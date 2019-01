Liveticker

Tolles Rennen von Shiffrin, die bis zum Mittelstück praktisch dieselbe Zeit wie Weirather fährt. Unten legt sie noch mal deutlich zu und holt sich in ihrer ersten Super-G-Fahrt in Cortina d'Ampezzo die Bestzeit.

Das gibt's doch nicht! Die Topfavoritin auf den Sieg scheidet nach einem groben Fehler bereits am vierten Tor aus. Es wird also nichts mit dem Cortina-Triple.

8. Starterin: Lindsey Vonn (USA)

Vonn kann in ihrem letzten Rennen in Cortina d'Ampezzo nicht in den Kampf um die Podiumsplätze eingreifen. Mit knappem Rückstand fährt sie in ein Tor und ist damit ausgeschieden. Sie fährt enttäuscht nach unten. Da hat sie sich sicher ein anderes Ende gewünscht.