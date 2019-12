Liveticker

Jessica Hilzinger (GER) - Federica Brignone (ITA) Die Frauen machen es spannend: Auch das Duell zwischen Hilzinger und Brignone ist ganz eng. Kurz vor dem Ziel liegen beide gleich auf, dann macht Brignone einen etwas schnelleren letzten Schwung und sichert sich knapp den Sieg.

Franziska Gritsch (AUT) - Sara Hector (SWE) Die junge Österreicherin macht das klasse gegen eine der starken Schwedinnen. Auch diese beiden Frauen liefern sich ein enges Duell, dass am Ende knapp für Hector ausgeht.

Marta Bassino (ITA) - Wendy Holdener (SUI) Es ist wie verhext: Auch Wendy Holdener kann ihr Duell nicht gewinnen. Die Schweizerin zeigt eine klasse Fahrt, doch auf der anderern Seite lässt sich Bassino einfach nicht abschütteln. Auf der Ziellinie streckt sich die Italienerin noch ein Stück mehr und holt sich ganz knapp den Sieg.

Katharina Liensberger (AUT) - Irene Curtoni (ITA) Katharina Liensberger carvt flink um die Stangen und kommt ohne große Fehler durch. Auch Curtoni patzt nicht, wirkt aber nicht ganz so frisch und hat das Nachsehen.

Martina Dubovska (CZE) - Anna Swenn Larsson (SWE) Die Schwedinnen sind in diesem Parallel-Event einfach bärenstark! Das zeigt auch Anna Swenn Larsson. Sie findet eine Fabellinie und nimmt ihrer Gegnerin fast eine halbe Sekunde ab.

Sofia Goggia (ITA) - Lena Dürr (GER) Schade! Lena Dürr kann es ihrer Teamkollegin nicht nachmachen. Während Goggia einen fehlerlosen Lauf nach unten zaubert, bleibt Dürr hängen und kommt mit einer halben Sekunde Rückstand ins Ziel.

Katharina Truppe (AUT) - Marlene Schmotz (GER) Hier erwarten wir ein enges Duell - Marlene Schmotz hatte sich in der Quali stark präsentiert. Und das tut sie auch jetzt. Beide Frauen leisten sich kaum einen Fehler, schenken sich keinen Zentimeter und strecken sich am Ende lang über die Zielline. Was ein Duell! Am Ende liegt Schmotz eine Zehntel vorn...

Nina Haver-Løseth (NOR) - Charlie Guest (GBR) Auch Nina Haver-Løseth liegt das Rennen Frau gegen Frau. Die Norwegerin leistet sich keinen Fehler und strekt die Hand unten weit aus. Im Ziel hat sie eine satte halbe Sekunde Vorsprung.

Mina Holtmann (NOR) - Estelle Alphand (SWE) Jetzt steht eine echte Parallel-Spezialistin am Start. Estelle Alphand hat im letzten Winter schon gezeigt, dass ihr dieses Format liegt und zaubert auch jetzt wieder eine klasse Fahrt in den Schnee. Die Norwegerin hat trotz guter Linie das Nachsehen.

Elena Stoffel (SUI) - Meta Hrovat (SLO) Leider läuft es für die Lokalmatadorinnen noch nicht rund. Elena Stoffel zeigt keine schlechte Fahrt, kommt aber nicht gegen die starke Linie von Hrovat an. Im Ziel liegt sie knapp zurück.

Asa Ando (JPN) - Laurence St-Germain (FRA) Die Französin ist deutlich agiler auf den Beinen und kommt eine halbe Sekunde vor ihrer japanischen Gegnerin ins Ziel.

Marusa Ferk (SLO) - Christina Ackermann (GER) Jetzt geht die erste Deutsche auf die Piste. Leider ist Christina Ackermann schlängelt sich eng um die Tore und kommt drei Zehntel vor Ferk über die Ziellinie. Stark gemacht!

Charlotte Chable (SUI) - Kristin Lysdahl (NOR) Auch Charlotte Chable will vor heimischem Publikum wohl zu viel und kommt nicht ins Ziel.

Adriana Jelinkowa (NED) - Petra Vlhova (SVK) Leider scheidet die Niederländerin gleich im ersten Duell aus, da sie auf dem Innenski wegrutscht und das Ziel nicht erreicht.

Drei Österreicherinnen Für den ÖSV beginnt die Stärkste, Katharina Truppe, gegen Marlene Schmotz vom DSV. Gute Chancen rechnet sich auch Katharina Liensberger aus. Sie beginnt gegen die erfahrene Irene Curtoni. Außerdem steht Franziska Gritsch am Start.

Wendy Holdener mit großen Ambitionen Die Schweizerinnen haben mit Wendy Holdener natürlich ein heißes Eisen im Feuer - gerade wenn Mikaela Shiffrin fehlt will sich Holdener vor heimischem Publikum einen Podestplatz sichern. Sie muss als erstes gegen Marta Bassino ran. Außerdem steht Elena Stoffel gegen Meta Hrovat aus der Slowakei am Start. Aline Danioth komplettiert das Schweizer Team heute.

Vier deutsche Starterinnen Für den DSV konnten sich vier deutsche Damen einen Platz über die Weltcupwertung und die Qualifiation sichern. Einzig Marina Wallner ist nach der Quali nicht mehr dabei. Christina Ackermann wird im dritten Duell gegen Marusa Ferk die DSV-Riege eröffnen. Wenig später folgt das Doppelpack Marlene Schmotz und Lena Dürr, die mit Katharina Truppe und Sofia Goggia starke Gegnerinnen haben. Im vorletzten Duell tritt Jessica Hilzinger gegen keine geringere als Federica Brignone an.

Spannung vorprogrammiert Nicht nur wegen der fehlenden Topfavoritin freuen wir uns auf ein spannendes Rennen. Die Parallel-Events haben schon in den letzten Saisons für extrem spannende Entscheidungen gesorgt. Auf dem Zettel haben wir natürlich die starken Slalom-Fahrerinnen aus Österreich, Petra Vlhova und Wendy Holdener. Aber auch Überraschungen sind möglich!

Ohne die Topfavoritin Mikaela Shiffrin ist die Topfavoritin auf den Titel - egal in welchem Rennen sie an den Start geht. Heute allerdings fehlt die junge US-Amerikanerin, die sich aufgrund des eng getakteten Wettkampfkalenders schon auf den Riesenslalom in Courchevel am Dienstag und die Speed-Rennen in Val d'Isere am nächsten Wochenende vorbereitet.

Der Modus Der Parallel-Slalom wird im K.O.-System gestartet. Es treten also jeweils zwei Damen in zwei Kursen, die nebeneinander möglichst identisch gesteckt sind (rot und blau), gegeneinander an. So kann der Zuschauer den Abstand zwischen den Fahrerinnen live mitverfolgen. Nach der ersten Runde geht es über das Achtel-, Viertel- und Halbfinale ins große und kleine Finale um das Podest.