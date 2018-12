Liveticker

Michelle Gisin (SUI)

Jetzt gilt es für Michelle Gisin! Kann die Schweizerin noch so einen starken Ritt hinlegen wie am Freitag? Die 24-Jährige legt furios los, ist ganz tief unterwegs und hat einen satten Speed drauf. Ein leichter Fehler kostet ein paar zehntel, aber das geht noch. Fast zeitgleich mit Fanchini geht es in den Zielhang und da zieht Gisin nochmal an! Das ist die Führung.