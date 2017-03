29. nach Durchgang 1: Jernej Damjan (SLO) Ganz anders im Fluss ist der Slowene, er schafft gleich einmal die 120 Meter.

30. nach Durchgang 1: Jarkko Maeaettae (FIN) Jetzt ist der erste Springer vom Bakken gegangen. 117,5 Meter sind das für ihn.

Pause vor dem 2. Durchgang Noch wird die Schanze etwas nachpräpariert, alle Athleten müssen wieder nach Oben. Um 18.40 geht es weiter, dann melden wir uns zum 2. Durchgang.

Pause vor dem 2. Durchgang Noch dauert es, bis die Entscheidung beginnt. Die Bedingungen sind aber auf jeden Fall optimal für gute Sprünge. Und am Ende wird es bei dem hauchdünnen Vorsprung von Stefan Kraft richtig spannend!

Pause vor dem 2. Durchgang Ein Finne wird den entscheidenden Durchgang eröffnen. Damit ist von Anfang an Stimmung in Lahti garantiert.

Zwischenergebnis nach dem 1. Durchgang Kurze Pause, dann beginnt die Entscheidung hier!

Zwischenergebnis nach dem 1. Durchgang In wenigen Minuten geht es weiter mit der Entscheidung. Stephan Leyhe sagt: "Das war ein Befreiungsschlag für mich". Er will das Finale "einfach genießen".

Zwischenergebnis nach dem 1. Durchgang Unglaublich eng ist das vor dem Finaldurchgang, in dem alle DSV-Springer dabei sein.

Zwischenergebnis nach dem 1. Durchgang 9. Stephan Lehye (Willingen, 132,2), 11. Markus Eisenbichler (Siegsdorf, 130,6), 15. Richard Freitag (Aue, 124,5).

Zwischenergebnis nach dem 1. Durchgang Stefan Kraft (AUT, 139,6 Punkte), 2. Andreas Wellinger (Ruhpolding, 138,7), 3. Andreas Stjernen (NOR, 137,0).

Zwischenergebnis nach dem 1. Durchgang "Ich bin sehr zufrieden und freue mich auf den zweiten Durchgang", sagt der zweitplatzierte Andreas Wellinger.

50. Springer: Kamil Stoch (POL) Auch Stoch springt auf 127,5 Meter. Rang vier.

49. Springer: Stefan Kraft (AUT) 127,5 Meter, die exakt gleiche Weite wie Wellinger. Aber mit 0,9 Punkte Vorsprung übernimmt der Österreicher auf Platz eins.

48. Springer: Daniel Andre Tande (NOR) Auch Tande springt sich gehörigen Rückstand ein. Mit 121,5 Metern kann er auch seine Teamkollegen nicht überholen.

47. Springer: Maciej Kot (POL) Kot kann da keineswegs mithalten, er erreicht nur 123,5 Meter.

46. Springer: Andreas Wellinger (Ruhpolding) Dank guter Noten und einem Windbonus reicht das sogar für Platz eins!

46. Springer: Andreas Wellinger (Ruhpolding) Trotz niedriger Windgeschwindigkeiten mischt der hier wieder mit. 127,5 Meter, da zeigt er, was man hier herausholen kann.

45. Springer: Michael Hayboeck (AUT) 121,5 Meter, auch er kommt hier nicht gut zurecht.

44. Springer: Manuel Fettner (AUT) Auch Fettner erwischt kein tolles Windfenster. 118 Meter reichen nicht für einen Top-10-Platz.

43. Springer: Markus Eisenbichler (Siegsdorf) Auch er hat Wind-Nachteile. Aber der Siegsdorfer kämpft sich auf 125,5 Meter, das reicht zur Rang acht momentan.

42. Springer: Peter Prevc (SLO) Er holt für die Slowenen das Eisen aus dem Feuer: Rang vier, 128 Meter.

41. Springer: Piotr Zyla (POL) Sein explosiver Absprung bringt den Polen auf 127,5 Meter. Rang drei, Leyhe fällt auf Platz fünf zurück.

40. Springer: Richard Freitag (Aue) Er zieht sich noch recht gut aus der Geschichte raus, 121 Meter bringen ihn aber auf einen guten achten Zwischenrang.

