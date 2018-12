Liveticker

Gute Chancen für die Schweizerinnen

Mit Lara Gut-Behrami und Jasmine Flury hat die Schweiz gleich zwei Damen am Start, die schon im Super-G gewonnen haben. Auch Michelle Gisin, die in den Abfahrten von Lake Louise Zweite und Dritte wurde, stand in dieser Disziplin schon auf dem Treppchen. Komplettiert wird das siebenköpfige Aufgebot von Joana Hählen, Corinne Suter, Priska Nufer und Rahel Kopp.