gerade einmal 4,3 Zähler, die die Top 5 voneinander trennen. Da ist also im 2. Durchgang noch alles möglich.

Chiara Hölzl (AUT) Die letzte Athletin im ersten Durchgang geht in die Spur und auch im Finale wird Hölzl die Springerin sein, die den Schlusspunkt setzen wird. Hölzl kommt sehr gut über den Schanzentisch, liegt auch in der Luft perfekt über den Skier und auch in der Landung sind keine Fehler zu erkennen. Mit ihren 86 Metern und Topnoten setzt sie sich knapp vor Lundby an die Spitze.

Maren Lundby (NOR) Es scheint, als erwartet uns heute ein richtig spannendes Finale! Maren Lundby bleibt von der Weite zwar einen Meter hinter Pinkelnig, dafür nimmt sie aber in der Windwertung und der Haltung ein bisschen mehr mit. Das reicht, um sich dann um 0,1 Zähler vor Pinkelnig zu setzen.

Eva Pinkelnig (AUT) Eva Pinkelnig möchte ebenfalls eine Rolle spielen, wenn es um das Podest geht! Die 31-Jährige ist zwar am Absprung spät dran, liefert aber ihre Technik im Flug trotzdem sauber ab und schafft es so noch auf 86,5 Meter. Der Telemark ist gut hingesetzt und es gibt hohe Werte von den Haltungsrichtern. Mit 2,5 Punkten übernimmt Pinkelnig die Führung.

Sara Takanashi (JPN) Auch Sara Takanashi kommt auf dieser Schanze richtig gut zurecht und auch sie segelt trotz kleinerer Fehler noch bis auf 85 Meter hinunter. Die Noten sind ebenfalls gut, aber nicht so gut wie vorhin bei Althaus. So reicht es dann nicht ganz für Althaus und sie sortiert sich um 0,6 Zähler dahinter an.

Katharina Althaus (GER) So lässt sich das Oberstdorf-Wochenende doch vergessen! Obwohl Althaus am Absprung viel zu spät an der Reihe ist, knallt die DSV-Athletin einen richtig guten Sprung raus und übernimmt nach 85 Metern jetzt die souveräne Führung vor Teamkollegin Seyfarth.

Marita Kramer (AUT) Schade! Schon in der Probe lief es bei Kramer nicht gut und auch jetzt lässt sie wichtige Meter liegen im Kampf um die Topplätze. Sie übertreibt es ein bisschen am Absprung, hat es zu eilig und auch bei der Landung gibt es hohe Abzüge. Mehr als Platz 20 ist nach 80,5 Metern nicht drin.

Daniela Iraschko-Stolz (AUT) Daniela Iraschko-Stolz kommt nicht perfekt durch und lässt ein paar Meter in der Übergangsphase nach dem Absprung liegen. Mit 82 Metern aber ist sie keinesfalls abgeschrieben, da ist noch ein bisschen was im Finale drin.

Ema Klinec (SLO) Die nächste Springerin aus der slowenischen Mannschaft ist bereits in der Spur, aber auch sie kann keinen Angriff setzen. Obwohl die Bedingungen gar nicht so übel sind, geht es gerade einmal auf 80 Meter für Klinec.

Nika Kriznar (SLO) Nika Kriznar kommt an diese Weite nicht heran und muss schon zwei Meter früher zu ihrer Landung kommen. Auch in der Haltung gibt es nicht die Topwerte, weshalb sie sch dann auf Position neun einsortieren muss.

Juliane Seyfarth (GER) Zehn Athletinnen stehen noch oben, den Anfang aus dieser Gruppe macht DSV-Athletin Juliane Seyfarth. Bisher hat ihr die Schanze in Hinzenbach noch nicht zugesagt, wie läuft es nun im Wettkampf für die 29-Jährige? Gar nicht so übel! Mit 83 Metern zeigt sie ihren bisher besten Sprung und auch in der Haltung steht sie richtig gut da. Dreimal die 18.0 und zweimal die 17.5 sind Spitzenwerte. Insgesamt kommt Seyfarth auf 111,3 Punkte und übernimmt damit die Führung.

Yuki Ito (JPN) Sie war mal die klare Nummer zwei hinter Sara Takanashi, doch in dieser Saison will bei Yuki Ito die Technik einfach nicht zusammenpassen. Sie kommt nicht sauber vom Tisch und wirkt auch im Flug ein wenig zu verkrampft. Nach nur 80 Metern wird sie sich im Mittelfeld wiederfinden.

