Liveticker

Ein guter Auftritt des slowenischen Trios, das geschlossen in den Zweiten Durchgang fliegt. Maja Vtič erreicht allerdings nicht mehr die Form vergangener Tage, zu den acht Podiumsplätzen ihrer Karriere wird auch heute kein weiterer hinzukommen.

Willkommen zurück, Svenja! Nach ihrem Kreuzbandriss und 13 Monaten Zwangspause kehrt die Polizeimeisterin aus Baiersbronn endlich zurück zum Weltcup-Zirkus und lässt sich eine eventuelle Verunsicherung überhaupt nicht anmerken: 70 Meter plus ordentliche Noten bedeuten die neue Bestleistung!

Purker wird sofort von der polnischen Nachwuchshoffnung Kinga Rajda kassiert, die mit 73 Metern Weite das erste Ausrufezeichen setzt. In der Luft ist die 18-Jährige noch sehr wackelig, doch es reicht klar für die Führung der Osteuropäerin.

Bei der Qualifikation für den Wettkampf unweit der schönen Donau zeigten die DSV-Adler gute Leistungen: Althaus' Sprung war der drittbeste des Feldes, dicht gefolgt von Carina Vogt und Juliane Seyfarth. Ramona Straub wurde 16. und will sich nun im Weltcup noch etwas steigern, die weiteren Qualifizierten sind Anja Rupprecht und Svenja Würth.

Deutsche stark in der Qualifikation

Althaus jagt Gesamtführende Lundby

Nach schwankenden Leistungen zu Beginn der Saison hat sich die Norwegerin Maren Lundby in beängstigender Weise stabilisiert und tatsächlich die letzten drei Weltcups gewonnen. Folglich geht die 24-Jährige als Führende der Gesamtwertung in Österreich an den Start, und das mit großem Abstand zur Konkurrenz - mit Ausnahme der Oberstdorferin Katharina Althaus!