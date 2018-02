9. Starterin: Lindsey Vonn (USA) So: Nun die Favoritin. Vonn hat die Abfahrt in Garmisch schon dreimal gewonnen. Ganz tief geht sie ins Rennen und attackiert.

8. Starterin: Ragnhild Mowinckel (NOR) Die Norwegerin fährt sehr ruhig, riskiert aber weniger und fährt vorne mit im oberen Teil - im mittleren verliert sie dann doch und am Ende sind es fast acht Zehntel - derzeit Rang sechs für Mowinckel.

Goggia führt Goggia nimmt den Speed mit, fährt eine Höchstgeschwindigkeit von über 122 km/h, und geht volles Risiko - mit elf Hundertstel geht die Italienerin vor Cornelia Hütter und Breezy Johnson in Führung.

7. Starterin: Sofia Goggia (ITA) Jetzt wird's spannend: Goggia führt derzeit den Abfahrtsweltcup an. Die Italienerin fährt in unglaublicher Schräglage und führt ganz knapp.

6. Starterin: Jasmine Flury (SUI) Flury geht wirklich tief, kommt aber von der idealen Linie in den tieferen Schnee ab - und verliert über sechs Zehntel bis zur zweiten Zwischenzeit. Sie findet einfach die Linie nicht - mit 1,32 Sekunden Rückstand nur der letzte, sechste, Platz im Moment für sie.

Im Moment liegt Weirather auf Rang vier.

5. Starterin: Tina Weirather (LIE) Auch Weirather geht sehr dynamisch ins Rennen, führt mit dreizehn Hundertstel in der zweiten Zwischenzeit - allerdings verliert auch sie bis zur dritten Zwischenzeit - und am Ende hat sie über sechs Zehntel Rückstand auf Cornelia Hütter.

Hütter führt im Moment vor Breezy Johnson mit 0,21 Sekunden Vorsprung.

4. Starterin: Breezy Johnson (USA) Die US-Amerikanerin war im Training die Schnellste - und ist auch jetzt wieder sehr schnell unterwegs. Sie geht von Anfang an in Führung, allerdings verliert sie in der Hölle an Zeit und ist im flacheren Zielhang nicht schnell genug für Cornelia Hütter.

Hütter liegt vorn 1,12.97 Minuten - neue Bestzeit für die Österreicherin, die sehr dynamisch gefahren ist und fehlerfrei ins Ziel gekommen ist. Sie strahlt zufrieden im Zielraum.

3. Starterin: Cornelia Hütter (AUT) Nun Cornelia Hütter. Übrigens erreichen die Damen hier Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 120 km/h. Hütter ist oben gut unterwegs, 0,16 Sekunden Rückstand nur auf Gut, in der Hölle geht sie in Vorspung.

Schnarf geht tief - verliert aber 0,54 Sekunden auf Gut - der untere Teil ist einfach nicht zu unterschätzen.

2. Starterin: Johanna Schnarf (ITA) Die Südtirolerin war im Training 17. - aber das war eben nur ein Training. Schnarf liegt sehr tief, fährt ausholender und Schnarf hat schon vier Zehntel Rückstand bei der zweiten Zwischenzeit.

Lara Gut ist sehr gut und fehlerfrei bisher unterwegs. 1,13.50 Minuten ist die erste Richtzeit von ihr.

1. Starterin: Lara Gut (SUI) Gut hat bessere Bodensicht-Verhältnisse als heute morgen. Die Schweizerin fährt eine sehr enge Linie, fährt technisch sauber und mutig im oberen Teil.

So, jetzt geht's gleich los ... Die erste Läuferin ist schon am Start.

Wie schlägt sich Viktoria Rebensburg? Viele Fans stehen im Ziel schwenken deutsche Fahnen und freuen sich auf Viktoria Rebensburg aus Tegernsee.

Am Start auf 1.308 Metern ist es noch -1 Grad Celsius kalt. Die verkürzte Strecke bietet für die Läuferinnen auch wieder neue Herausforderungen.

