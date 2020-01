Liveticker

Oh je, der nächste Sturz. KcKennis, die nach einem Schienbeinbruch auf Comeback-Tour ist, mit einem Innenskifehler gleich oben. Es dreht sie weg, sie fällt auf den Rücken und rutscht mit voller Wucht in die Netze. Dort verhakt es sie mit den Ski.

... in der ARD: "Es war schwierig, ich hab mich in der Mitte schon draußen gesehen. Doch dann kam ein Doppeltor, und das Rennen ging von vorn los. Es ist schwieirg. Ohne den Fehler wäre vielleicht noch mehr möglich gewesen. Morgen gibt es eine neue Chance. Wieder neu konzentrieren und besser machen."

Schmidhofer muss erkältungsbedingt heute im Bett bleiben, kann nicht fahren. Sie ist also nicht am Start.

Was kann Brignone noch aufholen. Die dreifache Weltcupsiegerin dieses Winters in ihrem 213. Weltcupstart gleich oben mit Bestzeit. Sie führt bis zur dritten Zwischenzeit, doch dann verliert sie die Ideallinie. Im Ziel dennoch Zweite, 0,18 s hinter Shiffrin.

Viktoria Rebensburg sagte ...

... in der ARD: "Bis zur Einfahrt in den letzten Hang war es für mich okay. Dann bin ich am Ski hängen geblieben und einen Haken reingehauen. Aber gut zu wissen, dass Es fühlt sich nicht toll an, es ist ein Kampf von oben nach unten. Es ist ein ziemlich schwerer Hang, es ist steil und unruhig. Und im letzten Teil sieht man wenig. Die letzten Tage waren für mich sehr turbulent. Die Art und Weise der Kritik an mir finde ich unverständlich."