Silje Opseth (NOR) Silje Opseth verpasst den Absprung und lässt so schon früh an Höhe und Geschwindigkeit liegen. Damit fehlt es dann auch an einer Weite, die ihr einen Platz weit vorne einbringen kann. Die Norwegerin nimmt das mit einem verkniffenden Lächeln zu Kenntnis.

Nozomi Maruyama (JPN) Nozomi Maruyama ist eines der großen Talente in der japanischen Mannschaft und auch heute kann sie wieder einen sauberen Versuch abliefern, der ihr 83 Meter einbringt. Aber auch sie geht wegen geringeren Windpunkte nicht an Malsiner vorbei, die kürzer gesprungen war.

Jacqueline Seifriedsberger (AUT) Es wird wieder lauter im Zuschauerraum. Ein sicheres Zeichen, dass jetzt wieder eine ÖSV-Dame an der Reihe ist. Und auch sie kann dafür sorgen, dass der Applaus auch nach der Landung anhält. Technisch kommt Jacqueline Seifriedsberger gut durch und so geht es auf gute 83 Meter. In den Noten steht sie ebenfalls gut da, an die Spitze aber geht es nicht, nachdem sie weniger Gutschriften in der Windwertung erhielt.

Sofya Tikhonova (RUS) Sofya Tikhonova werden wir gleich ebenfalls wiedersehen, wenn die Russin auch sehr früh wieder an der Reihe sein wird. Nach 79 Metern steht Platz neun zu Buche.

Anna Odine Strøm (NOR) Anna Odine Strøm ist im Anlauf auch heute wieder fix unterwegs, in der Flugphase aber fehlt es der Norwegerin an Punsch und sie kann nicht das bringen, was man in der letzten Saison von ihr gewohnt war. Nach 81 Metern aber ist auch sie mehr als sicher gleich wieder dabei.

Lara Malsiner (ITA) Lara Malsiner war im Probedurchgang richtig stark mit dabei, jetzt kann sie diesen Sprung nicht ganz wiederholen und setzt die Skier ein bisschen zu steil an. Mit 81,5 Metern bei etwas mehr Rückenwind reicht ihr das derzeit aber trotzdem und für den Augenblick den Spitzenplatz einnehmen zu können.

Irina Avvakumova (RUS) Irina Avvakumova tut ihr diesen Gefallen nicht und liefert einen Sprung auf einem hohen Niveau ab. Mit 80 Metern rangiert sie sich auf Platz vier ein, die Punkteabstände sind aber noch ganz gering. Nur 1,5 Punkte fehlen ihr zur Spitze.

Luisa Görlich (GER) Kann sich auch Luisa Görlich die sichere Qualifikation für das Finale sichern? Leider nicht. Sie kommt gut vom Tisch, dann aber wartet sie zu viel ab und sofort ist die Höhe wieder verloren. Nach 76,5 Metern ist sie momentan 13. und muss mindestens noch eine Springerin hinter sich lassen, damit sie noch einmal randarf.

Lidiia Iakovleva (RUS) Ganz vorne eindringen kann die Russin nicht, mit ihrem Sprung auf 77,5 Metern ist aber auch sie souverän im Finaldurchgang mit dabei.

Yuka Seto (JPN) Yuka Seto muss sich auch nicht verstecken und kann bei leichtem Aufwind einen schönen Sprung auf 80 Meter abliefern.

Kinga Rajda (POL) Nachdem es in der Probe für sie gar nicht lief, kann Kinga Rajda jetzt wieder überzeugen und zeigt weiterhin, dass sie sich mit großen Schritten der Weltspitze annähert. Nach 80 Metern und soliden Noten ist sie auch heute wieder sicher im Finaldurchgang dabei.

Julia Clair (FRA) Julia Clair hingegen wird noch warten müssen, ob sie hier noch einmal auf den Schanzenturm steigen darf. Die Französin ist im Anlauf zu hoch in der Anlaufspur und kann so den Absprung nicht sauber hinbringen. Das Ergebnis sind enttäuschende 74 Meter. Zwei Athletinnen müssten noch schlechter springen, damit es ins Finale geht.

Svenja Würth (GER) Svenja Würth muss nach ihren vielen Verletzungen noch kleine Brötchen packen und kann die Spitze von Eder nicht angreifen und besonders in der Landung hat sie noch Defizite. Ins Finale aber geht es mit ihren 79,5 Metern locker.

