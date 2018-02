18. Starterin: Nadia Fanchini (ITA) Die nächste der "wilden" Italienerinnen. Fanchini geht tief in die Hocke, macht aber vor den Toren früh auf - und aus sie hat mit 122,9 km/h nicht die Geschwindigkeit, die sie bräuchte um auf's Podest zu fahren.

Und im mittleren Teil fehlt es ihr dann auch an Geschwindigkeit - obwohl sie technisch sehr gut fährt, keine sichtbaren Fehler macht. Vielleicht ist es auch eine Materialfrage ... Mit 1,54 Sekunden Rückstand liegt sie derzeit auf Platz elf.

17. Starterin: Anna Veith (AUT) Auch Veith war ja auch lange verletzt - und kämpft sich wieder zurück. Mittlerweile wird sie immer besser. In der zweiten Zwischenzeit hat sie 0,39 Sekunden - und sie hat schon zu Beginn nicht die Geschwindigkeit, die die Führenden auszeichnet.

16. Starterin: Jasmine Flury (SUI) Flury hat in der zweiten Zwischenzeit nur 0,11 Sekunden Rückstand, sie scheint ein wenig verhalten zu fahren, macht längere Wege. Mit 1,43 Sekunden Rückstand fährt sie auf Rang zehn - direkt hinter Viktoria Rebensburg im Moment.

Nun hat sie aber in einer Kurve die Linie verloren und es folgen noch weitere kleine Fehler - in der Summe zu viel um heute auf das Podest zu fahren. Mit 2,22 Sekunden Rückstand liegt sie im Moment auf Platz 14.

15. Starterin: Cornelia Hütter (AUT) Hütter geht tief. Sie hatte auch eine schwere Verletzung und hat noch Probleme beim Gleiten, wie sie sagt. Aber gestern ist sie auf das Podest gefahren als Dritte.

14. Starterin: Johanna Schnarf (ITA) Die Südtirolerin hat eine nicht ganz so hohe Geschwindigkeit wie ihre Vorgängerin und verliert ein bisschen die Fahrlinie - und damit auch an Zeit. An der vierten Zwischenzeit sind es schon 0,74 Sekunden - mit 1,63 Sekunden Rückstand liegt sie im Moment hinter Viktoria Rebensburg auf Rang zehn.

Gisin freut sich im Ziel derzeit über Platz fünf und lächelt in die Kamera - gute Fahrt der Schweizerin.

13. Starterin: Michelle Gisin (SUI) Gisin startet aggressiv, und kommt gut ins Gleiten, liegt in der vierten Zwischenzeit mit einem Hundertstel vorn, doch dann verliert sie im Steilhang und am Ende kommt sie mit 0,57 Sekunden Rückstand ins Ziel.

In der Einfahrt zum Zielhang zieht es sie aus der Linie und mit 1,91 Sekunden Rückstand belegt sie im Moment den elften Platz.

12. Starterin: Christine Scheyer (AUT) Und noch eine Läuferin aus Österreich: Scheyer war im vergangenen Jahr verletzt und ist noch nicht wieder ganz fit. In der dritten Zwischenzeit hat sie über 0,5 Sekunden Rückstand - sie fährt ein bisschen unruhiger als Venier.

Venier fährt sehr gut In der dritten Zwischenzeit liegt Venier in Führung, sie macht ein hervorragendes Rennen und fährt eine sehr gute Linie - doch im unteren Abschnitt verliert sie dann doch ein wenig: derzeit Platz vier mit 0,37 Sekunden Rückstand.

11. Starterin: Stephanie Venier (AUT) Und es folgt gleich die nächste Österreicherin: Stephanie Venier kommt sehr schnell ins Rennen, gleitet sehr gut im oberen Teil.

Vonn vor Goggia und Weirather In einem sehr engen Rennen führt Lindsey Vonn mit elf Hundertstel, vor der Italienerin Sofia Goggia, die wiederum nur ein Hundertstel vor Tina Weirather steht.

10. Starterin: Ramona Siebenhofer (AUT) Siebenhofer liegt oben noch sehr gut im Rennen, doch dann fährt sie zu weite Kurven und hat 1,89 Sekunden Rückstand und reiht sich auf Platz neun derzeit ein. Viktoria Rebensburg nach zehn Läuferinnen auf Platz 7.