Vorläufer am Start Mittlerweile sind schon die Vorläufer am Start. Mal sehen, wie die Athletinnen mit der kurzen Pause zwischen Training und Abfahrt zurecht kommen.

Keine Sprintabfahrt in zwei Durchgängen Eigentlich waren für heute zwei verkürzte Sprintabfahrten geplant. Weil aber gestern das Training ausfiel, wurde heute morgen auf der langen Strecke trainiert. Nun wird das Rennen aber dennoch auf der kürzeren Strecke ab dem eigentlichen Super-G-Start gefahren.

Shiffrin nicht dabei Die Gesamtweltcup-Führende Mikaela Shiffrin startet nicht in Garmisch-Partenkirchen, sie bereitet sich auf die Olympischen Spiele vor, die in knapp einer Woche beginnen. Wenn sie sich über Pyeongchang informieren - unter sportschau.de/Olympia finden Sie viele Informationen zu den Spielen in Südkorea.

Sicht diffus Spannend wird auch, wer am besten mit den durchaus diffusen Sichtverhältnissen zurecht kommt auf dieser anspruchsvollen Strecke.

Schweizerin eröffnet das Rennen Das Rennen eröffnet die Schweizerin Lara Gut. Insgesamt sind 44 Läuferinnen am Start.

Anspruchsvoll und knackig Das Rennen ist verkürzt, deshalb aber nicht weniger anspruchsvoll. Die Bedingungen sind gut, die Piste eisig - man darf also gespannt sein, wer heute am besten mit der kurzen Kandahar zurecht kommt.

5 DSV-Athletinnen am Start DSV-Trainer Jürgen Greller hat fünf Läuferinnen für Garmisch nominiert: Viktoria Rebensburg (Kreuth) hat die Startnummer 11, Michaela Wenig (Lenggries) die 23, Kira Weidle (Starnberg) mit der 27 und Meike Pfister ( Krumbach) mit der 36 sowie Patrizia Dorsch (Schellenberg) mit Startnummer 44.

Viktoria will Spaß haben "Ich will Spaß haben und das Heimrennen genießen", sagte Rebensburg vor dem Rennen. Sicher wird sie wieder von ihrer Familie und vielen Freunden angefeuert.

Rebensburg freut sich auf Heimrennen Nach ihrer hartnäckigen Viruserkrankung ist Viktoria Rebensburg erstmals wieder in der Abfahrt am Start. Ihr letzter Start war in Lake Louise - und so sagte sie selbst, dass die langen Ski für sie tatsächlich wieder ein bisschen ungewohnt waren.

Olympia-Generalprobe Nicht dabei in Garmisch ist Mikaela Shiffrin, sie bereitet sich schon in Südkorea auf das Highlight der Saison, den Olympischen Spielen in Pyeongchang vor. Mit dabei sind aber Lindsey Vonn, die auch heute wieder zu den Favoritinnen zählt.

Training unter guten Bedingungen War gestern das Training noch wegen der schlechten Pistenverhältnisse ausgefallen, konnten die Speed-Damen heute gute Bedingungen vorfinden. Die Abfahrt findet ja heute in verkürzter Form statt. Für morgen ist dann die originale Kandahar-Abfahrt angesetzt.

Im Training: Breezy Johnson vor Lindsey Vonn Im morgendlichen Training zeigten sich die US-Amerikanerinnen in ausgezeichneter Verfassung: Breyyz Johnson fuhr als erste durch's Ziel, vor ihrer Team-Kollegin und Favoritin Lindsey Vonn. Dritte war im Training die Italienerin Sofia Goggia.

In 15 Minuten geht's los Nachdem die Damen um 10.00 Uhr einen Trainingslauf auf der verkürzten Abfahrt fahren konnten, startet nun um 12.30 Uhr die verkürzte Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen.

Start für 12.30 Uhr angesagt Der Start des heutigen verkürzten Abfahrtslaufes soll also um 12.30 Uhr stattfinden. Mit dabei: Viktoria Rebensburg, die sich auf ihr Heimrennnen und die Olympia-Generalprobe schon sehr freut. Und Favoritin Lindsey Vonn, die ihren 80. Weltcup-Sieg einfahren will.