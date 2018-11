Liveticker

... und verschiebt Karriereende

Heute verkündete Vonn, dass sie doch nicht - wie angekündigt - diese Saison aufhören wird, sondern Anfang der Saison 2019/20 noch die drei Speed-Rennen auf ihrer Lieblingsstrecke bestreiten will. "Ich werde noch einmal nach Lake Louise zurückkommen, das ist wichtig für mich", sagte die 34-Jährige in einer Videobotschaft bei Youtube. Erst danach soll Schluss sein. Ein Datum für ihr Comeback in dieser Saison nannte Vonn nicht. "Vermutlich in ein paar Wochen" wird sie laut Videobotschaft wieder Rennen fahren können.