Spannendes Rennen! Vonn vor Goggia - im Moment liegen die beiden wieder wie gestern in Führung und wieder ist es so eng.

Goggia fährt sehr eng In der letzten Kurve liegt sie hinten - und am Ende sind es elf Hundertstel, die Goggia hinter Vonn liegt - eine Hundertstel vor Tina Weirather - wie eng ist das denn.

9. Starterin: Sofia Goggia (ITA) Jetzt könnte es nochmals spannend werden: Die Zweite von gestern und Führende des Abfahrtweltcups ist unterwegs. Über 130 km/h hat sie schon oben drauf. Im technischen Teil fährt die kleine Italienerin ein wenig unruhig.

8. Starterin: Laurenne Ross (USA) Was für ein Mut: Auch Laurenne Ross war gestern schwer gestürzt - heute steht sie wieder auf den Ski - großer Respekt vor Ross, die zwar mit 1,87 Sekunden Rückstand ins Ziel kommt, aber die sich getraut hat.

Vonn Obwohl die US-Amerikanerin oben weniger aggressiv gefahren ist - im technischen Teil und bei der Einfahrt in den Zielhang hat sie ihre hervorragende Zeit herausgefahren.

7. Starterin: Lindsey Vonn (USA) Vonn geht als Siegerin von gestern ins Rennen, startet wieder sehr schnell, verliert aber in den weiten Schwüngen an Zeit, weil sie sie sehr weit fährt, in der Hölle macht sie Zeit gut - und den Zielhang nimmt sie fantastisch: Mit 0,12 Sekunden Vorsprung schiebt sie sich vor Weirather auf eins.

Weirather vorn Mit 53 Hundertstel Rückstand schiebt sich Mowinckel auf Platz zwei vor. Die Bestzeit mit 1,38.04 Minuten hat noch Tina Weirather. Doch jetzt kommt ...

6. Starterin: Ragnhild Mowinckel (NOR) Mowickel hat schon bei der zweiten Zwischenzeit 28 Hundertstel Rückstand, hat aber mit 128 km/h eine höhere Geschwindigkeit als Weirather - dennoch bleibt sie weiterhin hinter der Liechtensteinerin.

Weirather mit neuer Bestzeit Schmidhofer nimmt die Einfahrt in den Tauberschuss am Ende hervorragend und kommt mit 0,75 Sekunden Vorsprung vor Schmidhofer ins Ziel. Besonders im unteren Teil fuhr sie sehr gut.

5. Starterin: Tina Weirather (LIE) Die Liechtensteinerin musst nun wirklich lange warten, aber sie kommt gut ins Rennen, fährt tief und nimmt die Kurven im oberen Teil eng. 48 Hundertstel Vorsprung auf Schmidhofer an der dritten Zwischenzeit.

Rennen geht weiter

Während der Pause gibt Rebensburg ein Interview und erzählt, dass sie sich vom Material her schon auf die große Kälte in Pyeongchang einstellen. Dort es tagsüber minus 20 Grad Celsius haben und ein eisiger Wind wehen. Sie freut sich sehr auf die Spiele.

Mit ihrem Lauf ist Rebensburg zufrieden, weil es eine Steigerung zu gestern war, ihrer Meinung nach. Sie hatte einen Fehler, der ihr viel Zeit gekostet hat, ansonsten hat sie versucht anzugreifen.

Rennen noch unterbrochen Noch ist das Rennen wegen des Sturzes der US-Amerikanerin Stacey Cook unterbrochen. Auch Viktoria Rebensburg, die schon im Ziel steht, wünscht der Amerikanerin im Interview alles, alles Gute.

Cook steht Gott sei Dank, Stacey Cook steht wieder. Ihre Nase blutet, aber sie kann stehen. Jetzt wird der Akia für sie vorbereitet und sie wird hinunter gefahren. Dann wird sie direkt ins Krankenhaus gebracht. Wir drücken ihr fest die Daumen, dass nichts Schlimmes passiert ist.

