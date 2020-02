Liveticker

Die Schweizerin bringt die Topzeit von Viktoria Rebensburg nicht in Gefahr: Sie hat in einigen Passagen doch Mühe, überhaupt im Rennen zu bleiben. Das ist der Kampf Piste gegen Rennfahrerin - den die "Kandahar" klar gewinnt. Gisin im Ziel auf Platz zehn, das ist der vorletzte Platz momentan.

Die zweimalige Abfahrtsweltmeisterin nach einer Verletzungspause noch nicht ganz bei 100 Prozent. Aber sie ist nach Kreuzbandriss auf dem besten Weg zurück in die Weltspitze. Heute mit tollem Finish unten: Platz vier für Stuhec, sie ist zufrieden.

So, das Rennen wird kurz unterbrochen, zehn Topläuferinnen sind schon durch und die Schnellste bisher war Viktoria Rebensburg. Und man kann auch sagen: Der Lauf der Bayerin war exzellent. Das wird ganz schwer, sie von Platz eins zu verdrängen, auch wenn natürlich noch ein paar Topläuferinnen wie Ester Ledecka und Elena Curtoni, die Nummern drei und vier im Abfahrtsweltcup, kommen.

Die Starnbergerin nach einem Infekt noch nicht ganz fit. Aber sie ist eine Kämpferin, will diese anspruchsvolle Abfahrt einfach meistern. Sehr sauber, sehr kontrolliert - aber ihr geht unten wohl etwas die Kraft aus. Weidle im Ziel auf Platz sechs mit 2,13 Sekunden Rückstand.

Wow! Wahnsinnsfahrt von Viktoria Rebensburg! 61 Hundertstel Vorsprung im Ziel, Rebensburg geht in Führung - und Garmisch-Partenkirchen tobt! Macht Rebensburg den Thomas Dreßen, gewinnt sie das Heimrennen? Das war jedenfalls eine starke Vorlage.

Die erste deutsche Starterin heute: Viktoria Rebensburg auf der Heimstrecke. Sie wohnt nur eine Stunde entfernt am Tegernsee, natürlich kennt sie die "Kandahar" bestens, war stark hier im Training. Und legt oben mal locker die Bestzeit vor! Baut den Vorsprung dann aus, 44 Hundertstel Vorsprung zwischenzeitlich, jetzt bloß nicht patzen!

Die Französin kann sich mit der "Kandahar" nicht so recht anfreund. In Garmisch-Partenkirchen blieben ihr Topplätze bisher verwehrt. Im Training dieses Jahr zwar Achte, aber die kann es nicht ins Rennen übertragen; Miradoli reiht sich ganz hinten ein mit 2,89 Sekunden Rückstand.

Die 28-Jährige aus dem Berner Oberland stand bei der Abfahrt in Bansko im Januar zum ersten Mal auf einem Weltcuppodest. Die Speedspezilaistin sehr sauber unterwegs auf der "Kandahar" - aber nur im oberen Teil. Riskiert sehr viel, wird weit, weit rausgetragen, kann gerade noch so im Rennen bleiben. Aber eine Topzeit ist futsch: 1,02 Sekunden Rückstand im Ziel.

Startnummer 3: Corinne Suter (SUI)

Die Topfavoritin: Corinne Suter führt derzeit den Abfahrtsweltcup an. Seit der vergangenen Saison ist sie konstant in der Weltspitze unterwegs. Einmal wird sie weit rausgetragen, das kostet Zeit. Suter fährt nicht ganz so kontrolliert wie Brignone, doch einige kleinere Fehler. Und aus zwischenzeitlich 43 Hundertstel Vorsprung werden 37 Rückstand im Ziel - eine erste kleine Überraschung.