Liveticker

Shiffrin kann heute Rebensburg nicht gefährden - fällt am Ende sogar auf Rang 6 zurück (+1,18).

Aber jetzt ... gewann in der vergangenen Saison 3 Super-G und wurde Weltmeisterin in dieser Disziplin.

6. Starterin: Kajsa Vickhoff Lie (NOR)

So ist es: Platz 2 im Ziel mit 4 Hundertstel Rückstand auf Tippler, aber 1 Hundertstel vor Weirather.

Das war bisher ihr Wochenende: Plätze 1 und 4 in den beiden Abfahrten. Dabei ist sie ja auch in Snowboard-Weltcup unterwegs.

War gute 7. in der gestrigen Abfahrt.

Ob sie die optimal genutzt hat, werden wir in der nächsten Stunde sehen. 1:21,06 Minuten ist die erste Richtzeit.

Beim Super-G wird - im Gegensatz zur Abfahrt - kein Trainingslauf absolviert. Die insgesamt 44 Starterinnen müssen sich also bei der Besichtigung die Strecke gut einprägen.

Der deutsche Skiverband schickt heute vergleichsweise viele Läuferinnen ins Feld: Neben Rebensburg und Weidle sind Patrizia Dorsch (Schellenberg, 22), Michaela Wenig (Lenggries, 24), Veronique Hronek (Unterwössen, 28) und Katrin Hirtl-Stanggassinger (Schönau, 38) am Start.

Bei beiden Abfahrten in Kanada fuhren sowohl Viktoria Rebensburg als auch Kira Weidle (Starnberg, 29) in die Top-Ten-Ränge.

Die Liste der Sieganwärterinnen ist heute relativ lang: So haben wir Ester Ledecká (CZE, Startnummer 4), Nicole Schmidhofer (AUT, 5), Kajsa Vickhoff Lie (NOR, 6), Viktoria Rebensburg (Kreuth, 7), Stephanie Venier (AUT, 8) und natürlich Mikaela Shiffrin (USA, 9) auf der Rechnung.

Erneute Verschiebung

Und täglich grüßt ... der verspätete Start in Lake Louise. Wie schon an den beiden Tagen zuvor wird auch heute verschoben. Grund: Pistenpräparierung, nachdem es in der Nacht wieder 15 Zentimeter Neuschnee gegeben hatte.