Cook von Helfern betreut Cook wird noch immer am Fangzaun behandelt. Man muss aber betonen, dass es nicht an der Qualität der Piste liegt, dass hier so schwere Stürze passieren. Es ist eine sehr anspruchsvolle Strecke, die Kandahar. Zudem wechseln auch die Lichtverhältnisse ständig.

Wieder schwerer Unfall bei US-Amerikanerinnen Cook liegt im Fangzaun, stand kurz auf und liegt nun wieder. Sie hatte ähnlich wie Wiles gestern den Außenski nicht unter Kontrolle - hoffen wir für sie, dass sie sich nicht schwer verletzt hat.

4. Starterin: Stacey Cook (USA) Cook geht das Rennen gut an, doch schon vor der dritten Zwischenzeit passiert ihr ein schwerer Fehler und es verzieht ihr den Ski auf der Piste - und sie knallt ins Fangnetz.

Im unteren Teil wird es ein Zehntel Rückstand - eine gute Fahrt für Rebensburg - noch fehlt ihr nach ihrer langen Krankheitspause in der Abfahrt ein wenig. Aber dennoch eine gute Fahrt für die Kreutherin.

Rebensburg fährt sehr sauber, verliert aber ein bisschen an Druck - und liegt nun sechs Hundertstel zurück.

3. Starterin: Viktoria Rebensburg (GER, Kreuth) Nun heißt's Daumen drücken: Viktoria Rebensburg ist gestartet - und kommt gut ins Rennen und ist zwei Zehntel in der zweiten Zwischenzeit voraus.

Im mittleren Teil verliert die 22-Jährige wieder ein wenig, ist im technisch schwierigen Stück ein bisschen zu unkonzentriert - mit einer Hundertstel Sekunde Rückstand auf Schmidhofer ins Ziel.

2. Starterin: Breezy Johnson (USA) Gestern holte Johnson ihre beste Weltcup-Platzierung mit Platz vier und auch jetzt ist sie schon im oberen Teil um vier Zehntel schneller als Schmidhofer.

Erste Richtzeit Schmidhofer kommt in 1,38.79 Minuten ins Ziel und ist damit schon mal schneller als gestern im einzigen Training auf der Strecke.

1. Starterin: Nicole Schmidhofer (AUT) Los geht's mit der Österreicherin, die ein wenig erkältet ist. Insgesamt sind heute 42 Läuferinnen am Start. Schmidhofer ist gut und konzentriert unterwegs.

5 DSV-Läuferinnen am Start Neben Rebensburg sind Michaela Wenig (Lenggries) Startnummer 26, Kira Weidle (GER, Starnberg) Startnummer 25, Meike Pfister (GER, Krumbach) Startnummer 34 und Patrizia Dorsch (GER, Schellenberg) Startnummer 42 für den DSV am Start.

Rebensburg mit Startnummer 3 Viktoria Rebensburg freut sich auf das Rennen von ganz oben - sie geht mit der Startnummer 3 ins Rennen.

Vonn geschockt Vonn unterstützt ihre Kollegin Wiles seit Jahren finanziell. Umso bitterer für Wiles ist die schlimme Verletzung, weil sie für die Olympischen Spiele qualifiziert war.

Getrübte Freude: Jacqueline Wiles schwer verletzt Vonn freute sich über ihren 80. Sieg – bis ihre Team-Kollegin Jacqueline Wiles in ihrem Rennen sehr schwer stürzte. Wiles zog sich einen Kreuzbandriss, einen Wadenbeinbruch und einen Bruch des Schienbeinkopfes zu.

Wiederholt Vonn ihren Sieg? Auf der verkürzten Abfahrt gestern holte Lindsey Vonn mit zwei Hundertstel Sekunden Vorsprung vor der Italienerin Sofia Goggia – Führende im Abfahrt-Weltcup – und der Österreicherin Cornelia Hütter, den Sieg.

Willkommen zur Abfahrt der Damen Der letzte Test vor den Olympischen Spielen steht für die Speed-Damen an: die Abfahrt auf der Kandahar. Heute sind die Damen auf der regulären, 2,7 Kilometer langen Strecke gefordert.