Bis auf einen Ausfall war sie beim Slalom in dieser Saison immer unter den besten Sieben. Ihre Form beweist sie auch heute. Zwar liegt sie 1,09 Sekunden zurück, aber sie führt das "zweite Feld" hinter der überragenden Shiffrin an.

In diesem Slalomlauf haben alle Läuferinnen noch die Möglichkeit, auf den WM-Zug aufzusteigen. Dafür müssen sie aber einmal unter den besten acht oder zweimal unter den Top-15 gewesen sein. Außer: Der DSV hat ein Einsehen - die endgültige WM-Nominierung wird an diesem Wochenende bekannt gegeben.

Die Wetterbedingungen sind ganz anders als am gestrigen Riesentorlauftag: Statt Nieselregen herrscht heute schönstes Wetter, allerdings ist es mit 12 Grad Plus sehr warm geworden.

Unter den ersten Startnummern gehen vom DSV zwei Fahrerinnen an den Start: Christina Geiger (SC Oberstdorf, Startnummer 11) und Lena Dürr (SV Germering, 15). Besonders die Allgäuerin will in Slowenien nach ihren guten Rennen im Januar nachlegen und sich Selbstvertrauen für Are holen.

Herzlich Willkommen zum Slalom in Maribor

Um 10.00 Uhr gehen die Damen in Maribor in den letzten Slalomlauf vor der Weltmeisterschaft in Are. Der zweite Durchgang folgt um 13.00 Uhr. In beiden Läufen sind wir per Liveticker dabei.