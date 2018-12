Liveticker

Die Maßgabe ist also gesetzt. An der Zeit von Shiffrin dürfen sich alle weiteren Athleten versuchen - und sich vermutlich die Zähne ausbeißen. Bei Nina Haver-Løseth wird das vergebliche Bemühen sehr schnell deutlich. Da bleibt viel Zeit liegen. Und dann fädelt die Norweger kurz vor dem Ziel ein. Das setzt einen harten Schlag und einen recht heftigen Sturz, der nicht ohne Schmerzen abgeht.

Favoritinnen

Obwohl Mikaela Shiffrin gestern im zweiten Durchgang des Riesentorlaufs ungewohnte Schwächen zeigte, letztlich nur Fünfte wurde, gilt die US-Amerikanerin im Slalom nach wie vor als haushohe Favoritin. Alle drei Wettbewerbe des Winters in dieser Disziplin gingen an die dreifache Weltmeisterin. Zudem triumphierte die Olympiasiegerin von 2014 am Zauberberg vor zwei Jahren. Druck bekommt Shiffrin allerdings von Petra Vlhová, die in dieser Saison stets Zweite wurde und gestern ihren ersten Weltcupsieg im Riesenslalom einfuhr. Auch die Slowakin gilt als heiße Kandidatin auf die oberste Stufe des Podiums. Für die übrigen Damen des erweiterten Favoritenkreises bleibt nach menschlichem Ermessen nur noch ein Platz auf dem Stockerl frei.