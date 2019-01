Liveticker

Weiter geht's mit der Liechtensteinerin Weirather. Auch sie hat im Tofanaschuss einige kleinere Probleme und büßt dort 0,21 Sekunden ein. Aber man kann im Mittelteil einiges an Zeit gutmachen.

0,88 Sekunden, da wird sie sicher nicht mehr ganz nach vorn fahren. Toll, jetzt holt sie 0,6 Sekunden im Mittelteil auf. Was für eine Fahrt - Platz zwei. 0,36 Sekunden hinter Stuhec. Und das mit diesen Böcken im Steilteil.

Jetzt das dritte deutsche Eisen im Feuer. Weidle fuhrt bereits auf das Podest in dieser Saison. Dann oben bei Höchstgeschwindigkeit ein Fehler, sie verliert Zeit.

Sie fährt sehr riskant, holt Zeit auf und am Ende fehlt die Geschwindigkeit. Dritter Platz hinter Stuhec und Rebensburg.

Jetzt eine der Favoritinnen. Schmidhofer gewann bereits zwei Abfahrten, liegt in der Disziplinwertung derzeit vorn.

Jetzt die erste Italienerin. Gleich am Tofanaschuss ist sie aber deutlich langsamer als die Konkurrenz. Und dann mit großen technischen Problemen. 0,76 Sekunden ist der Rückstand.

Jetzt stürzt sich Gisin in die Abfahrt. 0,2 Sekunden liegt sie zurück, danach ein, zwei technische Fehler. Das wird Zeit gekostet haben. Jetzt hat sie aber die Linie gefunden, unten noch ein kleiner Fehler. Dritter Platz. Rebensburg damit weiter auf dem zweiten Platz.

Jetzt die Tschechin: Im Training war Ledecka richtig gut. Mal sehen, was sie im Wettkampf umsetzen kann. Im Tofanaschuss ist sie etwas langsamer als die drei vor ihr Gestarteten.

Was für eine starke erste Zeit, 0,36 Sekunden schneller als Rebensburg.

Jetzt die Gröden-Siegerin Suthec. Danach wissen wir, was die Zeit von Rebensburg Wert ist.

Es geht Schlag auf Schlag, gleich die zweite Deutsche. In Gröden war sie fünfte, kann also ganz befreit fahren.

Da fährt Rebensburg fast an einem Tor vorbei, ging nochmal gut. Und jetzt geht es ins Ziel. 1:16,32 Minuten. Die Deutsche wirkt nicht unzufrieden. Insgesamt war es eine ordentliche Fahrt.

Traumwetter in Cortina. es ist angerichtet für den vierten Abfahrts-Lauf der Saison.

Mit Meike Pfister (Startnummer 38), Patrizia Dorsch (41) und Ann Katrin Magg sind drei weitere Deutsche heute am Start.

Viktoria Rebensburg fehlen in der Abfahrt noch die Top-Platzierungen. Im Training lief es aber für die 29-Jährige bereits sehr gut. Vielleicht schafft sie ja eine Top-Ten-Platzierung.

Weidle und Wenig mit Aussichten

Auch die Deutschen dürfen sich durchaus Hoffnungen machen. Kira Weidle und Michaela Wenig schafften es in Gröden in die Top Ten. Weidle stand in Lake Louise beim ersten Weltcup sogar auf dem Treppchen.