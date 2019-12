Liveticker

Mit dem dritten Rang hat die 29-jährige Italienerin in ihrer langen Karriere endlich den ersten Podestplatz herausgefahren.

Mit dem zweiten Platz sammelt der US-Star weitere 80 Punkte. Man muss kein Prophet sein, um ihren vierten Gesamtweltcup-Sieg in Folge vorauszusagen. Nur eine schwere Verletzung könnte sie wohl stoppen.

Favoritensieg für Nicole Schmidhofer: Sie hat nun drei Weltcup-Abfahrten gewonnen - alle in Lake Louise. Dazu kommt noch ein Triumph im Super-G.

Und auch sie schafft es nicht in die Top 20.

Reiht sie sich in die Top-Leistungen ihrer Teamkolleginnen Shiffrin, McKennis und Merryweather ein?

Aber auch sie verliert deutlich im Mittelteil, schafft es am Ende nicht in Top 20.

Oben sehr schnell unterwegs. Auch mit höheren Startnummer ist heute immer noch was drin.

Haaser blieb kurz an einem Tor hängen, das jetzt natürlich wieder repariert werden muss.

Gestern nicht mal in den Punkterängen, kommt sie heute zunächst auf einen achtbaren 13. Platz.

Juliana Suter - nicht verwandt mit Corinne Suter - vorerst gerade mal so in den Top 20.

Das gelingt aber bei weitem nicht - am Ende Rang 15.

Will jetzt nicht hinter Teamkollegin Marsaglia zurückstehen.

Bei der dritten Zwischenzeit leuchtet es plötzlich grün auf. Insgesamt ein spektakuläres Rennen in Lake Louise.

Und sie fährt - wohl unverletzt - ins Ziel. Kajsa Vickhoff Lie muss man in Zukunft auf jeden Fall auf der Rechnung haben.

Aber schon kann Schmidhofers Bestzeit nun arg in Gefahr geraten.

21. Starterin: Kajsa Vickhoff Lie (NOR)

Heute nur oben gut unterwegs, am Ende fällt sie zunächst auf Rang 12 zurück.

Im Gegensatz zu gestern zeigt sie heute wieder einen ihrer gewohnten wilden Ritte. Aber in die spektakuläre Fahrt baut sie zu viele Fehler ein. Platz 10 im Ziel.

Im Ziel knapp am Podest vorbeigerast - trotzdem alle Achtung: Rang 5 (+0,61).

Aber im Ziel ist es dann doch "nur" Platz 7. Aber was heißt "nur"?! Famose Leistung für die US-Amerikanerin, die ebenfalls lange verletzt war.

War beste im ersten Training hier am Dienstag.

Im Ziel bleibt dann doch Schmidhofer vorn - aber knapp um nur 13 Hundertstel. Shiffrin ist eben immer für eine Überraschung gut - in jeder Disziplin.

Zunächst gut unterwegs, bleibt aber an einem Tor hängen - und scheidet aus.

Doch im Mittelteil startet sie durch - und geht zunächst in Führung. Noch ist sie nicht im Ziel.

Jetzt geht's also weiter.

Im ORF ist gut sehen, wie die führende Ledecká per Handy Informationen nach oben gibt. Empfängerin: die Slowenin Ilka Stuhec. Also: Konkurrentinnen helfen sich durchaus auch.

Auch heute keine optimale Fahrt - am Ende 5. und vorläufig Letzte.

Muss man auch immer auf der Rechnung haben, gewann in der vergangenen Saison zwei Abfahrtsrennen. Gestern allerdings nur 13.

Aber am Ende fehlen ihr doch 38 Hundertstel auf Ledecká.

Die Sichtverhältnisse sind wohl in Ordnung, trotzdem scheint Gisin nicht ganz die Ideallinie gefunden zu haben und auch etwas zu langsam unterwegs zu sein - im Ziel die erste Richtzeit: 1:51,53 Minuten.

Mikaela Shiffrin weiter fleißig beim Punkte sammeln

Auch heute ist der US-Star wieder am Start. Inzwischen gehört die 24-Jährige ja auch in den Speed-Disziplinen zu den Sieganwärterinnen. Von daher war ihr gestriger zehnter Platz fast schon eine kleine Enttäuschung. Trotzdem gab's dafür reichlich Punkte, sodass Shiffrin in der Gesamtwertung schon jetzt mit über 200 Punkten Vorsprung führt.