40. Springer: Richard Freitag (Aue) Jetzt aber Rückenwind für Freitag - kann er das kompensieren?

39. Springer: Andreas Stjernen (NOR) Zur richtigen Zeit hat er Aufwind, das trägt ihn auf 129,5 Meter. Rang eins!

38. Springer: Vincent Descombes Sevoie (FRA) Weit zurück der Franzose: 114 Meter.

37. Springer: Evgeniy Klimow (RUS) Nicht ganz pünktlich am Schanzentisch, deshalb 120 Meter.

36. Springer: Dawid Kubacki (POL) Noch weiter: 128,5 Meter. Der Pole kommt auf große Höhe und ist schnell am Schanzentisch, das hat sich ausgezahlt!

35. Springer: Stephan Leyhe (SC Willingen) Es geht weit hier für die DSV-Springer. 125 Meter! Nur 0,3 Punkte fehlen ihm zur Fürhung.

34. Springer: Jurij Tepes (SLO) Wieder keine tolle Leistung bei den Slowenen: Nuur 111,5 Meter.

33. Springer: Daiki Ito (JPN) 122 Meter, so weit muss man heute springen, um vorne dabei zu sein. Ito übernimmt Rang drei.

32. Springer: Noriaki Kasai (JPN) Der Skisprung-"Dino" springt auf 114 Meter. Das könnte knapp werden fürs Finale!

31. Springer: Anders Fannemel (NOR) Fannemel kann zar seinen Mannschaftskollegen nicht von Rang eins verdrängen, aber er reiht sich direkt dahinter ein. Auf Rang drei immer noch Simon Ammann.

30. Springer: Taku Takeuchi (JPN) Wieder einmal einer, der die 120-Meter-Marke knackt. 122 Meter bringen ihn auf Rang drei.

29. Springer: Jernej Damjan (SLO) Damjan schafft immerhin dreieinhalb Meter mehr als sein Mannschaftskollege.

28. Springer: Anze Lanisek (SLO) Die Slowenen sind hier nicht gut in Form. Lanisek schafft nur 110 Meter.

27. Springer: Simon Amann (SUI) Der Schweizer Altmeister springt 122,5 Meter und bekommt gute Haltungsnoten. Bei ihm geht es endlich wieder voran. Rang zwei momentan.

26. Springer: Markus Schiffner (AUT) Nicht ganz pünktlich am Schanzentisch, trotzdem schafft er die 120 Meter.

25. Springer: Jakub Janda (CZE) 118,5 Meter und gute Haltungsnoten bringen ihn bei leichtem Aufwind auf Rangzwei. Forfang bleibt weiter an der Spitze.

24. Springer: Denis Kornilov (RUS) Der Russe muss arg kämpfen, da wären deutlich mehr als seine 119,5 Meter drin gewesen. Und die Landung war auch nicht besonders sehenswert.

23. Springer: Johan Andre Forfang (NOR) Jetzt aber: 127 Meter. Das ist ein deutliches Ausrufezeichen des Norwegers!

22. Springer: Mackenzie Boud-Clowes (CAN) Der Kanadier erreicht 108 Meter.

21. Springer: Kevin Bickner (USA) Der muss arg gegen den Ski arbeiten, aber er mogelt sich auf 117 Meter. Durch die schlechte Landund wird er aber nur Fünfter.

20. Springer: Sebastian Colloredo (ITA) Der Italiener reiht sich mit 107 Metern hinter den Finnen ein.

19. Springer: Jarkko Maeaette (FIN) Der junge Finne kommt einen Meter weiter als der Routinier.

18. Springer: Janne Ahonen (FIN) Der Altmeister ist schon Weltmeister, mit 115 Metern dürfte er das heute nicht schaffen. Aber der zweite Durchgang ist drin!

17. Springer: Viktor Polasek (CZE) Der Rohdiamant, ein Nachwuchsspringer, kommt auf 116 Meter.

16. Springer: Tomas Vancura (CZE) Auch nicht gut getroffen, nur 104,5 Meter.

15. Springer: Alexey Romashow (RUS) Diese Schanze verzeiht keinen Fehler. Nach einem völlig verkorkstem Absprung kommt der Russe nur auf 102 Meter.

14. Springer: Ville Larinto (FIN) Der Mann aus Lahti springt nur 118 Meter. Trotzdem wird er hier laut bejubelt.

13. Springer: Dimitry Vassiliev (RUS) Na bitte, der trifft die Absprungkante und segelt auf 120 Meter.

12. Springer: Kento Sakuyama (JPN) Der junge Japaner wird das neue Schlusslicht, keine gute Leistung.

11. Springer: Gregor Deschwanden (SUI) Er übernimmt in der Schweizer Wertung die Führung. Nur der Finne Aalto war bisher besser.

