Wir melden uns in wenigen Minuten mit dem zweiten Durchgang zurück.

Kraft in Führung, Feld eng beisammen

"Ich hab gekämpft, so weit es ging. Ich bin zufrieden mit dem ersten Sprung. Es ist sehr sehr eng. Ich werde mein Bestes geben."

Andreas Wellinger liegt auf Rang zwei und Bundestrainer Werner Schuster ist mit der gesamten Teamleistung zufrieden: "Das war ein guter Durchgang unserer Mannschaft. alle vier sind unter den besten elf. Wir sind in Schlagdistanz. Die Jungs haben den ersten Durchgang bravourös gemeistert. Da kann etwas rausspringen."

Kraft ist klar auf Medaillenkurs! Mit 99,5 Metern setzt er sich klar an die Spitze vor Wellinger.

Der Österreicher stand in den letzten sieben Wettbewerben immer auf dem Treppchen, drei Mal nahm der dabei die oberste Stufe ein. und jetzt?

48. Springer – Daniel-André Tande (NOR):

Auch der Pole will ein Wörtchen bei der Medaillenvergabe mitreden. Er hat auch starken Rückenwind und kommt dennoch auf 95,0 Meter. Rang fünf im Moment.

Daumen drücken für Wellinger!!! Ein schöner Sprung auf 96,5 Meter. Er bekommt Bonuspunkte wegen des ungünstigeren Windes. Wellinger geht in Führung!

Im Vorjahr hat Hayböck hier gewonnen und auch heute erreicht er eine Topweite. Allerdings hat der Österreicher auch gute Windverhältnisse erwischt. mit 98,0 Metern geht er in Führung.

Der Slowene ist eigentlich ein guter Normalschanzen-Springer. Aber eben nur eigentlich, denn Prevc kommt nicht an die bisherige Spitzenweite heran. Mit 92,5 Metern ist er zunächst Achter.

Ihm glückt der Landeanflug nicht und so ist bei 91,5 Metern schon Schluss.

38. Springer – Andreas Stjernen (NOR):

Er liegt sehr hoch in der Luft und sorgt mit 96,0 Metern für eine Topweite. Der Pole geht klar in Führung.

Ganz ruhig liegt er in der Luft und die Landung sitzt auch. 94,0 Meter sind gut. Er ist Zweiter im Moment.

33. Springer – Robert Johansson (NOR):

Noch drei Springer...

dann kommt mit Stephan Leyhe der erste Deutsche. Leyhe war in der Quali auf 96 Meter gekommen und hatte damit den vierten Platz erreicht. Damit rechtfertigte der 25-Jährige seine Nominierung. Er hatte sich erst am Donnerstag in einer internen Ausscheidung gegen Karl Geiger durchgesetzt.