Liveticker

Mikaela Shiffrin gewinnt das erste Halbfinale! Auf der roten Piste distanziert sie Liensberger und untermauert ihre Sonderstellung in diesem Winter!

Nina Haver-Loeseth (NOR) - Erin Mielczynski (CAN)

Liensberger trifft im Halbfinale auf Shiffrin! 0,19 Sekunden bleibt die vor der Kanadierin - auch dies wieder ein sehr spannendes Duell auf zwei in etwa gleich schnellen Kursen.

Erin Mielczynski (CAN) - Katharina Liensberger (AUT)

Mikaela Shiffrin (USA) - Nina Haver-Loeseth (NOR)

Roni Remme (CAN) - Petra Vlhova (SVK)

Adeline Mugnier (FRA) - Erin Mielczynski (CAN)

Loeseth macht hier klar das Rennen, und das trotz eines kleinen Fehlers. Loeseth trifft damit also in der nächsten Runde auf Shiffrin.

Nina Haver-Loeseth (NOR) - Franziska Gritsch (AUT)

Mikaela Shiffrin (USA) - Mina Fuerst Holtmann (NOR)

0,35 Sekunden betrug Dürrs Vorsprung nach dem ersten Lauf. Die Deutsche baut diesen Vorsprung sogar noch deutlich aus. Damit also wenigstens eine DSV-Fahrerin in der Runde der letzten 16 und Weltcuppunkte für Lena Dürr!

Katharina Gallhuber (AUT) - Kristin Lysdahl (NOR)

Start-Ziel-Sieg für Vlhova. Die Favoritin in diesem Duell kann unten sogar noch Kräfte für die nächsten Runden sparen.

Roni Remme (CAN) - Chiara Mair (AUT)

Danioth macht in Führung liegend den entscheidenden Fehler. Marusa Ferk nutzt das eiskalt aus. Achtelfinale für die Slowenin!

Kommt es im Achtelfinale zum Österreicher-Duell Truppe vs. Liensberger? Ja, denn Truppe lässt keinen Zweifel an ihrem Sieg aufkommen. Ganz klare Sache für die Kärtnerin.

Maren Skjoeld (NOR) - Katharina Liensberger (AUT)

Anna Swenn Larsson (SWE) - Erin Mielczynski (CAN)

Nina Haver-Loeseth (NOR) - Jessica Hilzinger (GER)

Maryna Gasienica-Daniel (POL) - Mina Fuerst Holtmann (NOR)

Mikaela Shiffrin (USA) - Laurence St-Germain (CAN)

Holdener riskiert hier alles - schon am Start. Und die Schweizerin fährt sich zwei Zehntel heraus - und das auf dem mutmaßlich langsameren blauen Kurs. Das wäre eine Überraschung in diesem Topduell.

Hrovat lag vorne, machte dann aber zwei große Fehler. So ist Curtoni auf dem Weg in die nächste Runde.

Katharina Gallhuber (AUT) - Kristin Lysdahl (NOR)

Klare Sache für Petra Vlhova! Bissig riskiert zu viel und muss mit 0,5 Sekunden Rückstand in den zweiten Lauf.

Roni Remme (CAN) - Chiara Mair (AUT)

Zweites Österreicher-Duell - und das entscheidet Stephanie Brunner für sich. Beide blieben nicht fehlerfrei, Brunner kam aber schneller wieder in die Spur als ihre Konkurrentin.

Maren Skjoeld (NOR) - Katharina Liensberger (AUT)

Swenn Larsson fährt als eine der wenigen Läuferinnen mit der "Doppelblocktechnik", mit der sie die Tore nur so abräumt. Im Ziel hat sie ganz knapp die Nase vorn.

Anna Swenn Larsson (SWE) - Erin Mielczynski (CAN)

Die Französin war fünftschnellste in der Quali und zeigt auch hier, dass mit ihr zu rechnen ist. Trotz eines Fehlers rettet sie 0,31 Sekunden Vorsprung ins Ziel.

Nina Haver-Loeseth (NOR) - Jessica Hilzinger (GER)

Maryna Gasienica-Daniel (POL) - Mina Fuerst Holtmann (NOR)

Mikaela Shiffrin (USA) - Laurence St-Germain (CAN)

Zweitschnellste in der Quali war die Schwedin Frida Hansdotter. Und die bekommt es im Topduell der ersten K.o.-Runde gleich mit der Schweizerin Wendy Holdener zu tun. Ein packendes Duell!

Shiffrin schon wieder top

Schnellste in der Qualifikation war die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin, die den Weltcup bei den Damen in diesem Winter beherrscht wie noch nie. Sie ist auch die Topfavoritin auf den Tagessieg. In ihrem ersten Duell trifft Shiffrin auf die Kanadierin Laurence St-Germain.