10. Springer: Davide Bresadola (ITA) Der könnte viel mehr, hier reiht er sich auf dem letzten Platz ein.

9. Springer: Michael Glasder (USA) 106 Meter, das sind noch keine guten Weiten!

8. Springer: Kaarel Nurmsalu (EST) Der zweite Este landet direkt einen Platz hinter seinem Teamkollegen (Rang sechs).

7. Springer: William Rhoads (USA) Da kann der US-Amerikaner nicht mithalten, nur 107 Meter!

6. Springer: Antti Aalto(FIN) Durch den Qualisprung hat er gehörig Selbstvertrauen mitgenommen. Er zeigt hier 115 Meter, die klare Führung!

5. Springer: Kilian Peier (SUI) Der Schweizer muss im unteren Flugdrittel kräftig arbeiten, damit er noch auf 106,5 Meter komme.

4. Springer: Andreas Schuler (SUI) Auch noch nicht die große Weite, 103 Meter.

3. Springer: Martti Nomme (EST) Einer von zwei Esten springt auf 106 Meter.

2. Springer: Alex Insam (ITA) Deutlich besser, er schafft 107 Meter.

1. Springer: Casey Larson (USA) Der US-Amerikaner ist von Luke neun aus gestartet. Seine Weite: 102,5 Meter. Da geht hier noch wesentlich mehr!

Vor dem Springen Der Titelverteidiger Severin Freund kann auf Grund einer Verletzung nicht dabei sein. Er setzt auf Stefan Kraft oder Kamil Stoch - und drückt seinen Teamkollegen die Daumen.

Vor dem Springen Für den Österreicher Kraft wäre ein Erfolg hier die zweite Sprungmedaille, bereits auf der Normalschanze hatte er gesiegt.

Vor dem Springen Eröffnen wird den ersten Durchgang Casey Larson aus den USA. Als sechster folgt dann der Finne Antti Aalto, der in der Qualifikation so überrascht hatte.

Vor dem Springen Wellinger ist also erneut in Topform. Spannend dürfte es aber werden, ob er den Österreicher Stefan Kraft in die Schranken verweisen kann.

Vor dem Springen Von den DSV-Adlern erreichte im Probedurchgang aber nur Andreas Wellinger (120,5 Meter) die magische Weite. Außerdem dabei im ersten Durchgang: Stephan Leyhe (Startnummer 35, 113 Meter in der Probe), Richard Freitag (49, im Probedurchgang 117,5 Meter), Markus Eisenbichler (43, im Probedurchgang 119,5 Meter).

Vor dem Springen Die in der Qualifikation so hart umkämpfte 120-Meter-Marke wurde heute in den Probesprüngen von 12 Aktiven geknackt. Der Pole Piotr Zyla sprang 127 Meter, am weitesten kam Stefan Kraft (128 Meter). Im ersten sowie im zweiten Durchgang dürfen wir also mit großen Weiten und einem spannenden Wettbewerb rechnen.

Vor dem Springen Für heute können wir aber Entwarnung geben. Trotz leichter Plusgrade und hoher Luftfeuchtigkeit gibt es in Lahti nur ganz leichten Nieselregen. Dadurch sollte die Anlaufspur in Ordnung sein. Alle Springer müssten reguläre Bedingungen bekommen.

Vor dem Springen Techniker Erik Simon hat es uns heute so erklärt, dass bei einer vereisten Bahn und Regen eine chemische Reaktion einsetzt, welche die Anlaufspur wesentlich in der Qualifikation verlangsamt hat. "Das fühlt sich wie Rollsplit an", sagte er.

Vor dem Springen Für die Topweite in der Qualifikation hatte mit 128,5 Metern der Finni Antti Aalto gesorgt, allerdings noch mit einer guten Anlaufspur. Er geht heute mit der Startnummer sechs von der Schanze, dann wird man sehen, welchen Wert sein Qualifikationssprung im Wettkampf haben wird.

Vor dem Springen Ganz schlimm erwischte es den fünffachen Weltcupsieger Roman Koudelka aus Tschechien. Er verpasste mit nur 98,5 Metern sogar den Einzug in den heutigen Wettkampf.

Vor dem Springen Alle vier deutschen Skispringer hatten gestern die Qualifikation überstanden. Dabei hatten sie aber mit den schwierigen Bedingungen arg zu kämpfen. Schneeregen hatte die Spur arg beeinträchtigt.