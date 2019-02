Liveticker

Tolle WM-Stimmung am Bergisel. Ito wird getragen und landet bei 126,0 m. Ein solider Mannschaftsspringer.

Bis auf die Landung war der Sprung von Kobayashi perfekt - 132,0 m. Hätte er das mal in Durchgang eins geschafft.

Finale/30. nach 1. Durchgang: Mackenzie Boyd-Clowes (CAN)

Kurze Pause, jetzt schaltet die Ampel aber auf Grün. Johansson, der Mann mit dem Schnauzer, greift mit 128,0 m nicht die Spitze an. Dennoch sehr passabel, der Norweger.

1. Durchgang / 45. Springer: Robert Johansson (NOR)

1. Durchgang / 44. Springer: Johann Andre Forfang (NOR)

Koudelka springt seiner Form hinterher. Leichtes Flattern in der Luft - 120,5 m.

1. Durchgang / 38. Springer: Halvor Egner Granerud (NOR)

Peier ist in einer Bombenform und überrascht die Konkurrenz mit 131,0 m. Etwas mehr Windpunkte als Freitag.

1. Durchgang / 34. Springer: Andreas Stjernen (NOR)

Der erste Deutsche am Schanzentisch. Mit 98,0 km/h segelt Freitag nach unten. Herrlich, er setzt den Telemark und landet bei 125,5 m. Die Führung, natürlich.

Es führt immer noch Peter Prevc. Was macht Lanisek? er springt zu kurz.

125,0 m sind zu schlagen. Ito liegt unruhig in der Luft - nur 119,0 m.

Der ehemalige Seriensieger geht mit viel Tempo nach unten und springt auf 123,5 m. Natürlich geht der Slowene in Front.

Der einzige Kanadier ist in der Spur. Und er macht seine Sache sehr manierlich und dürfte sich nach 117,0 m auf den zweiten Durchgang freuen.

1. Durchgang / 16. Springer: Mackenzie Boyd-Clowes (CAN)

Kozisek, der erste Tscheche am Bakken. Er löst das gut bringt es auf 115,5 m. Dennoch, unruhiger Flug und Abzüge.

88,7 km/h Anfangsgeschwindigkeit für den Italiener. So werden es 112,0 m.

Der erste Springer geht über die große Schanze am Bergisel. Egloff setzt mit 112,5 m die erste Marke.

Kaiserwetter in Innsbruck, das 20 Kilometer von Seefeld entfernt liegt.

Vor dem Wettkampf

Kein Weg wird allerdings an Ryoyo Kobayashi vorbeigehen. Der japanische Weltcup-Sieger wurde am Freitagnachmittag Vierter und steht in Lauerstellung. Auch der Pole Kamil Stoch und Stefan Kraft aus Österreich stehen ganz oben auf der Rechnung für Edelmetall.