Lisa Eder (AUT) Angefeuert vom Publikum geht die erste Österreicherin auf die Reise und die kann dafür sorgen, dass der Jubel anhält! Eder kommt auf den ersten Metern sehr gut in ihren Flug hinein und segelt bis auf 82 Meter hinunter. Mit 0,3 Punkten Vorsprung zieht sie an Komar vorbei und ist die neue Führende.

Selina Freitag (GER) Klasse! Auch Selina Freitag kommt heute gut zurecht und stellt ebenfalls 80 Meter in den Schnee. Ganz nach vorne geht es aber nicht, dafür lässt sie in der Haltung ein bisschen zu viel liegen. Das Finale aber ist ihr auch heute wieder sicher.

Spela Rogelj (SLO) Spela Rogelj kommt da deutlich besser mit der Anlage zurecht. Am Schanzentisch läuft es zwar nicht optimal und sie ist da ein bisschen zu spät an der Reihe, trotzdem lässt sie sich dadurch nicht groß aus dem Tritt bringen und kann noch 80 Meter bringen. Mit nur 0,3 Punkten Rückstand ordnet sie sich hinter Komar ein.

Agnes Reisch (GER) Perfekt läuft es auch für die erste Starterin der deutschen Mannschaft nicht. Reisch wirft bei der Ausfahrt den Kopf nach hinten und ihr ist der Ärger mächtig anzusehen. Mehr als ein paar Punkte wird sie nach ihren 76,5 Metern nicht holen.

Anna Shpyneva (RUS) Anna Shpyneva kann indes nicht das abliefern, was sie uns schon gezeigt hat. Im Anlauf leistet sich die Russin einen dicken Schnitzer und sitzt viel zu weit hinten. Dadurch lässt sie viel Speed liegen und muss sich mit nur 76 Metern zufriedengeben.

Katra Komar (SLO) Auch auf sie gilt es heute zu achten. Katra Komar kam seit ihrem ersten Sprung in Hinzebach mit der Schanze zurecht und auch jetzt, wo es drauf ankommt, kann sie einen weiten Sprung in die Luft malen. Komar setzt ihre Landung noch einmal einen halben Meter später als Haralambie und geht damit an die erste Position. Gleichzeitig ist sie die erste Athletin, die hier den Platz im Finale bucht.

Daniela Vasilica Haralambie (ROU) Ab und an lässt Daniela Vasilica Haralambie ihr Talent durchblitzen und auch heute läuft es für die Rumänin ganz ordentlich! Nachdem sie schon in der Probe weit vorne zu finden war, bringt sie auch jetzt ihren Versuch sauber hin und setzt 80 Meter in den Schnee. Für die Landung gibt es nicht die Topwerte, es reicht aber dennoch souverän für die Führung.

Oceane Avocat Gros (FRA) Oceane Avocat Gros kommt an diese Weite nicht heran und wird nach ihren 75,5 Metern noch abwarten, wofür das am Ende reichen wird. Für den Moment liegt sie auf Platz drei, es kommen aber noch einige Athletinnen.

Xueyao Li (CHN) Heinz Kuttin schickt seine erste Athletin auf die Reise und die kann hier mal einen ausklinken! Xueyao Li kommt technisch sauber in ihren Sprung hinein, liegt dann schön in der Luft und setzt mit 78,5 Metern den bisher besten Sprung in den Schnee.

Julia Kykkänen (FIN) Auch für Finnland wird heute nichts zu holen sein! Julia Kykkänen kommt so gar nicht in Fahrt und enttäuscht mit gerade einmal 70 Metern. Das wird nicht reichern, um hier noch einmal springen zu dürfen.

Lucile Morat (FRA) Es ist wie verhext in Frankreich! Lucile Morat galt vor zwei Jahren als das ganz große Talent und sprang den Topathletinnen um die Ohren, in diesem Jahr aber hat sie riesige Schwierigkeiten und muss sich mit nur 74,5 Metern abspeisen lassen.

Susanna Forsström (FIN) Susanna Forsström zumindest kann trotz mehr Erfahrung auf der Weltcup-Ebene die Ungarin bei Weitem nicht gefährden. Mit nur 70 Metern muss sie sich auf den letzten Platz einordnen.

