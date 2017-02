Ksenia Kablukova (RUS) Auch für Ksenia Kablukova geht es jetzt in diesen Bereich hinein. 83,5 Meter hatte die 18-jährige Russin zeigen können. Haralambie hat sich derweil als erste Athletin den sicheren Platz im Finale gesichert.

Daniela Vasilica Haralambie (ROU) Alleine von der Weite kann Daniela Vasilica Haralambie die Spitze nicht angreifen, doch die Rumänin hatte leichten Aufwind und so kann sie dann trotzdem die Spitze übernehmen, wenn auch nur knapp.

Natasha Bodnarchuk (CAN) Natasha Bodnarchuk gilt eigentlich als die Nachwuchshoffnung der Kanadier. Heute kann sie das aber nicht zeigen und übernimmt nach nur 74,5 Metern die Rote Laterne.

Anniken Mork (NOR) Das war nichts! Anniken Mork ist am Tisch einen Tacken zu spät dran, geht ihren Flug dann zu passiv an und braucht sehr lange, ehe sie in der richtigen Position ist. Nach 82 Metern hat sie nur geringe Chancen einen Platz im Mixed-Team zu bekommen.

Lara Malsiner (ITA) Auch Lara Malsiner verschenkt bereits kurz vor dem Tisch viele Meter. Die Italienerin leitet ihren Absprung zu früh an und so bekommt sie nicht auf die nötige Höhe. Schon nach 83 Metern ist für sie der Sprung beendet.

Nicole Maurer (CAN) Kanada geht die WM mit vielen jungen Springerinnen an, die erste von ihnen ist jetzt Nicole Maurer. Bei ihr lassen sich noch viele Fehler entdecken. Die Anfahrtsposition passt noch nicht wirklich und auch am Tisch verliert sie viele Meter.

Barbora Blazkova (CZE) Barbora Blazkova macht mit beim Zielspringen und auch für die Tschechin, die wir in den letzten Jahren schon deutlich stärker gesehen haben, geht es jetzt auf 84 Meter.

Xueyao Li (CHN) Exakt auf die gleiche Weite geht es auch für ihre Teamkollegin Xueyao Li, für die es bei diesen Weltmeisterschaften ebenfalls nur darum geht, überhaupt im Wettkampf dabei zu sein.

Xinyue Chang (CHN) Xinyue Chang sieht in der Technik noch nicht ganz sauber aus, am Ende geht es für die junge Chinesin aber dann doch einen Meter weiter.

Silje Opseth (NOR) Silje Opseth macht ihre Sache dann schon deutlich besser und kann mit 83 Metern eine deutlich größere Weite zeigen als die Tschechin. Ganz vorne wird aber auch sie damit natürlich nicht eingreifen können.

Marta Krepelkova (CZE) Den Anfang macht heute die Tschechin Marta Krepelkova. Eine Athletin, die wir im Weltcup noch überhaupt nicht gesehen haben. Entsprechend geht es für die 25-Jährige dann auch nicht weiter als 77 Meter.

Vogt mit bestem Probesprung Auch in der Probe konnte Carina Vogt wieder zeigen, dass sie die Frau für Großereignisse ist und stellt mit 98 Metern den besten Sprung in den Hang. Aber auch Sara Takanashi konnte überzeugen und kam mit einem Gate weniger Anlauf immerhin noch auf 95 Meter. Dritte war Yuki Ito vor Svenja Würth.

Viele Medaillenanwärterinnen Erfreulicherweise hat sich das Feld der Skispringerinnen in dieser Saison weiter zusammengeschoben und neben den bereits genannten Athletinnen gibt es einige, die heute nach Medaillen greifen könnten. Das japanische Team hat neben Takanashi mit Yuki Ito ein zweites heißes Eisen im Feuer. Hinzu kommt die Norwegerin Maren Lundby, die in dieser Saison schon vier Siege feiern konnte. Zum erweiterten Favoritenkreis zählt auch Ema Klinec aus Slowenien.

Was ist für Österreich drin? Im erweiterten Favoritenkreis zu finden sind auch die Österreicherinnen, allen voran natürlich Daniela Iraschko-Stolz, wieder. Bereits 2011 wurde sie in Oslo Weltmeisterin. 2014 holte sie bei Olympia in Sotschi Silber und vor zwei Jahren bei der WM in Falun folgte Bronze. In Lahti ist die 33-Jährige allerdings nur Außenseiterin, denn in diesem Winter lief es bisher noch nicht ganz nach Plan. Ähnliches gilt auch für Jacqueline Seifriedsberger, die sich auch in den Trainings auf der WM-Schanze bisher schwertat. Chiara Hölzl konnte zwar gestern die Quali für sich entscheiden, dort fehlten aber natürlich auch die ganz großen Favoritinnen.

Vogt und die Großereignisse Ganz anders sieht es für Carina Vogt aus dem deutschen Team aus. Die 25-Jährige war in der Vergangenheit pünktlich zu den Topevents in Bestform und konnte zuletzt bei der WM in Falun die Goldmedaille abgreifen. Auch in Lahti lief es für sie in den Trainings richtig gut und Vogt war immer vorne mit dabei. Neben der Degenfelderin Vogt hat Bundestrainer Andreas Bauer mit Katharina Althaus und Svenja Würth zwei weitere Athletinnen dabei, die durchaus um Medaillen mitspringen können. Komplettiert wird die Mannschaft durch Ramona Straub und Gianina Ernst.

Bricht Takanashi den Gold-Fluch? Als große Favoritin gehandelt wird auch heute wieder Sara Takanashi aus Japan. Seit Jahren dominiert sie das Geschehen im Damen-Weltcup und inzwischen hat die 20-Jährige bereits 53 Siege auf dem Konto. In dieser Saison hatte Takanashi bereits neun Mal gewonnen sowie den Gesamtweltcup schon vorzeitig für sich entschieden. Ihr Manko sind allerdings die Großereignisse. In der Vergangenheit scheiterte die Dominatorin des Damenskispringens regelmäßig, wenn es um Edelmetall ging und konnte zuletzt bei Olympia und der WM in Falun 2015 sogar gar keine Einzelmedaille abgreifen.