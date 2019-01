Liveticker

Auch bei der zweiten Schweizerin sind die Pistenverhältnisse noch nicht perfekt. Hählen kann sich dennoch knapp an die Spitze setzen. Auch von der Linie ist dort aber noch Luft nach oben.

Die Schweizerin beginnt dieses Rennen und hat natürlich das Pech, es mit viel Neuschnee zu tun zu haben. Mal sehen, was ihre Zeit am Ende bringen wird.

Der Start des Super G ist mittlerweile auf 11 Uhr verschoben! Das Wetter in Garmisch-Partenkirchen scheint nicht mitzuspielen.

Shiffrin verzichtet!

Warum sich heute viele Fahrerinnen mehr ausrechnen? Ganz einfach, weil Mikaela Shiffrin nicht mit von der Partie ist. Die US-Amerikanerin dominiert in diesem Jahr auch den Super G, möchte sich aber in Ruhe auf die WM vorbereiten. Damit rücken auch und vor allem Tina Weirather, Ragnhild Mowinckel und Ilka Stuhec in den Favoritenkreis.