Virag Voros (HUN) Virag Voros kennt die Schanze in Hinzenbach von Trainingcamps. Nutzen tut sie das jetzt für einen Sprung auf 77 Meter. Für den Moment reicht das für den ersten Platz und wer weiß, vielleicht langt das für die Top 30.

Valentina Sderzhikova (KAZ) Valentina Sderzhikova kommt nicht ganz sauber durch und ein paar technische Fehler sind deutlich zu erkennen. Mit 74 Metern ordnet sich die doch eher unerfahrene Athletin auf der letzten Position ein und wird wohl auch zuschauen müssen, wenn die anderen Athletinnen gleich um die Punkte kämpfen.

Thea Minyan Bjørseth (NOR) Thea Minyan Bjørseth fährt mit ihren gerade einmal 16 Jahren noch zweigleisig und neben dem Skispringen widmet sich die Norwegerin auch der Nordischen Kombination, die bald ebenfalls einen Weltcup für Damen einführen wird. Heute aber steht das Skispringen im Mittelpunkt und Bjørseth absolviert ihr erstes Weltcup-Springen. Die Qualifikation dafür hatte sie am Donnerstag bereits gemeistert, aber gibt es auch schon die ersten Punkte? Bjørseth springt zwar technisch sauber, die große Weite fehlt aber bei ihr. Nach 75 Metern wird es wohl schwer mit dem Finaldurchgang.

Guy-Lim Park (KOR) Es ist angerichtet und mit Guy-Lim Park begibt sich die erste von insgesamt 40 Athletinnen über die Schanze. Bei leichtem Rückenwind werden es für die 20-Jährige allerdings nicht mehr als 75 Meter. Es heißt für sie noch warten, wofür das Ganze am Ende reichen wird.

Althaus in Probe vorne Im Probedurchgang war es Katharina Althaus, die mit 85 Metern den besten Sprung hatte hinsetzen können. Die DSV-Athletin landete vor Sara Takanashi und Eva Pinkelnig. Vierte war Maren Lundby. Chiara Hölzl war nur Achte gewesen. Insgesamt sind die Sprünge der Probe allerdings schwer zu vergleichen. Zu Beginn sprangen die Athletinnen mit einer Luke mehr Anlauf und Aufwind, während zum Ende mit weniger Speed und Rückenwind gesprungen wurde.

Kann Althaus wieder angreifen? Nachdem es zuletzt in Oberstdorf für Katharina Althaus so gar nicht nach Plan lief, möchte die deutsche Teamleaderin in Hinzenbach wieder angreifen. In den Trainings passten die Sprünge bereits zusammen, nun muss es nur noch im Wettkampf klappen. Ganz anders präsentierte sich hier Juliane Seyfarth, die es bislang auf keinen Topsprung auf der HS-90-Schanze brachte. Mit dabei sind zudem Luisa Görlich, Svenja Würth, Selina Freitag und Agnes Reisch.

Sechs ÖSV-Damen vertreten Die österreichischen Skispringerinnen hatten in Hinzenbach zwar gestern in der Qualifikation auch die nationale Gruppe am Start. Den Sprung in den Wettkampf schaffte daraus aber keine Athletin und so sehen wir auch heute wieder die üblichen Verdächtigen für das ÖSV-Team. Neben Chiara Hölzl sind Eva Pinkelnig, Marita Kramer, Daniela Iraschko-Stolz, Jacqueline Seifriedsberger und Lisa Eder am Start.

Legt Hölzl nach? Die Chancen stehen nicht schlecht, dass Chiara Hölzl vor heimischer Kulisse nachlegen kann. In den Trainings und der Qualifikation war die Athletin am Freitag immer unter den besten Drei zu finden. Ihre größte Konkurrentin scheint auf dem Papier Maren Lundby zu sein, die ebenfalls mit Ergebnissen unter den Top 3 in den Sprüngen am Freitag überzeugen konnte. Auch Sara Takanashi zeigte sich in Topform, haderte aber zuletzt in den Wettkämpfen immer damit das Podium zu erreichen.

Spannung im Gesamtweltcup Im Gesamtweltcup der Skispringerinnen geht es weiterhin spannend zu. Bei der letzten Station in Oberstdorf hatte Chiara Hölzl mit zwei Siegen Maren Lundby das Gelbe Trikot weggeschnappt. Vor ihrem Heimweltcup liegt die Österreicherin aber nur mit 15 Punkten Vorsprung in Führung. Nur 111 Zähler Rückstand hat Eva Pinkelnig.